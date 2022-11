Un error de Paco Núñez y la incapacidad general en la política de Castilla-La Mancha

Lo tengo claro. El PP de Paco Núñez se equivocó este jueves en las Cortes de Castilla-La Mancha. Estuvieron torpes. Su forzada y teatral negativa de última hora a apoyar la declaración institucional contra la violencia machista, rompiendo así la unanimidad del Parlamento autonómico, es un hecho lamentable que, además, monta una algarada política innecesaria y sólo provoca desafección y escepticismo entre la gente. Núñez acierta en otras ocasiones y da la impresión de que está construyendo paso a paso una alternativa viable al PSOE de Emiliano García-Page, pero este error es importante y significativo y no tiene una explicación coherente: lo demostró con débiles argumentos Ana Guarinos, que además no es una diputada cualquiera, sino una de las personas de más confianza de Núñez y un fuerte pilar de su equipo.

El inexplicable veto sólo deja en mal lugar al PP, fundamentalmente porque no ha sabido justificarlo y eso significa probablemente que no tenía justificación. Si estás a favor de la declaración, tienes que apoyarla, y después ya metes el bisturí en cualquier otro asunto parejo. Hilando más fino. Los chicos de Núñez han querido montar una escenita de trazo grueso y darse al postureo oportunista aprovechando el escándalo “sí es sí” de la ministra Montero (este sí, mayúsculo), pero han elegido mal el momento, el lugar, el asunto y las formas. Todo negativo, nada positivo. Lo sencillo hubiera sido matizar inteligentemente las cosas (el demonio está en los detalles), separar la declaración institucional del tumultuoso estrépito de la ley y salir de las Cortes con una unanimidad que habría sido lo suyo. Lo demás es enredo y no focalizar los problemas. Hay que elegir bien las guerras que toca librar y también la mejor forma de hacerlo, o sea.

Pero, más allá del error de la gente de Núñez, este chusquero episodio pone de relieve, una vez más, la creciente incapacidad general de la política castellano-manchega para entrar en ningún debate importante y hacerlo con credibilidad y rigor. De forma seria. Ahí suelen equivocarse igual los de Paco Núñez que los de García-Page, populares y socialistas, no suficientemente dotados para dejarse de sectarismos, limpiarse por dentro de prejuicios ideológicos y salir de las trincheras para hablar con el otro e intentar de verdad entenderse. Andan poco delicados, nada sutiles, y la mediocridad ambiental se impone, más aún a tan sólo medio año para unas elecciones autonómicas y locales que parecen (digo parecen) muy abiertas y nebulosas, llenas de incertidumbres. Aquí el pecado es capital en igual proporción en las filas de Page que en las de Núñez, y eso lamentablemente es constatable a diario. No me digan que no.

