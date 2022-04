O acuerdo o primarias: Chesco Armenta no entregará a Tolón el control del PSOE de Toledo

Este miércoles la dirección de la Agrupación Local del PSOE de Toledo se reunirá para convocar la Asamblea General en la que, muy posiblemente el 28 de abril y siempre antes de que acabe el mes para cumplir con los plazos establecidos, los afiliados decidirán con sus votos qué lista de nombres conformará la nueva Comisión Ejecutiva que se podrá al frente del partido en la ciudad. Y, salvo sorpresa que se puede dar por descartada en forma de tercera vía, las alternativas son dos: una candidatura encabezada por el director general de Acción Social del Gobierno de Castilla-La Mancha y actual secretario general de los socialistas toledanos, Francisco 'Chesco' Armenta, y otra con la alcaldesa de la capital, Milagros Tolón, como jefa de filas.

La situación es clara. Si en los próximos días el escenario no cambia y se llega a un acuerdo entre ambos sectores, habrá batalla en forma de primarias para decidir quiénes dirigen el partido en Toledo, una situación que evidenciaría la escasa sintonía que desde hace tiempo existe entre Tolón y Armenta, quien fuese jefe de gabinete de la primera en la Alcaldía de la capital entre 2015 y 2019, cuando dejó la política municipal para enrolarse en el Ejecutivo regional como delegado provincial de Bienestar Social.

Así las cosas Chesco Armenta, aunque asegura que su objetivo prioritario ha sido y sigue siendo negociar hasta encontrar una lista de consenso, ha dejado claro en declaraciones a EL ESPAÑOL - EL DIGITAL CLM que su decisión de optar a la reelección como secretario general de la Agrupación Local se mantendrá vigente salvo que la candidatura de Tolón -cuyo equipo negociador está liderado por el vicealcalde José Pablo Sabrido- se abra a diseñar "una lista conjunta que nos represente a todos". Si no es así no se va a retirar del proceso y dará la batalla a la alcaldesa por el control local del partido.

Dispuesto a dar un paso atrás

Preguntado sobre si estaría dispuesto a renunciar al cargo de secretario general en aras de la ansiada lista de unidad, Armenta está dispuesto a dar un paso atrás y asegura: "Pongo al proyecto por encima de la persona, como no puede ser de otra manera, porque si no le estaremos haciendo un flaco favor al partido". Aunque cree que esa actitud suya debería ser compartida "por las dos partes", instando al equipo de Tolón a negociar sabiendo que "el acuerdo implica conjugar los verbos de dialogar y ceder".

"Lo que no se puede hacer es acabar con la negociación pegando una patada al tablero", añade. Aunque asegura que quiere mantener una postura de "máxima prudencia y lealtad" para no estrechar aún más los espacios para el entendimiento, se refiere al hecho de que desde el entorno de Tolón se filtrase a la prensa el pasado 12 de abril que la alcaldesa optaría a la Secretaría General del partido, cuando el día antes se había producido con discreción la quinta reunión entre ambos sectores, en la que el Armenta volvió a plantear a Sabrido (con Tolón solo ha hablado personalmente en una ocasión sobre este asunto) una propuesta de lista única con la que todos se sintiesen cómodos y que fuese inclusiva, aunque su postulado no tuvo éxito.

Por último, cuestionado sobre las declaraciones realizadas por el expresidente de Castilla-La Mancha José Bono, que este lunes aseguraba en Onda Cero que es "normal y muy razonable" que la alcaldesa de Toledo también quiera liderar al PSOE en la ciudad, Armenta ha mostrado un "respeto absoluto" por las declaraciones del histórico dirigente socialista albaceteño, pero ha recordado que "esta cuestión la deciden los afiliados de la agrupación de Toledo, nadie más".

Hay que recordar que tanto Pedro Sánchez -el gran apoyo interno de Tolón- como Emiliano García-Page -que fichó a Armenta para su equipo sacándole del Ayuntamiento de Toledo- compatibilizan sus cargos institucionales como presidentes de los gobiernos de España y de Castilla-La Mancha con el liderazgo estatal y regional del partido, respectivamente.

El equipo de Tolón, muy confiado

Este periódico también ha preguntado al entorno de Tolón sobre el clima de cierta tensión que se está viviendo estos días en la Agrupación Local del PSOE de Toledo, aunque se han limitado a asegurar que "con independencia de los contactos haya habido, dentro del partido se tiene la certeza de que Milagros es indiscutiblemente la mejor secretaria para la Agrupación Local, la mejor candidata para el PSOE y, desde luego, la mejor alcaldesa para Toledo".

Además, se han remitido a lo dicho por José Pablo Sabrido el pasado miércoles durante una rueda de prensa, cuando aseguró: "Estamos convencidos de que el cien por cien de los militantes respaldan el liderazgo de Milagros Tolón como alcaldesa y como secretaria general del partido en la ciudad". Si no llegan a un acuerdo previo con Armenta, podrán demostrarlo en las primarias.

