Un guardia civil de tráfico aclara las dudas sobre la baliza V-16 tras tres meses: cuándo te multan, triángulos..

Un agente de tráfico de la Guardia Civil y un coche con una baliza V-16.

El no uso de la baliza V-16 ya supone multas en España. Desde su entrada en vigor el 1 de enero de 2026, esta medida de la Dirección General de Tráfico (DGT) no solo ha generado controversia, sino que estos primeros meses ha sembrado un mar de dudas entre los millones de conductores acerca de si es obligatorio equiparla en el coche y cómo debe emplearse para esquivar la sanción.

Para esclarecer las incógnitas alrededor de este dispositivo de preseñalización de accidentes que viene a sustituir a los clásicos triángulos de emergencia, EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha conversa con Fernando García Poves, agente de la Guardia Civil de Tráfico y secretario de la Federación de Tráfico de la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC).

"La gente sigue preguntando porque hay mucha incertidumbre. Yo les digo que la V16 es lo mismo que antes los triángulos: nadie te va a multar si no la llevas, solo se va a penalizar exclusivamente si no la colocas cuando tu vehículo está inmovilizado", aclara.

Una foto personal de Fernando.

En la misma línea, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, señaló el pasado 25 de febrero que aunque no se realizarán controles en las carreteras, sí se multará a quienes no la coloquen durante una avería. "No hay ninguna instrucción ni nos han dicho nada de parar coches para pedir la V16", relata el agente.

¿Cuál es la sanción? La propia DGT señala que no emplear la V16 se considera una infracción leve y conlleva una multa de 80 euros, misma cuantía que se aplicaba anteriormente por no portar o usar los triángulos de emergencia. "Si lo pagas antes de 20 días se quedan en 40 euros, y no supone una retirada de puntos", subraya Fernando.

Asimismo, esa multa de hasta 80 euros se aplica si la baliza está a nombre de otro vehículo o no está correctamente registrada. En este sentido, cabe reseñar que cada V16 está vinculada a una matrícula. Más allá de la dimensión normativa, el protocolo de uso de la baliza es otra de las grandes incógnitas para muchos.

En qué casos se coloca la baliza

"Cuando ves que eres un obstáculo en la carretera, que te quedas averiado o cualquier circunstancia en que consideres que eres un impedimento, entonces la pones", explica Fernando.

Pese a que este instrumento de tráfico se implementó para evitar la presencia de peatones en la vía, el secretario de la Federación de Tráfico de la AEGC recomienda que, una vez colocada la V16, no quedarse dentro del vehículo — excepto aquellas personas con movilidad reducida.

"Nosotros aconsejamos que te bajes del coche, te alejes de él y te resguardes fuera de la vía porque hay muchas posibilidades de que llegue un conductor distraído y te arrolle", afirma. Esa peligrosidad se da por la escasa visibilidad de la baliza sobre todo durante el día: "No se ve lo suficiente y puedes correr peligro".

Una consideración que cobra fuerza si añadimos a la ecuación que las distracciones al volante son el primer factor concurrente en los accidentes mortales en España, según los últimos datos de la DGT y el Ministerio del Interior.

Triángulos y críticas

Otra de las grandes dudas en la ciudadanía es si colocar o no los triángulos en caso de avería. "Ya no son obligatorios, pero sí que sería conveniente llevarlos porque son el elemento que realmente te ofrece seguridad frente al resto", apunta.

La vulneración de la privacidad por geolocalización que porta, el agravio comparativo frente a extranjeros, la dependencia de baterías poco fiables, la ausencia de llamada al 112 y la escasa visibilidad diurna o en condiciones de niebla son las principales sombras que asolan a la V16.

En otra entrevista para este diario, el agente cuestionó la aplicación práctica y la justificación técnica de la V16: "No nos parece la mejor solución. Creemos que no contribuye a mejorar la seguridad vial", denunciaba

"Los números no avalan esa urgencia. Creo que se necesita mejorar otros aspectos como ampliar el catálogo de guardias civiles de tráfico, más vigilancia en carretera, mejora de las vías, por ejemplo", sostenía.

Tras estos tres primeros meses de obligatoriedad de la baliza, Fernando ve con buenos ojos recular y "volver a los triángulos", ya que para él este tipo de normativas deben buscar siempre la máxima seguridad para los usuarios.