Asaja Castilla-La Mancha propone crear un observatorio de costes y medidas para los sectores en crisis

Asaja Castilla-La Mancha ha solicitado la creación de un observatorio de costes y la puesta en marcha de medidas para los sectores en crisis, como los cereales o el viñedo, con motivo del inicio del curso político.

El presidente de Asaja Castilla-La Mancha, José María Fresneda, ha ofrecido este miércoles una rueda de prensa en la que ha informado de la reunión del Comité Ejecutivo Regional de la organización agraria, que se reunió este martes, y también ha fijado sus prioridades para el sector agrario y ganadero, de cara al nuevo curso político recién iniciado en la región.

Sobre los costes de producción, Fresneda ha explicado que "no es justo, ni correcto, que el precio que recibe un agricultor por un producto perecedero sea el que le imponga la industria en el contrato", según ha indicado Asaja en una nota de prensa.

De hecho, ha recordado que la ley de la cadena agroalimentaria establece que no se puede pagar por debajo de costes por lo que, “para que se cumpla esta la ley, lo primero es conocer los costes", de forma que ha reclamado la creación de un observatorio de costes, "un observatorio referente, que saldrá adelante con o sin la ayuda de la Administración".

No obstante, Fresneda ha avanzado que "ya se ha abierto la posibilidad de que la Consejería de Agricultura participe en esta iniciativa" presentada hace un año junto a la Universidad de Castilla-La Mancha y ha criticado que el antiguo observatorio de precios creado por la anterior Consejería "solo fue un brindis al sol".

Además de los costes en todos los sectores, la organización agraria pondrá especial interés en algunos cultivos en crisis, como los cereales y el viñedo.

Sobre el primero, el presidente de Asaja Castilla-La Mancha ha hecho referencia a "los puertos, que están llenos de granos que no cumplen con las normativas europeas de seguridad alimentaria, bienestar animal y protección al medio ambiente, que llegan con precios irrisorios y que hunden el mercado nacional".

Por ello, ha pedido que se reconozcan estos sectores en crisis y se establezcan contingentes y aranceles disuasorios que "garanticen la producción nacional".

PAC

En esta línea, ha arremetido contra "la inacción del Gobierno para cambiar las cosas" y ha adelantado que este es uno de los motivos por los cuales el sector primario se va a manifestar, y ha añadido que después irán al COPA-COGECA y a la Comisión Europea para "intentar proteger a los productores en los acuerdos comerciales internacionales y para conseguir una Política Agraria Común (PAC) diferente para el 2027".

Además, ha insistido al consejero de Agricultura, Julián Martínez Lizán, "en que hay que hacer un plan estratégico para el viñedo, diferente completamente a lo que existe ahora mismo, pues es muy difícil apostar por la calidad con las amenazas de las importaciones".

En materia de ganadería, ha señalado que "sigue estando sobre la mesa la propuesta de un plan estratégico para este sector", si bien ha reconocido se está trabajando en cuestiones, como una solución para retirar la lana almacenada por los ganaderos, así como conseguir un valor añadido para esa lana”.

El presidente de Asaja Castilla-La Mancha también se ha referido a algunos asuntos relacionados con la Consejería de Desarrollo Sostenible, tales como el nuevo decreto de gestión de estiércoles, la gestión de las zonas ZEPA o la modificación de la ley de montes, asuntos todos “en los que se está ya trabajando”.

Por último, en materia de agua, Fresneda ha insistido en que se necesita una "ley del punto final" en esta región.

"No podemos estar continuamente en los juzgados, con sanciones de los agricultores o recurriendo los planes de cuenca", ha declarado Fresneda, que ha pedido que se active la mesa del agua “pero no la de antes, sino una mesa en la que se dé entrada a la comunidad científica, que es la que puede resolver los problemas y no la clase política”.