El alcalde hace coincidir el Pleno pedido por el PSOE sobre ordenanzas fiscales con el inicio del congreso federal socialista

El pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Toledo solicitado el pasado jueves por el grupo municipal socialista para debatir las ordenanzas fiscales se celebrará finalmente mañana viernes a partir de las cinco de la tarde.

La fecha y la hora elegidas han causado malestar entre los socialistas que consideran que el equipo de Gobierno ha roto de forma intencionada con la ‘cortesía’ política que lleva a no fijar convocatorias de carácter institucional como plenos o comisiones cuando coincidan con procesos orgánicos dentro de los partidos como es el caso. No hay que olvidar que mañana arranca en Sevilla el 41 Congreso Federal del PSOE en el que será reelegido Pedro Sánchez como secretario general y la portavoz municipal socialista, Noelia de la Cruz, acude a la capital hispalense como compromisaria. Además, varios concejales tenían previsto asistir como invitados al cónclave socialista.

Unas ‘malas artes’ que la líder de la oposición transmitió directamente al alcalde, Carlos Velázquez, antes del inicio de la gala de los premios de la COPE en Toledo a la que ambos asistieron. Sin embargo, en el Partido Popular consideran que cuando un partido solicita la convocatoria de un Pleno extraordinario debe tener el calendario delante para ver en qué fecha puede caer para evitar el dicho que advierte que ‘no se debe escupir para arriba’.

Reglamento del Pleno

El artículo 44 del Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Toledo señala que las sesiones extraordinarias podrán ser convocadas por el alcalde o cuando así lo solicite al menos la cuarta parte del número legal de miembros de la Corporación. El grupo municipal socialista, con once concejales, supera ampliamente este porcentaje. Asimismo, el artículo 45 señala que la convocatoria no podrá demorarse más de 10 días hábiles desde que fue solicitada. Dado que el PSOE municipal solicitó el pleno el pasado 21 de noviembre, la fecha tope de celebración era el próximo jueves 5 de diciembre.

Pese a que la cita coincide con la inauguración del congreso federal, los concejales socialistas estarán presentes en el Pleno y posteriormente se desplazarán hasta Sevilla. La razón de haber forzado el debate sobre las ordenanzas fiscales, aprobadas inicialmente en el pleno del pasado octubre radica en que el debate fue suspendido tras decretarse tres días de luto oficial por los fallecidos a causa de las riadas provocadas por la DANA.

“La subida masiva de impuestos realizada por el alcalde se merece un debate público”, señalaba Noelia de la Cruz cuando se formalizó la convocatoria. “Carlos Velázquez quiere ocultar la subida masiva de impuestos que tiene preparada para Toledo en 2025, no la anunció en el Debate sobre el Estado de la Ciudad y le vino muy bien que no se debatiera en el último pleno, pero debe dar la cara y abandonar su habitual modus operandi que no es otro que mentir a los toledanos y toledanas”, aseguraba.

Duras críticas a Velázquez

El discurso de los socialistas se ha ido endureciendo esta semana cuando se conocía que la zona naranja de la ORA se extendía hasta la avenida de Europa, circunstancia que los llevó a calificar la situación de “saqueo ciudadano”. “Velázquez está utilizando la ORA como otra herramienta para exprimir al máximo a los vecinos y las vecinas de Toledo. Más barrios afectados, más dinero para su caja sin fondo, y menos respiro para la ciudadanía”, sostenía su viceportavoz Pablo García.

El clima de diálogo entre el PP y el principal partido de la oposición se había asentado tras la reunión ‘bilateral’ que el alcalde mantuvo hace quince días con la jefa de la oposición ha vuelto a desvanecerse en la semana en la que se ha conmemorado el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Los concejales socialistas consideraron este lunes ‘una provocación’ que varios concejales del PP y de Vox abandonaran el balcón del Ayuntamiento de Toledo donde se desplegó el lazo blanco que simboliza la lucha contra la violencia de género para bajar a la plaza donde se encontraban los ediles socialistas, que mostraban así su rechazo a que el Pleno del pasado viernes se rechazaba una moción conjunta de PSOE e IU-Podemos en la que se solicitaba una declaración contra la violencia machista y la recuperación de la Concejalía de Igualdad.