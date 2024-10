Núñez a Page: "Usted puede hacer caer a Sánchez cuando quiera; acabe con esta infamia"

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha acusado al presidente de Castilla-La Mancha de vivir en una "realidad paralela a la que viven los castellanomanchegos", le ha ofrecido siete grandes pactos para el futuro de Castilla-La Mancha y le ha propuesto que el PP y PSOE acuerden que ningún parlamentario de la región sea de la cámara que sea pueda votar nada que pueda alterar el orden constitucional.

"Sus titulares no valen para nada si no vienen acompañados de los hechos. Usted tiene que decidir de qué lado está. Si en el lado de Sánchez o de España. La historia le recordará por haberse plegado a los intereses del sanchismo o, por el contrario, por haber contribuido con su voto a acabar con este nefasto ciclo político que representa Pedro Sánchez", aseguró el líder de la oposición durante su intervención en el Debate del Estado de la Región.

En este sentido, Núñez recordó al presidente de Castilla-La Mancha y líder de los socialistas casatellanomanchegos que cuenta con ocho diputados en el Congreso de los Diputados. "Puede acabar con esta infamia y agonía cuando quiera. Usted, señor Page, puede hacer caer a Sánchez. Que nadie mire a los siete diputados de Junts, porque la clave está en los ocho diputados del Partido Socialista de Castilla-La Mancha. Le quiero recordar que si se aprueba el cupo separatista catalán, tanto que habla de usted de financiación, Castilla- La Mancha va a perder 714 millones de euros en esta legislatura".

"Está entregado al sanchismo"

Además, pidió a Page que deje de pedir al PP que apoye el techo de gasto de los Presupuestos Generales del Estado de 2025. "Está entregado a los intereses del sanchismo para que no tenga consecuencia sobre usted". En este sentido, Núnez le recordó que "el PP no va a apuntalar a Sánchez, lo que queremos echarle y si no tiene apoyos suficientes debe dimitir y convocar elecciones".

El presidente del PP Castilla-La Mancha acusó también a Page de "mezclar de manera permanente medias verdades con mentiras" durante su intervención de la mañana en la que el presidente desgranó la situación económica que vive la región. "En qué ha cambiado Castilla-La Mancha en estos casi 10 años que lleva al frente del Gobierno; cuál es su proyecto de región si es que tiene", le espetó Núñez, que reclamó al presidente del Ejecutivo regional "mayor ambición, porque se ve que ya está aburrido de Castilla-La Mancha". "Sabe cuál es la gran diferencia entre usted y yo. Que usted está aquí por obligación, porque no le queda más remedio y yo estoy aquí por la ilusión que tengo por esta tierra y por la ambición de que Castilla-La Mancha mejore".

Frente a los datos "triunfalistas" que Page desgranó en su discurso, el principal líder de la oposición le recordó que el desempleo femenino está por encima del 65% y el paro juvenil por encima del 33%. "Somos la novena región por PIB, la más endeudada, la tercera con mayor esfuerzo fiscal y además, una de las regiones en las que más empresas se destruyen: dos al día y la inflación está desbocada en Castilla-La Mancha". afirmó Núñez, que lamentó también que "el 40% del presupuesto de política social no se haya ejecutado pese a ser la comunidad autónoma con mayor tasa de pobreza infantil de toda la Unión Europea?".

Siete grandes pactos

El presidente regional del PP ofreció al Gobierno regional el apoyo de sus diputados para "trabajar por las personas y para luchar contra la violencia de género una de las mayores lacras a las que se enfrenta hoy la sociedad actual. Asimismo le propuso siete grandes pactos para el futuro de Castilla-La Mancha y por el bien de los catellano-manchegos: agua, agricultura y a la ganadería; economía y empleo; política joven y vivienda; mejora de la sociedad bienestar; turismo; financiación autonómica y protección de España.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.