El PP vuelve a denunciar el "trato vejatorio y misógino" del alcalde de Valdepeñas a su portavoz

El Partido Popular de la provincia de Ciudad Real ha vuelto a denunciar el "trato vejatorio, misógino y autoritario" del alcalde de Valdepeñas, el socialista Jesús Martín, contra la portavoz 'popular' en el Ayuntamiento, Cándida Tercero. Además, ha anunciado que está estudiando emprender acciones legales.

Así lo ha asegurado públicamente Tercero en una rueda de prensa en la que ha estado arropada por la secretaria general provincial del partido, Sonia González, y otras alcaldesas, concejalas y cargos del Partido Popular en la provincia.

La edil ha lamentado la "violación reiterada" de sus derechos fundamentales de participación y representación. Una denuncia que viene de largo ya que, en febrero de 2023, Tercero denunció el supuesto "trato vejatorio" de Martín con ella, solicitando amparo a la entonces consejera de Igualdad en Castilla-La Mancha, Blanca Fernández.

En tal ocasión detalló algunas de las expresiones que el alcalde le habría referido, como "gata flora"; "ignorante"; "repita conmigo, no tengo ni puta idea de lo que es un contrato público"; o "no sé si su marido no le enseña o es que no es capaz de aprender".

Una situación por la que el presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ya exigió al PSOE que expulsase a Jesús Martín del partido.

"Actuación dictatorial"

Ahora, la denuncia de la portavoz 'popular' en Valdepeñas llega después de que el alcalde la echase del Ayuntamiento durante la última sesión plenaria, en el marco de un debate para reducir el IBI, lo que ha marcado "un punto de inflexión" entre las filas del PP.

"El alcalde actúa de forma déspota y dictatorial, impidiendo a la oposición expresar su voz en defensa de los intereses de los vecinos de Valdepeñas. Además, hay un acoso constante por la condición de ser mujer y por sus ideas políticas", ha asegurado.

Acciones legales

Por su parte, la secretaria general del Partido Popular, Sonia González, ha mostrado su respaldo a Tercero, denunciando lo que considera un trato "vejatorio, misógino y autoritario" por parte del alcalde valdepeñero.

"Ha usado insultos y comentarios machistas y la expulsión del pleno fue un claro intento de impedirle debatir sobre temas de interés para los vecinos. Me pregunto si se comportaría de la misma manera si la portavoz fuera un hombre. La situación perpetúa una cultura machista", ha criticado.

Por último, ha asegurado que su partido está estudiando emprender acciones legales ante la "gravedad" de la situación, avisando de que van a seguir "luchando contra cualquier forma de violencia y discriminación".