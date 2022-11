Las Cortes de Castilla-La Mancha no han sacado adelante la declaración institucional con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres que se celebra este este viernes 25 de noviembre, después de que el PP no haya respaldado el texto propuesto en el último momento. El motivo esgrimido por los 'populares' es que no podían secundar esta declaración cuando el Gobierno regional "defiende a los agresores y pone en peligro la vida de las víctimas" tras la aprobación la 'ley del solo si es si'.

Al igual que ha ocurrido con la declaración institucional sobre el Día Mundial de la Infancia 2022 -que sí ha salido adelante- la que tenía que ver con la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres estaba en el orden del día del pleno ordinario de este jueves. Sin embargo, el presidente de las Cortes, Pablo Bellido, ha informado que este punto se retiraba al no haberse alcanzado un acuerdo entre los grupos.

Desde el PP, la diputada Ana Guarinos ha justificado el movimiento de su partido acusando al Gobierno regional de "defender a los agresores y poner en peligro la vida de las víctimas" a raíz de la aprobación de la ley del "solo sí es sí".

"Si esta ley no se hubiera aprobado, hoy los maltratadores estarían intranquilos, muchos de ellos seguirían en la cárcel y las mujeres, las víctimas estarían tranquilas, pero lo que ha sucedido es que los maltratadores están tranquilos y las víctimas y sus hijos están preocupadas porque sus agresores están en la calle", ha afirmado la diputada según avanza Efe.

De igual modo, Guarinos ha asegurado que habían pedido para este jueves la comparecencia de la consejera de Igualdad, Blanca Fernández, para explicar la postura del Gobierno regional pero esta propuesta no ha sido aceptada.



"Gravísimo" para Blanca Fernández

Esta decisión ha sido duramente criticada por la consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno regional, Blanca Fernández, quien ha dicho que es "gravísimo" que "por primera vez en la historia de las Cortes" no se vaya a producir esta declaración institucional con motivo del 25N.

"Es muy grave que sea el primer parlamento autonómico que no tiene declaración institucional contra la violencia de género por una decisión del PP y no de Vox", ha lamentado Fernández, que ha afeado la "radicalización" del PP de Castilla-La Mancha.

Blanca Fernández, consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha.

La consejera ha pedido a los populares que "reconsidere la decisión", pues "las víctimas necesitan unidad" y que las instituciones y la clase política manden "un mensaje claro" de apoyo, al tiempo que ha considerado que "el oportunismo político es algo que no cabe" en la lucha contra la violencia machista.

Fernández ha explicado que normalmente estas declaraciones las realiza el grupo socialista o la Presidencia de las Cortes, quienes hacen la propuesta institucional a la que los demás grupos se adhieren. Esta vez, el PP no ha realizado "ni una sola aportación, ni por escrito ni verbalmente", lo que a su entender es "sorpresivo".

Fuentes socialistas, también defendían esta tesis asegurando que es "rotundamente falso" que los populares hayan planteado modificaciones o aportaciones a la declaración institucional. Según estas mismas fuentes, desde el grupo socialista han insistido en reiteradas ocasiones y han pedido su opinión al texto, pero "en ningún momento han planteado ninguna propuesta y ha sido a las 9:00 horas de este jueves cuando han comunicado que rompían la unanimidad".

En este sentido, la diputada del PSOE, Charo García Saco, ha achacado la falta de apoyo del PP a la declaración institucional a la "falta de personalidad" del presidente de los 'populares' en la región, Paco Núñez, que "se deja arrastrar por Vox para arañar unos votos".

Desde Ciudadanos, que sí había aceptado el texto, el diputado David Muñoz ha lamentado que la declaración institucional se haya quedado por el camino.

