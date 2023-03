Núñez pide a García-Page echar del PSOE al alcalde de Valdepeñas como el PP en Villar de Cañas

Una por otra. El Partido Popular ha expulsado al alcalde de Villar de Cañas (Cuenca), José María Saiz, tras sus ataques soeces de contenido sexual contra la ministra de Igualdad, Irene Montero, y ahora exige al PSOE que, con la misma vara de medir, hagan lo propio con el alcalde de Valdepeñas, Jesús Martín, al que acusan de insultos y ataques machistas habituales contra la portavoz del PP en esta localidad ciudadrealeña, Cándida Tercero. Los socialistas han atacado durante semanas al PP por el caso de Villar de Cañas y ahora los populares quieren que, en consecuencia, midan a Jesús Martín por el mismo rasero.

Así, el presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha pedido este martes directamente al presidente de la Junta y secretario general del PSOE castellano-manchego, Emiliano García-Page, que expulse al alcalde valdepeñero por sus "graves insultos" contra Cándida Tercero, una petición que se viene realizando desde hace semanas y que ahora toma mayor relieve tras la expulsión del PP del alcalde de Villar de Cañas. Núñez ha dicho que el Comité de Derechos y Garantías del PP "ha hecho su trabajo" y ha suspendido de militancia a Saiz, que además no volverá a ser candidato popular a la Alcaldía.

Expulsar o blanquear

En un acto de Asaja Mujeres en Toledo, Núñez ha dicho "no tener nada más que decir" pues el Comité de Derechos y Garantías "ha sido meridianamente claro, ha hecho el trabajo que procede según los estatutos y ha hecho pública la resolución". "El PP ha cumplido con los estatutos y lo que anunció públicamente, pues inició un trámite, sustanció un expediente, lo puso en manos de comité, que ha resuelto. Nada que yo no hubiera dicho que iba a suceder, a pesar de que otros no han hecho su trabajo", ha añadido.

Por ello, "a las puertas del 8M", Día internacional de las Mujeres, el presidente del PP de Castilla-La Mancha ha preguntado al PSOE regional y a su secretario, Emiliano García-Page, "si va a tramitar un expediente contra el alcalde de Valdepeñas o le va blanquear".

"El PP ha hecho su trabajo en este asunto y el Comité de Derechos y de Garantías ya ha resuelto la cuestión, pero la pregunta ahora es si el PSOE va a tramitar expediente contra el alcalde que ha insultado gravemente a la portavoz del PP en Valdepeñas", lo que a su entender, supone "una vergüenza para alguien que se dedica a la política".

No será candidato

Preguntado si José María Saiz puede ser candidato a la Alcaldía de Villar de Cañas, Núñez ha recordado que los estatutos impiden ser candidato a alguien que esta suspendido de militancia, al tiempo que ha indicado desconocer si va a concurrir a los comicios como independiente.

"Yo sé lo que pasa en el PP. No sé lo qué va pasar en el resto de partidos", ha concluido Núñez.

Sigue los temas que te interesan