El agua empieza a llegar a los 35 pueblos de la DANA en Guadalajara, pero los alcaldes denuncian "caos absoluto"

Las intensas lluvias del pasado fin de semana en la provincia de Guadalajara dejaron un escenario de problemas, incidencias y falta de abastecimiento del suministro, pero poco a poco la situación tiende a normalizarse. Los 35 pueblos afectados por esta DANA, con más de 30.000 vecinos perjudicados por la falta de agua potable en sus casas, empezaron este miércoles a recuperar el suministro, pero sólo para uso doméstico e higiene y de forma todavía limitada e intermitente.

La situación, por tanto, sigue siendo problemática y los alcaldes del PP en los municipios afectados hablan de "caos absoluto" y denuncian falta de coordinación y diligencia por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha y la Diputación de Guadalajara. Los alcaldes reclaman, en este sentido, que se actúe con inmediatez desde estas dos Administraciones sin mirar el "color político" de los pueblos.

El área técnica de Infraestructura del Agua de Castilla-La Mancha, por su parte, ha hecho público un comunicado recogido por Efe en el que informa de que, tras las pruebas realizadas este martes en la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP), se ha conseguido producir agua en cantidad suficiente para distribuir por la red de abastecimiento de la mancomunidad, y así se está haciendo progresivamente y con limitaciones.

Abastecimiento con cisternas

Los municipios que conforman el Sistema de Abastecimiento Tajuña irán recibiendo el suministro en función de la distancia a la ETAP, tal como ha asegurado la entidad, lo que significa que todavía los pueblos seguirán contando con cisternas hasta que el abastecimiento pueda estabilizarse en toda la red.

La Diputación de Guadalajara, en coordinación con Infraestructuras del Agua, está distribuyendo desde este miércoles agua embotellada para consumo humano entre los municipios del sistema. Durante el fin de semana, la planta potabilizadora de la mancomunidad no ha podido tratar el agua embarrada generada durante las lluvias de esos días en la provincia, lo que ha provocado el corte del suministro a miles de vecinos, tal como ha venido informando EL ESPAÑOL-EL DIGITAL CLM.

En un comunicado, los alcaldes del PP de estos municipios se quejan de "falta de coordinación" de la Junta y la Diputación "desde el minuto uno", al tiempo que denuncian una falta de información veraz que ha impedido a los ayuntamientos informar con eficacia a sus vecinos.

Protestas de los alcaldes

Así, el alcalde de Renera, Emilio Boluda, ha destacado que en su pueblo "llevamos sin agua desde el domingo y hasta ayer (por el martes) no hemos recibido el primer camión cisterna de 10.000 litros que solo ha podido abastecer a una parte mínima del pueblo". Mientras, el alcalde de Albares, Antonio Brihuega, se queja de que "no han recibido ninguna comunicación" y recuerda que su continua reclamación ha sido "agua embotellada para que los vecinos puedan tener agua potable".

También la alcaldesa de Fuentenovilla, Montserrat Rivas, ha exigido "tanto a la Diputación como a Aguas de Castilla-La Mancha que no dejen abandonados a nuestros vecinos" y solicitaba "más agua para el depósito de la Urbanización, agua embotellada y una cisterna para que los vecinos puedan coger agua", medios que otros ayuntamientos tuvieron prácticamente desde el primer momento.

En la misma línea, el alcalde de Yebes, Enrique Quintana, apunta también que "el transporte de agua a nuestros depósitos no ha empezado a solucionarse hasta ayer mismo, pero sigue siendo insuficiente".

Improvisación y falta de soluciones

Quintana ha dicho que "las necesidades básicas de nuestro pueblo con más de 5.000 habitantes no están cubiertas, no hemos recibido un comunicado dirigido a todos municipios, la información nos llegó después de que realizamos la consulta porque no teníamos noticias, y la gestión que están realizando da la sensación de estar basada en la improvisación, sin tener un plan establecido".

Desde el Partido Popular se recuerda que los ayuntamientos "no tienen facultad ni recursos para afrontar esta situación en solitario, pero aún así están haciendo todo lo que está en su mano", por lo que "ponen en valor el trabajo de los alcaldes y concejales en estos días en los que hay todavía mucha gente en los pueblos y en muchos de ellos están prácticamente inmersos de sus fiestas patronales siendo el ayuntamiento la institución más cercana y a quien, lógicamente, van dirigidas las quejas".

"La Junta y la Diputación deben marcarse como prioridad la solución a este problema y no escatimar recursos de forma equitativa para que todos los municipios, sin distinción, como se debía haber hecho en todo momento desde que llevamos padeciendo esta situación; así hasta recuperar el abastecimiento de agua en óptimas condiciones", han exigido.