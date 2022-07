El centro de arte municipal Casa Zavala de Cuenca acoge desde la pasada semana la exposición 'El Paso y sus exposiciones', conformada por unas 80 obras de obras de este grupo de artistas "que cambió radicalmente el panorama cultural de Cuenca", según ha destacado el alcalde, Darío Dolz, durante la inauguración, y de las cuales medio centenar son inéditas.

Obras de Rafael Canogar, Martín Chirino, Luis Feíto, Juana Francés, Manolo Millares, Manuel Rivera, Antonio Saura, Pablo Serrano, Antonio Suárez y Manuel Viola pertenecientes todas ellas al galerista Fernando Fernán-Gómez que se exponen en esta muestra comisariada por Luis Feás.

"Hoy tenemos la fortuna de albergar esta colección inédita del Grupo El Paso que se convierte en una oferta cultural más que ponemos a disposición de toda la ciudadanía y de los vecinos de Cuenca", ha destacado Dolz.

El galerista Fernando Fernán-Gómez ha destacado por su parte que las obras "pertenecen a la colección que estoy formando desde hace 40 años, tiempo durante el que he tenido varias galerías de arte y he comprado las obras que he podido comprar". En su intervención ha puesto en valor que en torno a 50 de las obras expuestas "son inéditas y no se han expuesto nunca, pues las tenía guardadas buscando la ocasión; y ésta es la ocasión, en Cuenca, una ciudad que acogió a casi todos los componentes del Grupo El Paso".

Luis Feás, comisario de la exposición, ha apuntado que "éste es El Paso nunca visto en Cuenca, con esa proporción tan amplia de obra inédita". Una muestra "muy completa porque tiene obra suficiente e importante de los diez artistas de El Paso".

