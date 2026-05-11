Page defiende que España "no podía negarse" a acoger a los pasajeros del Hondius: "No hacerlo es no estar al nivel"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha expresado este lunes que España "no podría haberse negado" a acoger a los pasajeros del crucero MV Hondius, donde se ha declarado un brote de hantavirus.

"El país no podría haberse negado a atender la emergencia, no solo porque hay 14 españoles, sino también porque tiene un sistema muy avanzado y no hacerlo habría significado no estar al nivel ni de la imagen de España ni de nuestro sistema sanitario", ha expresado durante la inauguración del nuevo edificio del Centro de Salud Zona 3 de Albacete.

Para Page, "este tipo de crisis se atajan en el primer sitio en que se está preparado para atajarlas" y ha abogado porque exista "coordinación con las comunidades autónomas".

Asimismo, ha lamentado que el "rifirrafe" de la política actual "haya llegado a la sanidad", ya que el esfuerzo de esta es "determinante". "Hasta ahora, todo el mundo hablaba bien porque el sistema de salud nacional es extraordinario", ha afirmado.

Por último, ha confirmado que Castilla-La Mancha no tiene ningún caso sospechoso de hantavirus, aunque "se han previsto los protocolos y la comunidad está en constante comunicación" con el Ministerio de Sanidad.

Crisis del hantavirus

Este domingo llegó a Canarias el buque MV Hondius, en el que tuvo lugar un brote de hantavirus. Ante la situación se han activado estrictos protocolos sanitarios para garantizar la seguridad de los pasajeros y la tripulación.

Tras el desembarco, las autoridades comenzaron a coordinar la repatriación de los pasajeros y tripulantes a sus respectivos países, siguiendo las medidas de prevención y vigilancia establecidas.

Los pasajeros españoles fueron llevados al hospital Gómez Ulla de Madrid, donde han pasado la noche tranquilos y sin síntomas. Allí permanecerán ingresados para pasar un periodo de cuarentena en una planta de aislamiento.

Por el momento, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha confirmado que el virus ha dejado tres fallecidos.