Page, molesto con el "no debate" de Sánchez: "Todos queremos saber lo que se está negociando"

"Me quedo con el no debate. Todos queremos saber lo que se está negociando". Ha sido parco en palabras, pero no ha podido ocultar su malestar. El presidente de Castilla-La Mancha y secretario regional del PSOE, Emiliano García-Page, ha afeado a Pedro Sánchez, a su manera, su tan comentada ausencia de este martes en la tribuna del Congreso para dar la réplica al discurso de investidura de Alberto Núñez Feijóo y su falta de explicaciones sobre las negociaciones del sanchismo con Carles Puigdemont y los indepedentistas.

Preguntado este miércoles en Ciudad Real por el debate parlamentario, Page ha dicho textualmente: "Me quedo con el no debate. Todos queremos saber lo que dicen unos que se está negociando, pero como no lo sabemos pues... ese es el debate de fondo".

Una alusión directa a la ausencia de Sánchez en el atril del Congreso y la aparición, en su lugar, de un diputado raso con inclinaciones a la bronca parlamentaria y la no conciliación, el exalcalde de Valladolid Óscar Puente, que este miércoles centra buena parte de la actualidad informativa por su ofensivo comportamiento parlamentario desde la tribuna.

"Delincuentes constitucionales"

Aunque el líder de los socialistas castellano-manchegos no ha hecho alusión a las intervenciones de Puente, sí ha dejado claro con sus palabras que le hubiera gustado escuchar a Sánchez desde la tribuna del Congreso dando la réplica a Feijóo y explicando lo que "todos queremos saber", es decir, qué se está negociando desde el PSOE y la Moncloa con los independentistas a cambio de la investidura del líder socialista. "Ese es el debate de fondo", tal como ha dicho abiertamente Page en declaraciones a los periodistas en una inauguración en la localidad ciudadrealeña de Fernán Caballero.

Page ha reconocido, no obstante, que Sánchez "es candidato a la siguiente investidura si fracasa esta" y que "su momento viene después, eso no tiene vuelta de hoja", pero no ha podido evitar dejar clara su incomodidad con la llamativa ausencia del presidente del Gobierno en funciones en una jornada parlamentaria tan importante. En todo caso, el presidente de Castilla-La Mancha ha dicho que vio el debate "un poco nada más" y que "no soy de los que ayer subió la audiencia", ya que "tuve mucho lío y lo seguí muy indirectamente".

Sobre la petición de referéndum con la que ahora están presionando los independentistas, y que va más allá de la amnistía, Page ha recordado que "lo llevan pidiendo todo el tiempo", aunque ha dicho que "el problema no es ser independentistas, se puede pedir la independencia y eso es legítimo... el problema es saltarse la Constitución y saltarse las leyes". Los que hacen esto son, a juicio del líder castellano-manchego, "delincuentes constitucionales".

