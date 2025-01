Page rechaza los "privilegios" de los separatistas, carga contra la corrupción y remata: "Yo no soy el puto amo"

Emiliano García-Page, que llegaba como candidato único y ha sido respaldado con un apoyo prácticamente unánime del 99,4 % de los votos, ha salido este domingo del 13º Congreso Regional del PSOE de Castilla-La Mancha siendo reelegido secretario general de la formación política por cuarto mandato consecutivo. Una cita congresual que el también presidente del Gobierno castellanomanchego ha cerrado con un discurso en el que ha advertido a su partido sobre la desigualdad territorial, la corrupción, el frentismo y la política espectáculo.

Este sábado, durante la inauguración del cónclave que ha reunido a los socialistas de Castilla-La Mancha a lo largo del fin de semana en un hotel de Toledo, Pedro Sánchez eludió tratar cuestiones muy criticadas por Page como el cupo catalán o la ley de amnistía, pero el barón más díscolo ha cerrado el evento un día más tarde alertando que el independentismo "tiene una raíz básicamente egoísta" y de querer tener "siempre más" que los demás.

"El PSOE no puede ser el partido que defienda ningún privilegio para nadie en España, porque estaríamos traicionando por completo nuestra esencia", ha afirmado. En la misma línea, ha llamado a su partido a "no ceder intelectualmente" y a "no poner en cuestión lo que es la nación española, que es sobre todo unidad económica y fiscal". "No podemos admitir que la riqueza de una región es solo suya y reparte lo que quiere. Todo es de todos y paga más el que más tiene; esa es la socialdemocracia", ha insistido.

Después de mostrarse dolido con aquellos que dicen de él que "compadreo todo el día con la derecha o que soy muy conservador", Page ha recordado que lleva toda su vida "ganando al PP y a la derecha". "Si alguien quiere saber qué camiseta visto, es la camiseta de la igualdad. A ver si no se confunden algunos con las camisetas, sobre todo cuando se hable de financiación autonómica, porque seré el primero en recordarlo", ha señalado después de que el PSC haya pactado con ERC un trato singular para Cataluña, un acuerdo avalado por el Gobierno de Sánchez.

"No queremos más, pero no vamos a permitir menos", ha afirmado en la misma línea líder de PSOE de Castilla-La Mancha, único presidente autonómico socialista que gobierna con mayoría absoluta en España, que se ha mostrado a dar la batalla por una financiación justa y ha dicho tener la "madurez suficiente para que no nos tomen el pelo".

Durante su intervención, y en un momento en el que los casos de presunta corrupción acechan al PSOE y al Gobierno de Sánchez, Page también se ha felicitado por el hecho de que los socialistas castellanomanchegos sean "una organización sana y honesta". "Aquí sabemos que es fácil meter la pata, pero está estrictamente prohibido meter la mano", ha asegurado.

Contra el frentismo

Asimismo, Page ha instado a su renovada Ejecutiva a trabajar para que Castilla-La Mancha siga siendo "un espacio libre de populismo y de frentismo", una región en la que "nadie se acueste por la noche con miedo al Gobierno".

"Estoy muy orgulloso de que, en esta tierra, el partido haya superado cualquier atisbo de sectarismo. A veces perdemos la referencia de que estamos al servicio de la gente. O somos útiles a la gente o somos inútiles, aunque seamos útiles para nosotros mismos", ha reflexionado.

Una forma de entender la política, basada en el diálogo social y en el acuerdo, que ha llamado a imitar en el resto de España. "El PSOE siempre ha sabido desde el principio ser moderado, razonable, tener sentido común y aspirar a que lo que prime es lo común", alertando de que también se puede ser reaccionario desde la izquierda.

"No soy el puto amo"

También ha pedido Page a sus compañeros del PSOE de Castilla-La Mancha evitar la política espectáculo y centrarse en "cumplir, cumplir y cumplir de cabo a rabo" lo comprometido con los ciudadanos en los programas electorales. "No estamos por encima de la gente" y "no somos los reyes del mambo ni yo soy el puto amo", ha asegurado utilizando la misma expresión con la que el ministro de Transportes, Óscar Puente, definió meses atrás a Pedro Sánchez.

A los componentes de la nueva Ejecutiva socialista castellanomanchega, Page les ha pedido "honradez, sencillez, sentido común y defender esta tierra". "Quiero a mi partido como a mi familia y no sabría explicar mi vida sin haber militado en el PSOE. Pero que no se olvide, que quede claro, que si llega un momento en el que hay que poner en la balanza los intereses de mi partido y los intereses de Castilla-La Mancha, que sepáis que siempre, siempre, siempre, Castilla-La Mancha por delante", ha asegurado manteniendo un compromiso regionalista al que saca un gran rédito electoral.

El 13º Congreso Regional del PSOE de Castilla-La Mancha ha finalizado con todos sus participantes en pie y cantando el himno obrero de 'La internacional'. Antes de Page ha intervenido la ministra de Vivienda, la ciudadrealeña Isabel Rodríguez, que ha invitado a las agrupaciones locales a ponerse a trabajar porque sobran "argumentos para batir a la derecha y a la extrema derecha" en las próximas elecciones municipales de 2027.