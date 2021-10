Casi un 88 % por ciento de los ciudadanos de Castilla-La Mancha consideran a España "una nación indisoluble e indivisible", tal y como reza el título preliminar de la Constitución, y menos del 9 % de ellos cree que alguna comunidad autónoma logrará independizarse en los próximos 20 años. Así lo evidencia una gran encuesta telefónica realizada la pasada semana por Sociométrica y que, con motivo de la celebración del Día de la Hispanidad, publica EL ESPAÑOL este miércoles 12 de octubre.

Castilla-La Mancha es la región donde la unidad nacional goza de mayor grado de apoyo. Ante la afirmación "España es una nación indisoluble e indivisible como patria común de todos los españoles", el 87,8 % de los castellano-manchegos dice estar de acuerdo, casi 20 puntos por encima de la media nacional. Solo un 9,9 % responde estar en desacuerdo y el 2,3 % no se lo ha planteado nunca.

En la misma línea, al evaluar su postura sobre si creen que "España es una nación de naciones en la que cada una de las partes tiene derecho a autodeterminación", solo el 10,9 % de los ciudadanos de Castilla-La Mancha dice estar de acuerdo, mientras que el 85,8 % asegura estar en desacuerdo, un porcentaje de rechazo que solo es más elevado en Aragón (88,5 %). El 3,3 % restante no se lo ha planteado nunca. En el conjunto de España, únicamente el 22,1 % de los encuestados dice estar de acuerdo con este concepto de "nación de naciones" que el presidente Pedro Sánchez utilizó en 2017 por primera vez.

Además, solo el 8,6 % por ciento de los castellano-manchegos cree que "en los próximos 20 años alguna de las actuales comunidades autónomas logrará separarse de España". Es el dato más bajo de todo el país, donde el 21,8 % de los escuestados considera que la posibilidad de la escisión es real. El 85,3 % de los habitantes de Castilla-La Mancha cree que eso no ocurrirá, al menos en las próximas dos décadas, 19 puntos por encima de la media nacional.

Dura respuesta

Aunque la confianza en que la unidad nacional no se acabe rompiendo es altísima en Castilla-La Mancha, los castellano-manchegos tienen claro qué debería hacer el Gobierno si alguna comunidad autónoma vuelve a proclamar la independencia de manera unilateral, como ocurrió el 1 de octubre de 2015 en Cataluña. Un 85,2 % -de nuevo el dato más alto del país y casi 11 puntos por encima de la media- apuesta por "aplicar el artículo 155, destituir al Gobierno autonómico y restablecer la legalidad". Solo el 9,5 % afirma que lo más adecuado sería "aceptar los hechos consumados" y el 5,3 % no sabe o no conteta.

¿Y qué debería hacer el Gobierno que haya en ese momento si esa proclamación de independencia va acompañada de actos de violencia? En Castilla-La Mancha el 85,6 % de la ciudadanía apostaría por "utilizar la fuerza de manera proporcional hasta restablecer el orden". El 9,5 % cree que habría que "aceptar los hechos consumados" y el 4,9 % no sabe o no contesta.

Rechazan un referéndum

Castilla-La Mancha también es la comunidad autónoma en la que un posible referéndum en Cataluña goza de menos apoyo popular. A la pregunta "¿Cree usted que debe celebrarse un referéndum en el que los catalanes se pronuncien sobre el futuro de Cataluña?, solo el 18,2 % responde de manera afirmativa. Eso sí, el 16,6 % consideran que debería tener "carácter consultivo" y un residual 1,3 % "carácter decisorio", siendo ésta la cifra más baja entre las registradas en toda España.

Un 76,7 % de los castellano-manchegos consideran que en caso de celebrarse la consulta deberían poder votar todos los españoles y el 5,1% no sabe o no contesta. A nivel nacional, un 68 % cree que se tendría que votar en todo el país, cifra que se reduce al 37 % en Cataluña.

Mesa de diálogo

Al ser cuestionados sobre los efectos que tendrá la actual mesa de negociación entre el Gobierno de Sánchez y la Generalitat, un paupérrimo 3,3 % de los castellano-manchegos tiene esperanza en que "terminará resolviendo el problema catalán". En este caso, en el resto de España tampoco son muy optimistas, y el 5,2 % confían en la estrategia de Moncloa.

El 26,1 % de los castellano-manchegos, en la línea con el resto de España, consideran que la mesa de diálogo "no resolverá el problema catalán pero reducirá las tensiones" y un 29 % cree que "dejará todo exactamente igual que está".

Cuatro de cada diez castellano-manchegos y de españoles, sin embargo, teme que las negociaciones bilaterales entre el Ejecutivo de Pedro Sánchez y la Generalitat catalana agravarán el problema "al dar alas al separatismo".

