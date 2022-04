Vaya movida. Cisma sin solución en el PSOE de Toledo. Y con una clarísima vencedora con mucho poderío: la alcaldesa, Milagros Tolón, que se va a convertir en la nueva secretaria general. Sin primarias, con una lista única bajo su entero control y por aclamación. Con un par. El actual secretario local, Chesco Armenta, no ha tenido otra que dejarse arrollar por la fuerza de Tolón y evitar una batalla que hubiera provocado un destrozo aún mayor. Y se ha retirado: gana Milagros, pierde Chesco, pero quién sabe las consecuencias de futuro que este episodio interno pueda acarrear. Queda muy mal rollo. Dudo que el líder regional de los socialistas y presidente de la Junta, Emiliano García-Page, se sienta feliz con este zarandeo que, probablemente, provocará un frío helador más intenso aún con la alcaldesa toledana, que sin embargo se siente fuerte y respaldada por el superjefazo Pedro Sánchez.

Todo en el PSOE de hoy es una cuestión de bandos. En qué lado estás de la contienda. Sin consensos y sin diálogo. Y se ve que Page y Tolón andan en trincheras diferentes, aunque, es verdad, suelen llevar su guerra de guerrillas con cierta discreción y sin meterse mucho cada uno en la parcela del contrario, salvo cuando toca remangarse, como ha sido el caso ahora del PSOE toledano. Chesco se ha salido de la foto con un amargo comunicado lleno de dardos contra la alcaldesa, pero con la elegancia de evitar un “choque de trenes” que hubiera provocado una explosión. Ha hecho bien García-Page al no llenar el campo de minas, aunque creo que hay una razón absoluta que respalda a Tolón: la alcaldesa de Toledo, si ella quiere, tiene que ser necesariamente la líder del partido en su ciudad. Impepinable. Otra cosa es que la lista fuera de consenso, y tal vez ahí está la clave de este doloroso encontronazo que algún día tal vez pase factura.

Así que, a fuerza de espectáculos, me entero de que el gran Ramón García, el amor soñado de mi primera juventud, tiene la gran fortuna de cumplir mil quinientos programas de “En Compañía” en Castilla-La Mancha Media con 60.000 espectadores fieles y ejerciendo de estrella total de la tele regional. Maravilloso. Junto a la guapísima Gloria Santoro, una presentadora espectacular, Ramontxu lidera el buque insignia en casa de Carmen Amores, que es la jefa del invento al frente del medio radio televisivo más importante de Castilla-La Mancha. Lo de Ramón y Gloria tiene mucho mérito y, digan lo que digan, son encantadores y tienen un precioso objetivo: combatir la soledad no deseada de mucha gente y hacerles reír y disfrutar. Ramontxu, por cierto, ha confirmado el regreso del Grand Prix con Ibai Llanos, así que a seguir bien, enhorabuena y un besazo a todos, queridos.

Y voy finiquitando la columnilla con mi monja favorita: la ciudadrealeña Marta González Cambronero, una jovencísima novicia de las benedictinas de un pueblo de León, que lo peta en YouTube con más de 11.500 suscriptores bajo el lema de “Joven, monja y youtuber”. Marta goza de una gran popularidad mediática, tiene seguidores en todas las redes sociales y se ha planteado el objetivo de dar una “imagen muy fresca” de la Iglesia y “romper los mitos” en torno a la religión. Y yo, que soy muy descreída y voy de escéptica por el mundo, le agradezco un mensaje tan a contracorriente y tan bonito. Tan lleno de pasión.

El ejemplo de Esteban Paños

Me ha parecido encantadora la vuelta a la primera línea política del portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Toledo, Esteban Paños, apartado durante un tiempo por culpa de un cáncer de páncreas que ha superado. Una reaparición pública que es una preciosa noticia y un ejemplo excepcional: voluntad, alegría, tenacidad, superación. “Me he pasado tiempo animando a la gente”, ha dicho Paños en su vuelta y esa frase a mí me ha enamorado. Lo dice todo por sí sola. “Hay que echar una mano cuando toca, me comprometí con Toledo y con mis vecinos, y por eso vuelvo”. Un espíritu tan ilusionante reconforta y nos llena de optimismo. Ánimo, Esteban, y mucha fuerza en tu vida. Tu ejemplo es maravilloso. La mejor suerte del mundo.