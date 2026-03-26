El Ayuntamiento de Cuenca expedienta a un funcionario por acceder sin permiso a las nóminas de otros trabajadores

El Ayuntamiento de Cuenca ha abierto un expediente disciplinario ordinario a un funcionario municipal por el acceso no autorizado a datos económicos y de nóminas de los trabajadores.

La portavoz del equipo de Gobierno, Saray Portillo, ha expresado que el Consistorio "informó de una manera completa y transparente desde el primer momento que tuvo conocimiento del incidente de seguridad digital y el servicio de informática actuó rápida y muy diligentemente".

Así ha respondido a las acusaciones de CSIF sobre el incidente ocurrido el 10 de marzo, asegurando que "las explicaciones habían sido totalmente insuficientes" y reclamando "la máxima diligencia, revisión de protocolos y permisos y responsabilidad para garantizar la seguridad de la información y la protección de los datos personales de su plantilla".

Según Portillo, "se hizo una comunicación masiva a todos los empleados municipales, explicando lo que había ocurrido, cuándo se detectó, cuál fue la causa del incidente y qué tipo de datos podían haberse visto afectados, incluyendo la información de nóminas".

Además, se indicó el periodo concreto en el que pudo producirse el acceso y a qué empleados podría afectar, así como todas las medidas "que de manera inmediata" se adoptaron. En concreto, se bloquearon todos los accesos de esa brecha de seguridad, se corrigió el problema técnico de manera informática, se revisaron los sistemas y se reforzó la seguridad.

Por ello, el Ayuntamiento ha notificado a la empresa contratada como asistencia técnica de protección de datos la resolución, así como a la Agencia Española de Protección de Datos.

"La información facilitada no solamente fue suficiente, sino que ha sido clara y conforme a la propia normativa que exige la Ley de Protección de Datos", ha explicado.

Por último, ha detallado que el expediente disciplinario "está en pleno trámite e instrucción", pero como consecuencia de esta brecha de seguridad se ha abierto un expediente disciplinario ordinario a la persona responsable.