El PSOE enfría la opción de unas primarias en Castilla-La Mancha con un candidato alternativo a Page

"El mensaje del partido es no generar más ruido territorial del que ya existe y no alimentar el morbo con hipótesis inciertas". Fuentes de la dirección del PSOE de Castilla-La Mancha consultadas por EL ESPAÑOL-EL DIGITAL CLM han dejado claro que, en este momento, la posibilidad de unas primarias para disputarle a Emiliano García-Page el liderazgo regional del partido es una opción lejana tanto en el tiempo como en su viabilidad real y que, por tanto, no está en la agenda socialista a día de hoy.

Estas fuentes no han querido valorar la posibilidad de que la delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, u otro dirigente próximo a Pedro Sánchez, estén dispuestos a lanzarse a la carrera de las primarias frente a Page, pero sí han dejado claro que los estatuos federales del PSOE marcan unos plazos, procedimientos y condiciones "en los que ahora no estamos". Menos aún cuando, han explicado, la legislatura de Sánchez está tan abierta y convulsa y todo el escenario político puede saltar por los aires, con la posibilidad incluso de elecciones generales anticipadas.

No obstante, las citadas fuentes recuerdan que las primarias están recogidas en los estatutos federales aprobados en el 40 congreso nacional del PSOE celebrado en octubre de 2021 y que se trata de un procedimiento regulado con sus propias normas y tiempos establecidos, además de una recogida previa de avales por parte de los posibles candidatos.

Lo que dicen los estatutos

Esos estatutos, consultados por EL ESPAÑOL-EL DIGITAL CLM, dejan claro en su artículo 5 que la elección del secretario general del partido, también del secretario regional y el resto de niveles territoriales, "se realizará a través del sistema de primarias a doble vuelta, mediante voto individual, directo y secreto de la militancia y afiliación directa, en su caso, del correspondiente ámbito territorial y que tengan plenos derechos políticos, conforme a lo regulado en el Reglamento Federal de Desarrollo".

El PSOE tiene en Castilla-La Mancha actualmente alrededor de 13.500 militantes, que tendrían derecho a voto en esas hipotéticas primarias, siempre que hubiera más de un candidato a secretario general. En caso contrario, si sólo hubiera un sólo aspirante al cargo "será proclamado sin necesidad de votación" y previa verificación de cumplir con todos los requisitos fijados en los estatutos".

"Todos los procesos de primarias, en todos los niveles de la organización, deberán regirse por normas análogas, que favorezcan la presentación de candidaturas y velen por la igualdad de medios y recursos, la imparcialidad de la organización, la libertad y la transparencia durante el proceso", afirman los estatutos. Cualquier candidato aspirante a ocupar el cargo de secretario regional que ahora ocupa Page en el PSOE de Castilla-La Mancha necesitaría un mínimo del 6 por ciento de avales de la militancia, con un máximo del 10 por ciento, tal como recogen los estatutos.

Avales individuales

Se da la circunstancia, según las citadas fuentes del partido en la región, que esos avales deben formalizarse "de forma individual, con nombre, firma y DNI", de manera que el apoyo a uno u otro candidato, en caso de haber alternativa, debe ser personal e intransferible por parte de cada militante.

En cuanto a los plazos, "y siempre en tiempo ordinario", es decir, que no haya circunstancias que obliguen a cambiar el calendario, el próximo paso a celebrar sería el congreso federal del que emanarían los congresos regionales, provinciales y locales, y que tendría que celebrarse "a priori" en octubre de 2025, es decir, cuatro años después del celebrado en 2021. Habría después un periodo que oscila entre cuatro y seis meses para convocar el congreso regional, que se iría entre febrero y abril de 2026.

Sería en ese momento cuando podrían convocarse las primarias en Castilla-La Mancha, aproximadamente un año antes de las elecciones autonómicas previstas para mayo de 2027. En caso de que finalmente Ferraz se lanzara con un candidato alternativo a mover el sillón a Page, el PSOE llamaría a la votación a sus 13.500 afiliados, previa recogida de los citados avales y de acuerdo con el procedimiento reglado. Si no hubiera candidatura alternativa, Page volvería a proclamarse como nuevo secretario general. La posibilidad de que Tolón entre en liza contra Page se ve "con normalidad total" en el partido.

Estabilizar la legislatura

Posteriormente, una vez elegido el líder autonómico, le corresponde al comité regional del PSOE, compuesto por unas 300 personas, elegir por mayoría absoluta al candidato del partido a la Presidencia de Castilla-La Mancha en las elecciones de mayo de 2027. Se trata de máximo órgano del partido en Castilla-La Mancha y es el único facultado para tomar esta importante decisión. Desde 2015, el control del partido en la región está en manos de García-Page y su equipo, un periodo en el que el PSOE ha ganado dos veces las autonómicas por mayoría absoluta en la región, sin que ningún otro barón socialista lo haya conseguido.

Todo este procedimiento sería el establecido en caso de "tiempos ordinarios" pero todo este calendario puede romperse si el desarrollo de la legislatura de Sánchez se ve alterada por alguna circunstancia. "El partido está ahora en el periodo de estabilizar la legislatura y no en otra cosa", afirman las citadas fuentes, enfriando el resto de las posibilidades que puedan abrirse en el futuro.

En este sentido, y ante los rumores de que el congreso federal del PSOE pueda adelantarse al otoño de este año, diversas fuentes socialistas constatan "el escenario abierto por completo" que la política nacional tiene en estos momentos. No obstante, dudan de que en otoño pudiera celebrarse un congreso federal habida cuenta de que es necesario convocar primero el comité federal y hay un plazo de cuatro meses para hacerlo antes de su celebración.