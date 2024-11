El PSOE de Toledo pide un pleno extraordinario para debatir la "subida masiva de impuestos"

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Toledo, Noelia de la Cruz, ha informado que su grupo llevará a cabo una solicitud para convocar un pleno extraordinario en el que se pueda debatir la "subida masiva de impuestos del alcalde Carlos Velázquez" a través del nuevo proyecto de ordenanzas fiscales.

La también líder de la oposición en el Consistorio toledano ha señalado al incremento del IBI, la tasa de basura, la subida de la tarifa de la ORA, la implementación de nuevas zonas reguladas y la nueva tasa a los autobuses turísticos como medidas que incrementarán la presión fiscal a los toledanos, ha informado el PSOE en nota de prensa.

"El afán recaudatorio y confiscatorio del señor Velázquez ha quedado patente en su primer proyecto de Ordenanzas Fiscales", ha señalado De la Cruz, quien ha recordado que se presentó a las elecciones prometiendo una bajada generalizada de impuestos en Toledo.

Para ello, la concejala socialista ha tirado de hemeroteca atribuyendo al actual alcalde frases como "Bajaré los impuestos. Ya lo hice y lo haré, seguro" o "Lo que prometo lo cumplo, no soy un vendehumos".

En cuanto a la discusión de estas ordenanzas, ha asegurado que no se produjo en el pleno del mes de octubre "por motivos de comprensión y solidaridad con el pueblo valenciano y castellano manchego afectados por la pasada DANA", por lo que "creemos que es un debate que se debe producir porque es de vital importancia para nuestros vecinos y vecinas de la ciudad de Toledo".

Desde el PSOE interpretan que "el alcalde quiere ocultar la subida masiva de impuestos que tiene preparada para Toledo en 2025". En este sentido, sostienen que "no la anunció en el Debate sobre el Estado de la Ciudad y le vino muy bien que no se debatiera en el último pleno, pero Carlos Velázquez debe dar la cara y abandonar su habitual modus operandi que no es otro que mentir a los toledanos y toledanas".

Subidas impositivas

Los socialistas basan su petición de pleno extraordinario en "desgranar uno a uno la subida de tasas e impuestos que ha decidido imponer el alcalde a todos los toledanos y toledanas". A este respecto, ha citado una subida de 1,8 millones euros en el IBI, impuesto "que iban a bajar cuando llegaran a la Alcaldía", la nueva tasa a los autobuses turísticos, la nueva zona de aparcamiento regulado o el incremento de la ORA.

Tampoco han pasado por alto la subida de "más de 700.000 euros" en la tasa de basura, "ésa que iban a eliminar según la propuesta que presentó el PP en el año 2022 en el debate del municipio".

En este punto, Noelia de la Cruz ha dejado claro que la ley no dice que todo el mundo tiene que pagar más, "la ley dice que pagará más el que más residuos genere y menos el que menos genere, sin ningún afán recaudatorio".

Así, ha concluido que "el problema es que el alcalde y su gobierno no han hecho su trabajo y por eso proponen una subida generalizada".

Respuesta del Gobierno

Esta petición socialista ha tenido respuesta en el portavoz del equipo de Gobierno, Juan José Alcalde, quien ha asegurado la única subida fiscal que afrontarán los toledanos será la "obligada por Sánchez y Tolón" con el 'basurazo'.

Según ha explicado el también concejal delegado de Hacienda, Fondos Europeos y Participación, estas tasas de basura la tienen que cumplir todos los ayuntamientos por "obligación legal del Gobierno de Sánchez", aunque en Toledo "vamos a rebajar al mínimo para que afecte lo menos posible a los ciudadanos".

"Una vez más, el PSOE de Toledo intenta enmascarar su incompetencia y engañar a los toledanos, y, ya que De la Cruz parece que no se ha enterado, o sigue instrucciones de su jefa Tolón, se lo voy a explicar", ha abundado Alcalde en nota de prensa.

En este sentido, ha sostenido que de todas las ordenanzas que hay en el Ayuntamiento de Toledo, la modificación solo afecta a cuatro. La primera es la de la ORA para incluir la zona magenta, “una zona que no afecta al toledano, ya que solo tendrán que pagar aquellas personas que vienen de fuera". "Entiendo, que como de la Cruz no es residente en la ciudad, le molesta tener que pagar", ha ironizado.

La segunda, en palabras de Alcalde, es la de apertura de establecimientos comerciales, "que no solo no se sube, sino que se reduce un 25 %" porque "la política fiscal del alcalde Carlos Velázquez es reducir los impuestos a quienes quieren invertir en Toledo y con ello, generar riqueza y empleo”.

En cuanto al IBI, ha defendido que "en ningún caso, se va a subir este impuesto a los toledanos" y que el único incremento tiene que ver con "el diferenciado a determinadas empresas", asunto que ha dicho estar negociando "directamente" con el secretario general de Fedeto, Manuel Madruga, quien este miércoles, "alabó la predisposición de este Ayuntamiento para que esta revisión sea lo más moderada posible y, en ningún caso, llegará a equiparase al de otras capitales de la región”.

Por último, en cuanto a la tasa a los touroperadores, el portavoz ha afirmado que se traducirá en "un ingreso que revertirá en la ciudad y en la mejora de los servicios turísticos que ofrece Toledo, y que, en ningún caso, afecta a los toledanos".