ASAJA Toledo pide cambios en la PAC y critica la Ley de la Restauración de la Naturaleza durante su Asamblea General

ASAJA Toledo ha celebrado este miércoles su Asamblea General, donde ha hecho un balance del 2023. Un año que "no fue bueno" para el sector agrario debido a la "escasez de lluvias y la sequía que vivió el campo", tal y como ha señalado la presidenta provincial, Blanca Corroto. Durante la reunión han pedido cambios en la Política Agraria Común (PAC) y han criticado la aprobación de la Ley de la Restauración de la Naturaleza.

Para Corroto, la "sequía brutal" ha hecho que los costes para la ganadería se disparasen, sobre todo para el sector ganadero, mientras se perdieron cosechas de cereal y de uva.

"Se perdió cosecha en todo, salvo en el olivar que salvó una parte de los montes de Toledo hacia la Jara. Pero el resto, de Mora para la zona de La Mancha, no ha habido tampoco nada de producción de aceituna", ha lamentado.

Gestión del pasado año

Durante la Asamblea, ASAJA Toledo ha rendido cuentas a sus socios y ha presentado los presupuestos de ejercicio actual. Además, aprovechando la presencia del consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, y la delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, han lanzado reivindicaciones sobre agricultura ecológica, agua o placas solares.

Por otro lado, han abogado por un cambio en la Política Agraria Común (PAC) porque tanta burocracia y la normativa de bienestar animal en cuanto al transporte los está "destruyendo". "Como esto lo pongan en marcha, aquí la provincia de Toledo va a haber un problema con las temperaturas para trasladar los camiones de un sitio a otro", ha lamentado.

Blanca Corroto en la Asamblea General de ASAJA Toledo. Foto: Javier Longobardo.

Otro de los asuntos tratados ha sido la reciente aprobación en la Unión Europea de la Ley de la Restauración de la Naturaleza, la que consideran como "una traición al campo". "Va a hacer daño a Castilla-La Mancha, una tierra en la que el 25 por ciento de la superficie la tenemos en red natural", ha expresado.

Por último, durante la Asamblea se ha hecho una primera valoración de cómo está discurriendo la campaña de siega en la provincia, destacando que el calor de los últimos días de mayo y la falta de lluvias desde abril han rebajado las expectativas iniciales.

Barato y el derecho a una buena alimentación

El presidente nacional de ASAJA, Pedro Barato, ha sido el encargado de clausurar la Asamblea, defendiendo el derecho de los ciudadanos a una buena alimentación. "Con la alimentación no se juega. Las políticas europeas han llevado a la desaparición de 1.300.000 vacas, lo que suponen 300.000 toneladas de carne menos", ha criticado.

Por ello, ha demandado un comisario de Agricultura en la Unión Europea que sea del sur. "Tenemos que tener personas que nos entiendan porque aquí nos secamos, nos inundamos y nos helamos", ha lamentado.

"No se puede estar penalizando, no se puede estar prohibiendo y no se puede estar tocando las narices a los agricultores europeos y, en particular, a los españoles", ha lamentado.

Pedro Barato en la Asamblea General de ASAJA Toledo. Foto: Javier Longobardo.

"Un buen aliado"

Durante su intervención, el consejero de Agricultura, Julián Martínez Lizán, ha destacado que el Gobierno regional tiene "un buen aliado" con las organizaciones profesionales agrarias y, por supuesto, con ASAJA.

"Sin su ayuda y apoyo en la realización de todos los trámites que se realizan, sería muy difícil concebir el desarrollo de toda la normativa y, sobre todo, de todos los expedientes que tienen un refrendo en la agricultura y en la ganadería de nuestra región", ha afirmado.

Asimismo, ha puesto en valor que la Junta ha pagado ya a los agricultores y ganaderos de la región un total 646 millones del primer pilar de la Política Agraria Común, lo que supone 11 millones de euros más que el pasado año.

"Apuntar las demandas del campo"

Por otro lado, Milagros Tolón ha acudido a la Asamblea con "papel y lápiz" para apuntar todas las demandas del campo en la provincia de Toledo. "En esta provincia el campo tiene un factor esencial y el Gobierno de España lo sabe perfectamente, está en su agenda de trabajo y es importante conocer las inquietudes que tienen para trasladarlas", ha indicado.

"Tengo que estar aquí hoy, apoyando a un sector importante que está viviendo una situación difícil con este cambio climático que afecta muy directamente a nuestro campo. El Gobierno de España sabe perfectamente que en su agenda tiene que incorporar los nuevos retos del sector", ha concluido.

El Ayuntamiento de Toledo como "aliado"

En su turno, el alcalde de Toledo ha felicitado a ASAJA por la celebración de esta Asamblea y su labor durante sus 35 años de existencia, que la convierten en "la organización más importante y seguramente la que más ha conseguido para nuestro campo".

Carlos Velázquez en la Asamblea General de ASAJA Toledo. Foto: Javier Longobardo.

Por ello, el regidor ha asegurado que el sector primario cuenta con un aliado en el Ayuntamiento de Toledo, para reclamar todo aquello que sea bueno para el sector. Asimismo, ha trasladado el compromiso de mejorar la calidad del agua del río Tajo a su paso por la ciudad con la puesta en marcha del Plan de Vertidos Cero.

Además, también han intervenido otros representantes de las administraciones, como la presidenta de la Diputación de Toledo, Concepción Cedillo, que ha puesto en valor el trabajo de los agricultores como productores y ha pedido medidas justas para el sector. Por otro lado, el delegado de la Junta en Toledo, Álvaro Gutiérrez, ha destacado el compromiso del Gobierno regional con un sector estratégico para la provincia como es el agrícola.