El disgustazo que tiene García-Page, pescozón a Núñez y Berta Collado con Milagros y Patricia

Tengo que imaginar que Emiliano García-Page está muy disgustado. Lo de anoche en el Congreso, de madrugada y con el PSOE mostrando músculo y soberbia, sin asomo de humildad o autocrítica, como un régimen, habrá sentado mal a muchos socialistas castellano-manchegos, y al presidente de la Junta el primero. El sanchismo ha dado el primer gran paso para cargarse el delito de sedición y hacer felices a los separatistas, y en ese tren andan subido los nueve diputados del PSOE de Castilla-La Mancha, supongo, imagino, quiero pensar que con gran malestar de ellos mismos y de Page. Conocemos ya el argumentario y las razones de la sumisión a Pedro Sánchez, pero mostrarse con tanta arrogancia y apretar tanto las filas, casi militarmente, les habrá traído a los nueve damnificados alguna turbulencia interna, un dolor de conciencia, un olorcillo a tristeza y humillación. No lo doy por hecho, sólo lo supongo: las sucesivas declaraciones de Page en las últimas semanas son directas e inequívocas, no dan lugar a otras interpretaciones. “Lo pagaremos”, llegó a decir el presidente de Castilla-La Mancha en alusión directa a Sánchez y el PSOE. Ahí está.

En fin, ahí lo dejo, que el asunto está muy calentito y no quiero dar ningún paso más allá. La que me pareció fantástica fue la gala de la otra noche en Toledo de las Estrellas Michelin. Qué gran puesta en escena, qué bonito espectáculo y que guapísima y profesional es mi talaverana favorita, Berta Collado, que presentó el evento como nadie y es un lujazo de nuestra tierra. Ya lo tengo dicho, pero me gusta repetirlo: Toledo está de moda y es una ciudad maravillosa que va a más, y eso supongo que le hace muy feliz a la alcaldesa, Milagros Tolón, que no se pierde una y hace muy requetebien. Tolón es mucha Tolón y la gala Michelin una fiesta de la gastronomía que ha dado a Toledo otro empujoncito hacia el cielo. El tándem del año que viene con Cuenca, esa preciocísima ciudad elegida Capital Española de la Gastronomía 2023, va a ser maravilloso. Lo veremos. Y un besazo que le mando a Patricia Franco, la consejera incombustible: sé que tiene mucho que ver en todos estos éxitos de Castilla-La Mancha y que siga siendo así. Amores que tiene una, ay. Y enhorabuena a todos los "estrellados".

El caso es que, sea como sea, el pescozón del día se lo quiero enviar, con cariño pero con contundencia, al bueno de Paco Núñez, presidente regional del PP, y a su diputada en las Cortes regionales Ana Guarinos, por el lío que montaron este jueves a costa de la declaración institucional contra la violencia machista. Qué desmañados: rompen la unanimidad y acaban vetando la declaración. Hay que ser obtusos. Quisieron sacar tajada y mezclaron la declaración con el escandalazo del “sí es sí”, churras con merinas, y terminaron dando un feo espectáculo y quedando mal con todos. Tal vez a Núñez le convenga reposar las cosas un poco más y dejar de ir tan deprisa, aunque él sabrá. En mayo se examinan en las urnas Page y él y será el momento de ventilarlo todo. Hasta entonces el barrillo en el que nos vamos a meter va a ser un poco infumable. Los unos y los otros. Todo apunta.

Sigue los temas que te interesan