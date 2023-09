Una menor de 16 años denuncia al torero Esaú Fernández por un presunto delito sexual

El matador de toros Esaú Fernández, de 32 años, ha sido imputado de manera provisional como presunto autor de un delito contra la libertad sexual, según ha adelantado este miércoles el diario ABC y han confirmado fuentes judiciales a este periódico.

Fernández, según ABC, fue denunciado por una menor de 16 años de edad que es hija de unos amigos. Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) han informado a EL ESPAÑOL - EL DIGITAL CLM que una persona cuyas iniciales coinciden con las del torero fue puesta a disposición judicial el pasado mes de julio en el Juzgado de Instrucción número 2 de Toledo.

La jueza titular, tras tomar declaración al diestro de Camas (Sevilla), decretó su libertad provisional, pero dictó medidas cautelares que le prohíben comunicarse y aproximarse a la denunciante.

Casado con María Toledo

Esaú Fernández está casado desde 2018 con la cantaora flamenca toledana María Toledo, varias veces nominadas a los Grammy Latinos, con la que tiene un hijo en común nacido en el Hospital Universitario de la capital castellano-manchega en diciembre de 2022.

El diestro sevillano, que tomó la alternativa en la plaza de toros la Maestranza en 2011, ha colgado bruscamente a la periodista de este periódico que le ha contactado telefónicamente para tratar de recabar su versión sobre los hechos.

Al ser preguntado por este caso, en unas declaraciones realizadas a ABC a principios de septiembre, declaró: "En la vida uno tiene enemigos, pero me resulta patético que digan este tipo de acusaciones siendo mentira. Esto es una gran mentira, son acusaciones muy graves hacia mi persona y esto me resulta patético. Como tener que hablar, no tengo nada de qué hablar".

