Roberto Brasero se ha convertido en uno de los rostros más populares y queridos de la televisión. El talaverano hombre del tiempo de Antena 3 ha conseguido tal grado de popularidad que el grupo televisivo ya le ha dado un programa propio, una circunstancia que raramente ha ocurrido con los meteorólogos en la historia de la televisión española.

Brasero estuvo la semana pasada en El Hormiguero de Pablo Motos y dejó varios titulares y anécdotas durante el espacio gracias a sus experiencias y al humor y alegría con la que cuenta sus cosas. Entre otros asuntos abordaron el de Filomena, el fenómeno atmosférico que colapsó la vida de los ciudadanos, muy especialmente en la zona centro y con Toledo como una de las ciudades más afectadas.

Filomena fue la nevada del siglo, sobre todo porque afectó a zonas en las que no nieva casi nunca o lo hace con muy poca intensidad. Algunos pronosticaron su importancia y otros muchos fallaron. Roberto Brasero fue uno de los que alertó con más fuerza de las nevadas, cosa que todos le han reconocido. Sin embargo, el talaverano se disculpó con Pablo Motos por no haber conseguido que se le hiciera mucho caso.

"Nos avisaste de Filomena y no te hicimos caso”, dijo el presentador, a lo que Brasero respondió que se sintió “como Leonardo Di Caprio en la película No mires arriba”. "Pasó como el cuento de Pedro y el lobo, que había avisado tantas veces y no había pasado que no me creyeron", señaló el meteorólogo.

Lo peor de aquel temporal para el talaverano (por cierto, en Talavera no nevó) fue que nadie, o muy poca gente, le estaba haciendo caso. “Dormí poquísimo aquella noche”, refiriéndose a la primera jornada de nevadas de Filomena en la que miles de personas se quedaron atrapadas en sus coches y en las calles por no hacer caso a sus recomendaciones de que, antes de las seis de la tarde, todos deberían estar en sus casas. “Dormimos en una habitación del hotel al lado de Antena 3 para prevenir problemas de acceso. Yo dormí en un hotel de la zona, al lado de una base de bomberos”, ha confesado.

