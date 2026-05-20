Leve subida de la natalidad en Castilla-La Mancha en el primer trimestre de 2026: la región registra 3.402 nacimientos

Castilla-La Mancha ha registrado 3.402 nacimientos en el primer trimestre de 2026, un 0,23 % más que los que se dieron en los tres primeros meses de 2025, cuando se registraron 3.394.

Así lo ha publicado este miércoles el Instituto Nacional de Estadística (INE), que ha detallado que, del total, 1.666 han sido niñas y 1.736 niños.

Por provincias, Toledo ha sido la que ha registrado más nacimientos, con 1.244 -609 niñas y 635 niños-. No obstante, ha experimentado un descenso del 2,44 % en términos interanuales.

Le siguen Ciudad Real, con 720 -353 niñas y 367 niños- y un retroceso del 6,38 %; Albacete, con 632 nacimientos -315 niñas y 317 niños- y un 4,45% más; Guadalajara, con 460 -231 niñas y 229 niños- y un aumento del 2,42 %; y Cuenca, con 346 -158 niñas y 188 niños- y el mayor incremento con respecto a 2025, el 16,90 %.

Por edades

En cuanto a la edad de las progenitoras en la región, solo una tiene menos de 15 años, 65 tiene entre 15 y 19 años, 260 entre 20 y 24 y 634 entre 25 y 29.

El rango de edad con más progenitoras en los tres primeros meses es el de 30 a 34, con 1.129 nacimientos.

Asimismo, se han registrado 979 madres con una edad entre 35 y 39 años, 305 con un rango entre 40, 26 que tienen entre 45 y 49 y 3 con más de 50 años.

En cuanto al conjunto de España, se han registrado 78.688 nacimientos en los tres primeros meses de 2026. El dato refleja un incremento del 1,51 % con respecto al mismo periodo del año anterior, cuando nacieron 77.521 personas.