La Delegación del Gobierno condecora a 73 personas e instituciones por su solidaridad en situaciones de emergencia

Foto de familia del acto de imposición de Medallas al Mérito de la Protección Civil se ha celebrado en el Paraninfo de la Iglesia de San Pedro Mártir de Toledo. Delegación del Gobierno

La Delegación del Gobierno de Castilla-La Mancha ha entregado este martes las condecoraciones al Mérito de la Protección Civil a un total de 73 personas e instituciones por su papel ante situaciones de emergencia, tareas de prevención o colaboración con Protección Civil.

El delegado, José Pablo Sabrido, ha destacado "la solidaridad, la entrega y la humanidad" de estos hombres y mujeres en episodios como la DANA de 2024 donde pusieron en riesgo su integridad física para "proteger a otros ciudadanos y ciudadanas".

En este emotivo acto celebrado en el Paraninfo de la Iglesia de San Pedro Mártir de Toledo, Sabrido ha resaltado el Sistema Nacional de Protección Civil como uno de los pilares de la seguridad pública en España y ha defendido la Protección Civil como una política pública.

El delegado del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido. Delegación del Gobierno

Marisol Rodríguez, una de las voluntarias de la Agrupación de Protección Civil de Toledo, y José Germán Serrano, capitán del BIEM 1 de la Unidad Militar de Emergencias, han intervenido en nombre de los 73 condecorados

Más allá de Sabrido, los subdelegados de Gobierno de cada provincia de la región y el director del Museo del Ejército en Toledo también han impuesto las medallas. El jefe superior de la Policía Nacional autonómico, Francisco Herrero y el jefe accidental de Zona en la región, Jesús Manuel Rodrigo también ha estado presentes.

Acto de entrega de las Medallas al Mérito de la Protección Civil en Toledo. Delegación del Gobierno

Los 73 condecorados

En total han sido impuestas 26 medallas por actuaciones con motivo de la DANA del 2024, otras 24 correspondientes al pasado año, y otras 23 por hechos acaecidos en todo el 2025. Las personalidades reconocidas han sido:

Miembros de la Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Local, Ejército de tierra , Batallón de Intervención en Emergencias de la UME , Agrupaciones de Protección Civil, Servicios Especiales de Prevención y Extinción de Incendios y Cuerpo de Bomberos , vigilantes de seguridad.

, Batallón de Intervención en Emergencias de la , Agrupaciones de , vigilantes de seguridad. Personal médico, enfermeros y auxiliares de enfermería .

. Entidades sociales como la Asociación de mujeres de Henarejos y la de Mira (ambas en Cuenca) o la Asociación de Mujeres de Letur y Cáritas Parroquial de este municipio.

La Medalla al Mérito de la Protección Civil distingue a personas e instituciones que han destacado por proteger a personas y bienes en situaciones de emergencia y grave riesgo, catástrofe o calamidad pública, o que hayan realizado actos singulares con riesgo notorio o colaboración singular con las autoridades en la coordinación de los recursos en tales circunstancias o cooperación altruista, así como en actuaciones continuadas y relevantes de interés para la Protección Civil.