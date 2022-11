Cuenca ha comenzado a saborear su designación como Capital Española de la Gastronomía para 2023 con la presentación en sociedad de la candidatura ante medio millar de profesionales de la cocina y la hostelería. Al acto, han acudido todos los encargados de conformar la candidatura y el dossier que se llevó al jurado encargado de designar la ciudad capital para el próximo año.

El próximo 2 de enero de 2023 será cuando la ciudad coja el testigo de la capitalidad, que ahora tiene Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz. Así ha habido multitud de palabras de agradecimiento del alcalde de la capital, Darío Dolz, a su equipo de Gobierno y hacia el resto de organizaciones y personas que han participado en el proceso.

Según Europa Press, Dolz ha dado las gracias a los chefs conquenses y a los productores agroalimentarios. "Ahora la gastronomía se encuentra en el camino adecuado para que se eleve un escalón mucho mayor. Hay que aprovechar esta designación al máximo, para que Cuenca se pueda posicionar en lo más alto de la gastronomía nacional e internacional".

El alcalde afirma que doce meses de trabajo “dan para mucho”, por que ha querido asegurarse de que empezarán a trabajar desde este viernes, para que la ilusión de conseguir la capitalidad "se convierta en motor de desarrollo de empleo y oportunidades en la ciudad".

"Quiero que sea un acicate para aspirar a la excelencia, ya que contamos con grandes cocineros y una materia prima esencial. Quiero que esta oportunidad que tanto la Federación Española de Hostelería (FEHR) como la Federación Española de Periodistas y Escritores de Turismo (FEPET) han otorgado a Cuenca, favorezca a los establecimientos más modestos y donde más nos gusta tapear y a los más grandes que incluso aspiran a la estrella Michelin".

“Es una candidatura popular. Quiero que en 2023 todo el mundo disfrute de la gastronomía, de la ciudad, y que las calles se llenen de actividad para celebrar este galardón que hemos ganado entre todos".

Cocina tradicional de vanguardia

Por su parte, Miguel Ángel Valero, concejal de Turismo, ha reiterado los agradecimientos del alcalde, asegurando que el trabajo hecho por todos ha sido “abrumador”.

"Cuenca empezó esta andadura que parecía una locura, porque ya habíamos sido descartados en dos ocasiones, pero esta vez entre todos comenzaron a ilusionarse y se empezó a trabar de manera saliente y con ilusión. A lo mejor parece que nuestros platos no tienen nombre internacional, pero hemos sido insistentes, y hemos confiado en la potencialidad de la cuidad, y en base a la cocina tradicional, que se ha elevado a la vanguardia sin perder la esencia, se ha gestado este proyecto ambicioso".

La candidatura que más ha gustado

El presidente de la Capitalidad, Mariano Palacín, ha admitido sus temores iniciales cuando se dio a conocer que Cuenca se presentaría para obtener el galardón, por si no lo conseguía a la tercera.

"Temíamos que fuéramos declarados persona non grata en la ciudad. En esta tercera ocasión, el jurado no ha tenido ninguna duda en darle la capitalidad. No ha tenido ningún reparo en asegurar por unanimidad que Cuenca era la mejor candidata, frente a Oviedo y Pontevedra".

Por su parte, el secretario de la Capitalidad, Pedro Palacios, ha expresado que la candidatura conquense "fue más allá de lo emocional, porque puso en evidencia una imagen corporativa excelente, así como un vídeo y unas imágenes magníficas".

"Cuenca ha presentado una candidatura tan compacta, tan cerrada y ha hecho tan bien los deberes que se ha plasmado en un dossier impecable y que además fue entregado en mano".

Referencia gastronómica

Por último, el vicepresidente de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha felicitado a la ciudad en nombre del Gobierno regional. "Este ha sido un magnífico ejemplo de que, cuando se trabajan asociaciones, instituciones y la ciudadanía de la mano, cuando todos se implican, se consiguen los buenos resultados".

"Va a ser toda una oportunidad tanto para hosteleros como ciudadanos y la ciudad en su conjunto. Hay que aprovechar la designación para convertirnos en referente nacional e internacional el año próximo".

Asimismo, ha adelantado que la Junta va a trabajar para que este “tirón” se mantenga a lo largo de los próximos años. “2023 tiene que ser un punto de inflexión. Ahora que ya somos referentes en turismo de naturaleza, de patrimonio y de cultura, consigamos serlo también de gastronomía".

