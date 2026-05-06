Page reta a Sánchez a presentar el proyecto de Presupuestos y recuerda que Montero dijo en marzo "que estaba preparado"

Emiliano García-Page se ha preguntado si España puede "estar mucho más tiempo" sin Presupuestos Generales del Estado y ha apremiado al Gobierno de Pedro Sánchez a llevar el proyecto de cuentas públicas al Congreso para su debate y eventual aprobación.

"No entiendo cómo hoy el Gobierno no plantea el proyecto", ha subrayado el presidente de Castilla-La Mancha durante el acto de presentación de la estrategia regional de vivienda. En la misma intervención, ha recordado que María Jesús Montero, ministra de Hacienda hasta el pasado marzo, "dijo que estaba preparado para que lo presentara su sucesor".

Sin embargo, Arcadi España, titular de la cartera desde el adiós de Montero —ahora candidata del PSOE a la Junta de Andalucía—, no ha realizado ningún anuncio al respecto. "Que lo plantee, cómo no lo va a hacer", ha comentado el jefe del Ejecutivo regional.

Page ha mostrado su deseo de que la previsión de ingresos y gastos del Estado se lleve a la Cámara Baja sin más dilación. "Entiendo que es cuestión de días que se presente", ha ironizado.

El máximo responsable del Gobierno autonómico ha recordado que el resto de administraciones "necesitamos certidumbres"; en la misma línea, ha apuntado las dificultades que la desaparición de los fondos europeos acarreará.

Las cuentas prorrogadas que sustentan la acción pública contemplan "miles de millones de ingresos que van a desaparecer: y si desaparecen, ¿qué partidas van a desaparecer de los gastos?", ha planteado el toledano.

Al respecto, el presidente de Castilla-La Mancha ha lamentado la falta de iniciativa de un Gobierno sin el respaldo parlamentario suficiente, una circunstancia que le impide llevar a cabo su agenda y que le ha supuesto varias votaciones perdidas. ¿Acaso quiere que se quede para la próxima legislatura?, se ha cuestionado.

"Es una obligación, no una opción", ha dicho sobre la presentación del proyecto presupuestario, un trámite que el Gobierno central ha obviado durante toda la legislatura. Las últimas cuentas aprobadas por el Parlamento corresponden al ejercicio de 2023 y se presentaron en noviembre de 2022.

En la misma línea, Page ha advertido de que asuntos como la vivienda —una de las principales preocupaciones sociales— necesitan de la "garantía" que ofrecen los Presupuestos y que deberían concretarse en el Plan de Vivienda que el Ministerio que dirige Isabel Rodríguez ha anunciado.

El mercado inmobiliario se adivina, según Page, como una compleja realidad que choca con la "alegría oficial" que el Ejecutivo de Sánchez pregona ante la buena marcha de los principales datos macroeconómicos.

Además, La Junta de Castilla-La Mancha ha planteado una convocatoria extraordinaria de la Conferencia de Presidentes para abordar asuntos como la falta de Presupuestos, la financiación autonómica y el futuro de los fondos europeos.