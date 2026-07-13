Eurocaja Rural renueva su alianza con Recamder para financiar con 60 millones ideas de negocio en el medio rural

El presidente de Eurocaja Rural, Javier López, y el presidente de Recamder, Jesús Ortega, han formalizado un nuevo convenio de colaboración para la financiación, en condiciones preferentes, de iniciativas empresariales en el entorno rural.

La entidad financiera, a través de líneas de financiación específicas, pone a disposición de Recamder, sus Grupos de Acción Local y beneficiarios de iniciativas subvencionadas por los mismos, hasta 60 millones de euros para la puesta en marcha, ampliación o modernización de iniciativas empresariales en el ámbito rural de la región.

López ha destacado que la firma de este convenio se enmarca dentro de la estrategia de apoyo permanente de la entidad financiera al desarrollo rural, un ámbito que forma parte de la esencia y razón de ser de la cooperativa de crédito.

Con una extensa implantación territorial y una firme apuesta por la inclusión financiera, la entidad continúa promoviendo alianzas con organizaciones e instituciones que persiguen mejorar la calidad de vida en los municipios rurales, como es el caso de Recamder y la Junta de Comunidades.

Por su parte, Ortega ha agradecido el esfuerzo realizado por la entidad financiera para impulsar esta iniciativa, "mejorando incluso las condiciones de convenios anteriores" lo que servirá para generar más oportunidades y acelerar la dinamización de la actividad económica en Castilla-La Mancha.

El consejero de Agricultura ha destacado el enorme valor que aportan los acuerdos de carácter público-privado al progreso de la región. En este caso concreto, destacó que el convenio sirve para dar solución a un verdadero problema que afecta al sector primario, como es la disposición de liquidez.

En el acto ha estado presente, también, el director general de Desarrollo Rural, José Juan Fernández Zarco.

Contra la exclusión financiera

Eurocaja Rural mantiene abiertas 311 oficinas en Castilla-La Mancha. Su modelo de proximidad le ha llevado a alcanzar una media de más de una oficina por cada tres municipios de la región.

Además, aproximadamente el 30 % de su red comercial total se ubica en pueblos de menos de 2.000 habitantes, por lo que, para la entidad, la densidad demográfica de estas localidades no resulta una prioridad. Su objetivo es dar acceso a un servicio financiero completo y profesional a la mayor parte de los municipios de la región.