El pique Tellado-Page sube de nivel con otro enganchón: del "personaje peligroso" a "las tonterías que dice"

No es la primera vez que Miguel Tellado y Emiliano García-Page protagonizan alguna escaramuza dialéctica. Pero la mutua tirria política que ambos se profesan y ninguno esconde públicamente ha subido este jueves de nivel.

El día antes de que Page acuda a la Moncloa para reunirse cara a cara con Pedro Sánchez, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados ha aprovechado una visita a Toledo, donde se ha reunido con dirigentes y parlamentarios del PP castellano-manchego, para volver a cargar duramente contra el presidente de la Junta de Comunidades.

"Page es uno de los personajes más peligrosos del PSOE y del sanchismo", ha asegurado Tellado, que también ha dicho sobre el líder socialista castellano-manchego que es "uno de los dirigentes que más daño está haciendo a la política española" y "el principal avalista de Sánchez en su política diaria".

En esta legislatura hemos hablado mucho de los siete votos de Puigdemont y muy poco de los ocho de Page.



Su vía ya la conocemos: hacer muecas de disgusto, pero tragar con todo.



No defiende sus principios porque, probablemente, no los tiene. pic.twitter.com/GWQGQ4coA2 — Miguel Tellado (@Mtelladof) October 3, 2024

El portavoz 'popular' ha argumentado tan duros calificativos por el hecho de que, a su juicio, Page esté proyectando desde Castilla-La Mancha "una imagen de disidencia controlada que solo sirve para reforzar el proyecto de Sánchez".

Es decir, que considera que la postura crítica del barón socialista castellano-manchego respecto a las políticas de su jefe de filas no solo es impostada, sino que responde a una estrategia planeada en beneficio propio porque considera que le ayuda electoralmente.

"Una escena de salón"

Respecto a la reunión que mantendrán este viernes los presidentes de los gobiernos de España y de Castilla-La Mancha en el palacio de la Moncloa, Tellado ha dicho que no será más que "una escena de salón" tras la que los problemas de Castilla-La Mancha "seguirán donde siempre, por detrás de la servidumbre de Page a Sánchez".

"Irá a lo de siempre, a agachar la cabeza dentro y a vocear fuera. Lo que diga después, nada tendrá que ver con lo que pase dentro de la sala", ha añadido Tellado en referencia a Page, al que ha acusado de "hacer muecas de disgusto, pero tragar con todo".

Una semana después de que Page, en calidad de diputado regional, votase en las Cortes de Castilla-La Mancha en contra de una resolución del PP en contra del cupo catalán -aunque el PSOE sacó adelante la suya propia-, el portavoz 'popular' en la Cámara Baja ha lamentado que mientras que el líder socialista aragonés, Javier Lambán, "es capaz de jugarse una sanción de su grupo parlamentario por defender sus principios, Page no es capaz de hacerlo ni en su casa y votó orgulloso en contra de una moción de rechazo al cupo catalán". "Page no defiende sus principios, porque probablemente no los tenga", ha añadido.

Tellado, igualmente, ha afirmado que Page es "tan responsable de todo lo que ocurre en España como Sánchez". "Hemos hablado mucho de los siete diputados de Puigdemont en el Congreso, pero muy poco de los ocho de Page. Sin su voto no habríamos tenido investidura, ni ley de amnistía, ni se podría plantear el cupo catalán", ha finalizado.

Page responde

Poco después, desde Guadalajara, donde ha inaugurado una empresa, el presidente de Castilla-La Mancha ha respondido a Tellado insistiendo en la tesis que siempre ha defendido: no tiene capacidad de cambiar el voto de los diputados nacionales del PSOE castellano-manchego pese a ser el secretario regional del partido. "No son míos ni los diputados del Parlamento regional. Son suyos, son de cada uno y del pueblo", ha asegurado.

Page, además, ha lamentado "las añagazas" del portavoz del PP en el Congreso de los Diputados. "Este señor, un tal Tellado que hay por ahí, se pasa el día insultando a todo el mundo y lo único que hace es quitarle votos al PP".

"Creo que está casi a sueldo de Moncloa por las tonterías que dice y, sobre todo, por los insultos que profiere contra todos y contra mí muy particularmente", ha añadido el presidente de Castilla-La Mancha.