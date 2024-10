Cuca Gamarra: "Page es un lobo con piel de cordero y su visita a la Moncloa no ha hecho más que confirmarlo"

Cuca Gamarra (Logroño, 1974) es la mujer con más poder dentro del Partido Popular. Secretaria general de la formación política liderada por Alberto Núñez Feijóo desde abril de 2022, se esfuerza en mantener a tono a los cargos 'populares' en las distintas comunidades autónomas y provincias españolas.

Una misión estratégica que el pasado lunes le trajo a Toledo. Allí concedió a EL ESPAÑOL - EL DIGITAL CLM una entrevista gestionada pocos minutos antes de llevarse a cabo y que se hizo en la sede del PP castellanomanchego, donde Gamarra

-abogada de formación que fue alcaldesa de Logroño entre 2011 y 2019- se acababa de reunir con el líder regional del partido, Paco Núñez, y los cinco presidentes provinciales.

En la rueda de prensa posterior, volvió a mostrar su habitual dureza discursiva, fraguada en buena medida durante los tres años (2020-2023) en los que fue portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, convirtiéndose en uno de los principales azotes del Gobierno de Pedro Sánchez.

Aunque en el tú a tú es amable y se muestra sonriente en muchas ocasiones, ni siquiera en los momentos más distendidos sus frases dejan de tener la profundidad y el picante sin el los que la labor de oposición correría el riesgo de pasar inadvertida.

Durante la entrevista aseguró que el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, pese a sus críticas a Pedro Sánchez, no es más que un "lobo con piel de cordero" tan "obediente" como "disciplinado". Sobre el hombre fuerte del PP en la región, Paco Núñez, dice que "va en la línea correcta" para conseguir que los 'populares' lleguen al Palacio de Fuensalida, algo que solo consiguió María Dolores de Cospedal entre 2011 y 2015.

Cuca Gamarra, sonriente antes de comenzar la entrevista. Javier Longobardo

Pregunta. Dijo la pasada semana su compañero Miguel Tellado que Emiliano García-Page era uno de los personajes más peligrosos no solo del PSOE, sino del sanchismo. ¿A usted esa frase le parece un exceso o cree por el contrario que el cara a cara de Page y Sánchez en la Moncloa ha ratificado que es así?

Respuesta. Se ha ratificado, porque no hay nada peor que un lobo con piel de cordero. Si alguien tenía alguna duda, su visita a la Moncloa no ha hecho más que confirmarlo. No le dijo a Pedro Sánchez que no contara con los diputados del Partido Socialista de Castilla-La Mancha para seguir residiendo en la Moncloa a costa de los servicios públicos de los castellano-manchegos.

P. Después de aquella cita en la Moncloa, Esquerra y Junts han acusado a Page de catalanofobia por decir que la riqueza de Castilla-La Mancha o de Cataluña es de toda España. ¿Qué le parecen este tipo de declaraciones?

R. Esto es un recurso fácil por parte de los independentistas y, además, creo que Page estará encantado de que le digan todo esto. Pero yo lo que le diría es que pase de las palabras a los hechos.

La manera que tiene de rebelarse ante el cupo separatista, -que viene a pagar la permanencia de Pedro Sánchez en la Moncloa y la llegada de Illa a la Generalitat con los profesores, los médicos, la dependencia, las inversiones en transporte de los castellano-manchegos-, es decir a los diputados del Partido Socialista de Castilla-La Mancha que voten no a esa reforma bilateral de nuestro sistema de financiación que busca privilegiar a unos y así potenciar el separatismo.

P. ¿Valen más siete diputados de Junts que ocho del PSOE de Castilla-La Mancha?

R. Pues valdrían más ocho diputados que siete. Lo que está claro es que con ocho se podría frenar todo ello. Por tanto, si no lo frenan, lo consienten.

Cuca Gamarra gesticula con las manos durante sus respuestas. Javier Longobardo

P. Page propuso a Sánchez una ley de armonización fiscal porque desde Castilla-La Mancha se entiende que hay comunidades autónomas que hacen dumping fiscal. ¿Está el PP de acuerdo con esa afirmación?

R. Lo que se tiene que garantizar es la autonomía fiscal de las comunidades autónomas. Que un presidente autonómico como Page vaya en contra de la autonomía fiscal que la propia Constitución establece y reconoce a las comunidades autónomas es, cuanto menos, sorprendente. Pero, sobre todo, es muy poco respetuoso con lo que significa el estado de las autonomías.

Lo que le molesta a Emiliano García Page es que haya otros presidentes autonómicos del Partido Popular que sean capaces de bajar los impuestos, dar mejores servicios y hacer que sus territorios sean más competitivos con una política fiscal que dinamice la economía. Y lo que intenta es impedirlo a base de prohibirlo.

Ahora que Page se ha quedado casi solo en el mapa autonómico con un gobierno del Partido Socialista, lo que se evidencia todavía más es que el resto de los presidentes autonómicos son capaces de bajar los impuestos.

"Tras las próximas elecciones, un presidente del PP va a bajar los impuestos en Castilla-La Mancha"

Pero como los ciudadanos lo pueden ver y comprobar, en las próximas elecciones Emiliano García-Page dejará de ser presidente de la Junta de Castilla-La Mancha y así un presidente del Partido Popular podrá bajar los impuestos como estamos haciendo allí donde gobernamos.

P. Hay una teoría que dice que al PP y a su presidente, Alberto Núñez Feijóo, le interesa que una persona como Page, desde dentro del propio PSOE, esté desgastando constantemente a Sánchez. ¿Hay de verdad en esto o es algo totalmente alejado de la realidad?

R. Creo que eso es un mito. Emiliano García-Page no desgasta a Pedro Sánchez dentro de su partido. De hecho, va a haber próximamente un Congreso y creo que va a ser el sanchista más obediente y disciplinado, a diferencia de lo que estamos viendo en otros territorios.

P. ¿Qué le pasa al PP en Castilla-La Mancha para que se resista tanto esta comunidad autónoma, en la que solo han gobernado cuatro años con María Dolores de Cospedal?

R. Pues que nos quedamos muy cerca, pero hoy el Partido Popular creo que tiene un poder territorial importante en esta comunidad autónoma y bien que lo sabe Emiliano García-Page. Teme que se vea cómo se despliegan las políticas del Partido Popular y, por tanto, intenta frenarlas.

Pero cada día estamos más cerca de darle a los ciudadanos de Castilla-La Mancha, en primer lugar, un presidente del Gobierno de España del Partido Popular, que les garantice la igualdad en el acceso a los servicios públicos. Con Alberto Núñez Feijóo, un español, haya nacido donde haya nacido, tendrá los mismos derechos. Y también está cada día más cerca que el Partido Popular llegue en las próximas elecciones a gobernar de nuevo la Junta de Castilla-La Mancha.

"Valoro muy positivamente la oposición que está haciendo Paco Núñez"

P. ¿Cómo valora la oposición que está liderando Paco Núñez en Castilla-La Mancha?

R. La valoró muy positivamente, porque está llevando a cabo la política que Castilla-La Mancha necesita, que es una política de la cercanía, la política del estar encima de todos los asuntos, con todos los colectivos, en todos los rincones y, por tanto, haciendo del Partido Popular ese Partido Popular cercano y que es el partido político que más se parece a Castilla-La Mancha.

Por lo tanto, creo que está haciendo una muy buena tarea con esa política de la cercanía, llevando a las Cortes los problemas reales que tienen los ciudadanos de Castilla-La Mancha.

P. Él ya ha verbalizado que tiene el apoyo de su partido, las ganas y la ilusión de volver a ser candidato a la Presidencia de la Junta en 2027. ¿Va a contar con el respaldo de Génova?

R. Creo que está haciendo un buen trabajo y ahora toca trabajar. Por tanto, va en la línea correcta.

P. Se lo decía porque hay líderes castellano-manchegos también potentes como Carmen Fúnez o Carmen Navarro, con peso en la estructura nacional.

R. La clave, y eso es muy positivo, es que Castilla-La Mancha es una tierra de grandes líderes del Partido Popular. Y eso lo que hace es que Castilla-La Mancha, dentro de nuestro partido, pinte y pinte mucho.

Eso es fundamental para que esté presente en la política nacional y para que, por tanto, las necesidades de Castilla-La Mancha y lo que piensan los ciudadanos de Castilla-La Mancha sobre cómo tiene que ser España estén en el día a día del Partido Popular.

P. ¿Habrá que medir dichos liderazgos en un futuro congreso regional del PP, entonces?

R. No, no. Yo no he hablado de nada de eso (ríe).

"Carlos Velázquez le ha dado la vuelta a Toledo y ha demostrado que otra política es posible"

P. ¿Y qué tiene que decir sobre el liderazgo de Carlos Velázquez como alcalde de Toledo y presidente provincial del PP toledano?

R. El Partido Popular, en las pasadas elecciones municipales y autonómicas, consiguió un gran resultado y, sobre todo, una grandísima responsabilidad que nos ha llevado a que en cuatro de las cinco capitales de esta comunidad autónoma esté gobernando el Partido Popular y que en dos de las diputaciones también lo hagamos.

Y, en el caso de Carlos Velázquez, se nota que el cambio que ha llegado a Toledo de su buena mano. Creo que está haciendo una muy buena gestión sobre lo que son los problemas que tienen los ciudadanos.

Hoy vivimos un momento político crítico porque la actualidad política nacional está marcada siempre por los intereses y las necesidades del Gobierno para mantenerse y no por las necesidades y los problemas que tienen los ciudadanos en su día a día. Por eso cuando descendemos donde está el Partido Popular, como es el caso de Toledo, vemos a un alcalde preocupado por los problemas de sus vecinos.

Y si hablamos de la vivienda, que se ha convertido en el segundo problema de los españoles, pues encontramos un alcalde que en muy poco tiempo no solo ha afianzado su liderazgo, sino que ha impulsado políticas como la recuperación de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS), que ya está presentando proyectos para la construcción de vivienda para jóvenes.

Creo que está dinamizando muy bien la ciudad; le ha dado la vuelta. Todos los ciudadanos pueden constatar y pueden comprobar cómo otra política es posible. Él está no para servirse de la política, sino para servir desde la política a los ciudadanos de Toledo.

P. Castilla-La Mancha está ahora inmersa en plena reforma del Estatuto de Autonomía, un asunto en el que PSOE y PP van de la mano. ¿Pero está el momento político en Madrid para presentar una reforma de Estatuto que pueda salir adelante con el apoyo de ambos partidos?

R. Ahora mismo se está en una fase de una fase de enmiendas. Por tanto, está abierta la tramitación en Castilla-La Mancha y dentro de las Cortes. Cuando se supere este punto iremos hablando, iremos viendo. Es decir, tiene un largo recorrido todavía. Hay que esperar a ver cómo se materializa. Creo que es lo correcto.