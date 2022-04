Milagros Tolón liderará el PSOE de Toledo: Armenta se retira para evitar un "choque de trenes"

El culebrón por el control del PSOE en Toledo capital ha llegado a su fin con una clara vencedora. Milagros Tolón, alcaldesa de la ciudad, será la nueva secretaria general sin necesidad de primarias y estará acompañada en la dirección local del partido por una lista de nombres hecha a su imagen y semejanza.

Finalmente, la de Tolón será la única candidatura que concurra al proceso de renovación de la ejecutiva local del PSOE toledano, puesto que el actual secretario general, Francisco 'Chesco' Armenta, ha anunciado este miércoles -día en el que finalizaba el plazo para presentarse- que se retira del proceso "por generosidad y responsabilidad" y para "evitar un choque de trenes innecesario e irresponsable".

"Ganara quien ganara en las primarias, no lo haría con el porcentaje necesario como para no trasladar un mensaje de división (de lo interno a lo institucional) que solo daría aliento a los adversarios políticos y hacer perder a toda la Agrupación", ha explicado en un comunicado remitido a los medios de comunicación.

El acuerdo "no era posible"

Armenta, actual director general de Acción Social del Gobierno de Castilla-La Mancha y exjefe de gabinete de la propia Tolón en el Ayuntamiento de Toledo, estaba dispuesto a ceder el liderazgo del PSOE toledano a la alcaldesa siempre que se acordase entre ambos una candidatura de unidad en la que estuviesen representadas todos las sensibilidades del partido. Pero finalmente, después de infructuosas negociaciones, no ha sido así y se ha impuesto la voluntad de su compañera de filas.

"En este momento, y tras haber mantenido durante semanas la intención de acordar una candidatura única con Milagros Tolón como secretaria general, he constatado que este acuerdo no es posible. Tengo claro que pactar significa ceder, pero que solo es posible desde el reconocimiento del otro y del respeto de lo que realmente representa. No lo he conseguido", reconoce Armenta en el texto con el que hace pública su retirada, que evitará las primarias en el PSOE toledano y hará que la alcaldesa sea proclamada sin oposición nueva líder local del partido en la Asamblea General que se celebrará este mismo jueves 28 de abril.

"Hay que saber poner cabeza y anteponer los intereses colectivos y de la organización a visiones personales. Al menos yo lo quiero hacer no forzando unas primarias que tensionarían internamente a la militancia en algo distinto a defender las políticas progresistas del PSOE y en poner freno al aumento que se detecta de la derecha y la ultra derecha. Un resultado de división -como el trasladado hace unos meses en la Agrupación con las primarias provinciales- no solo trasmitiría un mensaje erróneo hacia el liderazgo institucional que todos apoyamos, sino que nos despistaría de lo verdaderamente importante en estos meses cruciales", ha añadido el que fuera íntimo colaborador de Tolón hasta que la relación entre ambos saltó por los aires.

