La Feria de Albacete ya suma 750.000 visitas desde el lunes y Serrano la considera "la mayor empresa" de la ciudad

Manuel Serrano ha agradecido el “esfuerzo titánico y extraordinario” de los 116 trabajadores del dispositivo especial de limpieza. Ayuntamiento de Albacete

La Feria de Albacete, declarada de Interés Turístico Internacional, ha recibido unas 750.000 visitas desde su inicio el pasado 7 de septiembre, según ha informado este miércoles el alcalde de la ciudad, Manuel Serrano.

Serrano ha dado a conocer esta cifra durante el encuentro que ha mantenido con los trabajadores del turno de día del dispositivo especial de limpieza y recogida de residuos desplegado con motivo de la Feria, según ha informado el Ayuntamiento de Albacete.

El alcalde también se reunió este martes por la noche con parte de los trabajadores y ha agradecido el "esfuerzo titánico y extraordinario" que están realizando los 116 profesionales que forman parte de este dispositivo especial para mantener el Recinto Ferial en las mejores condiciones durante estos días.

👏 Manuel Serrano ha agradecido el “esfuerzo titánico y extraordinario” de los 116 trabajadores del dispositivo especial de limpieza y recogida de residuos de la Feria de Albacete. pic.twitter.com/VVHTVQVTld — Ayuntamiento de Albacete (@AytoAlbacete) September 9, 2026

Serrano ha destacado que, pese al elevado número de personas que transitan por el recinto, el objetivo es que este pueda "brillar siempre como el primer día". Para ello, ha señalado que existe "en cualquier momento" un equipo de profesionales preparado para atender las necesidades que genera una celebración de estas dimensiones.

Este dispositivo trabaja además mientras se mantiene con normalidad el servicio de limpieza y recogida de residuos en las calles y plazas del resto de la ciudad.

El alcalde ha reivindicado asimismo el peso de la Feria de Albacete para la ciudad, a la que se ha referido como "la mayor empresa de la ciudad" y "el mayor motor de autoestima" para los albaceteños.

En este sentido, Serrano ha defendido que estos días de celebración permiten a los vecinos "cargar las pilas para afrontar todo el año", al tiempo que ha puesto en valor la dimensión de un evento que, en sus primeros días, ya ha congregado a unas 750.000 personas.