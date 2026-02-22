Castilla-La Mancha dará ayudas de hasta 12.000 euros a proyectos que reduzcan las brechas de género en el trabajo

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha anunciado que va a convocar ayudas para financiar proyectos encaminados a reducir brechas de género en el ámbito laboral. Un programa que establece que se podrán alcanzar hasta 12.000 euros por proyecto.

La resolución de la convocatoria se publicará este lunes en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) y establece hasta un máximo de 50.000 euros destinados a la financiación de proyectos dirigidos a la reducción de brechas de género en el ámbito laboral durante el año 2026.

"El objetivo es apoyar iniciativas que promuevan la igualdad de retribuciones, la reducción de la segregación, la conciliación y corresponsabilidad, la eliminación de la discriminación y el acoso por razón de género en el trabajo, así como el fomento del emprendimiento femenino", han expresado desde la Consejería.

La convocatoria se centrará especialmente en proyectos que trabajen en sensibilización y formación específica en igualdad de género para mandos intermedios y departamentos de recursos humanos y en el impulso de procesos de selección y promoción profesional que garanticen la igualdad de oportunidades, la igualdad salarial y transparencia retributiva.

Por su parte, la consejera de Igualdad, Sara Simón, ha explicado que se enmarca en la estrategia del Gobierno regional para "actuar sobre las desigualdades estructurales que todavía persisten".

"Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha trabajamos para que las empresas, entidades y organizaciones de la región cuenten con herramientas para garantizar igualdad salarial y puedan luchar contra la brecha de género, también en el ámbito económico", ha sentenciado.