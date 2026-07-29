Page denuncia que el indulto "de tapadillo" y con "agosticidad" a la separatista Laura Borràs mina la credibilidad del PSOE

Page, este miércoles en los estudios de la Cadena SER en Toledo. Esteban González / JCCM

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha cargado con dureza contra la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de conceder un indulto parcial a Laura Borràs, expresidenta del Parlament de Cataluña y antecesora de Carles Puigdemont al frente del partido independentista Junts, tras haber sido condenada por corrupción.

A su juicio, la medida ha sido aprobada "de tapadillo" y con "agosticidad" y socava la credibilidad del PSOE precisamente cuando más necesita trasladar un mensaje de firmeza contra este tipo de delitos.

Durante una entrevista concedida este miércoles a la Cadena SER, Page ha denunciado que el Ejecutivo haya optado por conceder medidas de gracia a personas condenadas por corrupción en un momento especialmente delicado para el PSOE.

"¿De verdad ahora, con la que nos está cayendo en materia de corrupción, ganamos en credibilidad indultando a gente que ha sido condenada por corrupción?", se ha preguntado.

El dirigente castellanomanchego ha puesto el foco especialmente en el caso de la separatista Laura Borràs, al considerar que su indulto responde a las exigencias de los "independentistas de ultraderecha" —en referencia a Junts— y no guarda ninguna relación con la ley de amnistía.

"¿Es posible que nos crea más gente hoy que hemos conocido, a última hora de la jornada de ayer, indultos —alguno muy claro por chantaje independentista, como el de Laura Borràs, que no tiene nada que ver con el tema de la amnistía— indultando por corrupción, que es algo que hemos prometido no hacer nunca?", se ha preguntado.

"Lo hemos prometido"

Buena parte de las críticas de Page se han centrado en recordar que el PSOE ha defendido durante años que los delitos de corrupción no debían ser indultados. "Hay conceptos que no se deben indultar, como es la corrupción. Lo hemos dicho por activa y por pasiva y lo hemos prometido", ha asegurado.

El presidente castellanomanchego ha insistido en que esta decisión contradice uno de los compromisos históricos del partido y debilita el discurso de tolerancia cero frente a la corrupción.

"¿Cree que ganamos en credibilidad para decirle a la gente que estamos en contra de la corrupción, y más si es de los nuestros?", ha planteado.

"De tapadillo" y con "agosticidad"

Page también ha criticado la forma en la que el Gobierno comunicó los indultos, conocidos a última hora del martes, tras el último Consejo de Ministros antes del parón estival.

"La prueba más evidente es que cuando las cosas se hacen de tapadillo y sin quererlo contar, evidentemente ya hay la asunción de que esto es algo muy doloroso", ha afirmado.

"En este contexto, cuando más necesitamos dar una sensación de firmeza y de intolerancia contra la corrupción, no podemos indultar por corrupción, aunque sea ya con agosticidad y con todo el mundo con la maleta hecha para irse de vacaciones", ha señalado.

Tres indultos

Las declaraciones de Page llegan apenas unas horas después de que el Consejo de Ministros aprobara tres indultos parciales a condenados por corrupción: el de la expresidenta del Parlament Laura Borràs, el del exdirector de la Fundación Niemeyer, Natalio Grueso, y el del exalcalde socialista de Linares, Juan Fernández.

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