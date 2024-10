Page ningunea a Núñez como rival político: "Si yo no sigo, usted no dura 24 horas como candidato del PP"

El socialista Emiliano García-Page ha utilizado este martes su turno de réplica a Paco Núñez durante el Debate sobre el Estado de la Región para sembrar dudas sobre la capacidad política del líder del PP castellano-manchego y líder de la oposición, al que ya ha ganado las elecciones autonómicas por mayoría absoluta en dos ocasiones, tanto en 2019 como en 2023.

Después de que Núñez haya expresado públicamente en los últimos tiempos su deseo de volver a ser candidato a la Presidencia autonómica en los comicios de 2027, Page le ha advertido en la Cámara castellano-manchega: "A usted le interesa que a mí me vaya bien, y eso es lo triste y paradójico. Si yo planteo no seguir, usted no dura 24 horas como candidato".

Es decir, Page ha insinuado que el PP mantiene a Núñez al frente del partido en Castilla-La Mancha únicamente para no 'quemar' a otro candidato. "No hablo por hablar", ha añadido el presidente de la Junta, que ha insistido en que, si él anunciase su retirada, los 'populares' "estarían pensando en alguien más capaz de gobernar esta tierra".

"Usted está vinculado a mí, señor Núñez", ha continuado Page, antes de rematar: "Debe de ser duro para usted ver que tantos votantes del PP en las generales están de acuerdo con Page. Esa es su realidad. Cuanto mayor es la posibilidad de que el PP gobierne en Castilla-La Mancha, menos probabilidad tiene usted de ser el candidato".

Igualmente, ha blindado su compromiso con Castilla-La Manacha y ha avisado a su rival: "Si toda su esperanza está en que yo me vaya a Madrid, pierda esa esperanza. Ustedes me dicen que cruce el Tajo, que me vaya... pero no. Estoy comprometido con esta tierra".

"No me ametralle con palabras"

Minutos antes, Page ha iniciado su réplica a Núñez afeándole su tono en el estrado y su velocidad al hablar: "En primer lugar, no hace falta que me grite. No me ametralle con palabras, porque me paso la mitad del tiempo preguntando a mis compañeros qué ha dicho".

"Todos los años viene con un discurso atropellado, lleno de soflamas y, francamente, con alguna que otra tontería considerable. Llamar a eso discurso es ser generoso, entiéndame. Cuesta seguirle y cuesta contestarle", ha abundado.

Aunque Page se ha mostrado dispuesto a llegar a pactos con el PP en Castilla-La Mancha, ha señalado que tienen que ser "acuerdos serios" como el que se alcanzó para firmar el Pacto del Agua. Por eso, el jefe del Ejecutivo autonómico se ha mostrado sorprendido por el hecho de que Núñez critique ahora a la Junta por, según sus palabras, dejar que el agua del Tajo pase de largo por Castilla-La Mancha para que sirva para regar en Portugal.

"Cuando firmó el Pacto del Agua, ni se le ocurrió plantear esta majadería. No salgo de mi asombro. Han cambiado muchas cosas y seguirán cambiando, pero ustedes no cambian: siguen cometiendo los mismos errores, el más grave de ellos no tomarse a la gente en serio. ¿Qué quiere que haga, señor Núñez? ¿Que me ponga con flotadores en Talavera para que no pase el agua? ¿O que dejemos sin agua a su compañera, la presidenta de Extremadura? No está usted obligado a decir tonterías", ha indicado.

Por otra parte, como respuesta a la exigencia del PP a que Page ordene a los diputados nacionales del PSOE de Castilla-La Mancha a votar en contra de la financiación singular de Cataluña, el presidente regional ha planteado: "Si de verdad se puede dar órdenes a los diputados, como usted dice, pídale a los suyos que voten a favor del techo de gasto, que es algo que beneficiaría a la sanidad y la educación de esta tierra. ¿Se atreverá a dar esa orden o seguirá con el populismo barato?".

A este respecto, ha asegurado que el tiene claro que votaría en contra del cupo catalán si fuese parlamentario nacional, pero ha recordado que él no es "un Puigdemont cualquiera", por lo que si algún diputado del PSOE vota en contra "será por su propia voluntad" y no por haber recibido una orden de su parte. "¿Cree que Feijóo permitirá que los diputados por Madrid hagan lo que Ayuso dice? ¿O que en el tema del agua hagan lo que usted propone?", se ha cuestionado.

Finalmente, para esquivar las críticas 'populares' que le acusan de hablar contra Pedro Sánchez pero no actuar contra él, ha señalado: "Yo levanto la voz y defiendo lo que puedo. Usted sabe lo difícil que es en un partido decirle las cosas al jefe. No por experiencia propia, claro está, porque nunca lo ha hecho. Ya me habría gustado que usted, en lugar de el silencio de los corderos, hubiera protestado contra los recortes de Cospedal en vez de aplaudirlos".