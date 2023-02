La candidata del PP en Valdepeñas denuncia el "trato vejatorio" del alcalde por ser mujer

La portavoz del PP de Valdepeñas y candidata a la Alcaldía, Cándida Tercero, ha acudido este miércoles a Toledo para solicitar amparo a la consejera de Igualdad de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, después de haber recibido durante toda legislatura lo que ha definido como un "trato vejatorio" hacia su persona por parte del alcalde valdepeñero, Jesús Martín, que también es senador por el PSOE.

A las puertas de la sede del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha y acompañada por el portavoz regional del PP, Santiago Serrano, la edil 'popular' de Valdepeñas ha recordado que, públicamente y lo largo de los últimos cuatro años, Martín se ha referido a ella con expresiones como "gata flora" o "ignorante".

En alguno de los debates que ambos han protagonizado en el Ayuntamiento de Valdepeñas, el alcalde ha llegado a decir a la edil 'popular': "Repita conmigo, no tengo ni puta idea de lo que es un contrato público" o "no sé si su marido no le enseña o es que no es capaz de aprender".

"Se trata de un señor al que nadie en su partido nunca le ha llamado la atención, ni se han condenado sus palabras hacia las mujeres", ha criticado Tercero en declaraciones a los medios de comunicación, afirmando también que durante los 20 años durante los que Jesús Martín lleva siendo alcalde de Valdepeñas "ha mostrado el mismo trato hacia portavoces (femeninas) de otros partidos políticos como Ciudadanos o Ganemos".

En la misma línea, Santiago Serrano ha aseverado que "los insultos y el trato vejatorio" hacia las mujeres se han convertido en el "patrón de conducta" de Jesús Martín y que sus manifestaciones acerca de la portavoz municipal del PP son "por su condición de mujer", pese a lo que el alcalde "no ha tenido ninguna condena por parte del PSOE ni del Gobierno de Castilla-La Mancha".

Blanca Fernández niega "machismo"

Preguntada por este caso durante una rueda de prensa, la consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, ha reconocido que algunas de las expresiones de Jesús Martín "podrán tener poco gusto", pero ha insistido en varias ocasiones que a su compañero de partido "no se le puede acusar de machista porque no lo es".

Al respecto, Fernández ha lamentado que Cándida Tercero "se deje utilizar en esta cuestión" y ha pedido a la candidata 'popular' en Valdepeñas que no se sume al "teatro" que pretende escenificar el PP de Castilla-La Mancha, asegurando que "no es verdad que reciba ataques machistas".

"Creo que el problema que tiene la candidata del PP es que no termina de aprenderse cómo funciona un ayuntamiento y haya que repetirle constantemente cómo es el presupuesto y las normas", ha defendido la consejera de Igualdad, que ha recordado a Cándida Tercero que "hacerse la víctima sin tener elementos objetivos" es "un flaco favor" a las mujeres que se dedican a la política.

