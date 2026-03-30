La Junta llevará el Transporte Sensible a la Demanda a ocho pueblos de la comarca de Almadén este verano

El Gobierno de Castilla-La Mancha llevará este verano el programa de Transporte Sensible a la Demanda (TSD) a la comarca de Almadén (Ciudad Real) para mejorar la movilidad y el acceso a servicios entre ocho municipios, beneficiando a más de 11.400 habitantes.

Así lo ha expresado este lunes el vicepresidente segundo de la Junta, José Manuel Caballero, desde Chillón, en una rueda de prensa en la que también han participado los alcaldes de las localidades que formarán parte del programa.

Caballero ha destacado que se trata de "un compromiso cumplido más por el Gobierno de Page" y se ha mostrado convencido de que este servicio "va a mejorar sustancialmente la vida y la comunicación de los vecinos de estos municipios".

En concreto, beneficiará a las localidades de Almadén, Alamillo, Guadalmez, Almadenejos, Chillón, Valdemanco del Esteras, Agudo y Saceruela y, además, incluirá una mejora de la línea regular entre Chillón y Puertollano.

635.000 euros

Como ha detallado el vicepresidente segundo, TSD en la comarca de Almadén funcionará como lo hace el resto de comarcas donde está implantado, con una reserva previa mediante aplicación o llamada telefónica a una centralita hasta las 20 horas del día anterior. Después se procede a la asignación del viaje y el horario y, por último, se recoge al viajero.

La inversión anual estimada es de 635.000 euros y contará con una primera fase de 12 meses, con posibilidad de seis meses de prórroga.

"Si no hay ningún contratiempo y todo marcha según lo previsto, el objetivo es que empiece a funcionar en los primeros meses de verano de este 2026. Se irá viendo si hay que hacer algún ajuste en función del uso para mejorar el servicio", ha afirmado.

Más comarcas

Por otro lado, Caballero ha anunciado que la Junta está trabajando para implantar el Transporte Sensible a la Demanda en nuevas comarcas de la región y ha recordado que este mismo año ya se ha puesto en marcha en la zona de Molina de Aragón, donde presta servicio a 125 núcleos de población.

"La implantación será inminente en la Serranía Baja de Cuenca, para prestar servicio a 42 núcleos de población. Actualmente, están en estudio el entorno de la Sierra del Segura, la comarca de la Jara en Talavera de la Reina (Toledo) y la zona de los Montes, en la provincia de Ciudad Real.