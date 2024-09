Lo que no se ha contado del fiestón del año en Toledo en el que echamos de menos a Page y brillaron Tolón y Núñez

Fiestón por todo lo alto de Fedeto en los Jardines de Sabatini de Toledo. Abarrotado con 800 personas o más y con mi admirado presidente Javier de Antonio Arribas, talaverano de los buenos, ejerciendo de perfecto anfitrión. Noche mágica de jueves otoñal y esplendoroso: orgullo empresarial, corrillos y confidencias a tutiplén y un concierto estelar de Los Secretos que fue una maravilla, como siempre. Yo estuve por todas partes y observé a todo el mundo pero a mí nadie me vio. Las ventajas de vivir en modo ectoplasma y no tener prisas para irme a dormir.

Estaba pletórico Javier de Antonio en la noche más especial de los empresarios toledanos. Ya son 28 ediciones de los Galardones Empresariales de Fedeto y eso crea escuela y deja poso, la solidez de un colectivo imprescindible que siente la fuerza y la alegría de inventar, crear empleo y generar riqueza. Que nunca nos falten los emprendedores y enhorabuena a los 15 galardonados que son siempre un ejemplo para todos. En su discurso, De Antonio dejó la impronta de los buenos empresarios y la satisfacción de las cosas bien hechas, y eso ahí quedó “a pesar de quienes no se enteran”.

La velada fue magnífica. Estupenda gala en el interior, cóctel en los exteriores, noche acogedora de finales de septiembre y un montón de caras conocidas. El bullir de la vida toledana en su más redonda expresión. Ángel Nicolás, presidente de Cecam, tuvo también un día grande. Sólo faltó, por su intensa y complicada agenda, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, al que todo el mundo echó de menos (hay mucho que decir) y su ausencia fue muy comentada, aunque entró por video y fue muy cariñoso. Ya se sabe que Page presta mucha atención al mundo empresarial y nunca desatiende a un colectivo al que considera fundamental para la buena marcha de la vida y de las cosas. Y ahí quedó, aunque fuera en la distancia: todo un detalle en días tan largos y complicados.

Pero el presidente y el Gobierno autonómico estuvieron muy bien representados en la figura de la consejera portavoz, Esther Padilla, a quien se veía feliz y comentando la actualidad por todas partes, tan intensísima y candente, y con Page en el centro de tantas cosas. A Nicolás, por cierto, todo el mundo le respeta y muchos le ven como “el hombre de Page” en la derecha castellano-manchega y eso explica, en sí mismo, que el presidente socialista de la Junta gane elecciones en Castilla-La Mancha y Pedro Sánchez las pierda. Entre otros que las pierden también.

Me malicio, por lo que capté, que estuvo en el ambiente el apasionado runrún que circula a velocidad de crucero por toda la política regional sobre si Pedro Sánchez se atreverá o no a mover la silla de Page al frente del PSOE de Castilla-La Mancha. Es un no parar, pero las quinielas, en este punto concreto, apuntan a que finalmente se calmará la contienda y no estallará la guerra entre los socialistas de la región. Pero nadie las tiene todas consigo y, según me cuentan, hay un hervidero de comentarios que se dejó notar mucho en esta noche toledana.

La tesis de la paz la promueve estos días, y la gala de Fedeto fue testigo, la exalcaldesa de Toledo y delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, que, pese a su evidente filiación sanchista, ha dejado claro que no competirá con Page por el liderazgo regional del PSOE. Tolón, en realidad, está ahora más pendiente del Congreso Federal que su partido celebrará a finales de noviembre en Sevilla, donde ella asistirá como presidenta que es del Comité Federal. La expectación, en todo caso, es máxima y el nombre de la mancheguísima ministra Isabel Rodríguez circulaba por el cóctel, pero vaya usted a saber. Tolón, en todo caso, brilló por sí misma en la gala, de rojo vehemente y hablando con todos.

Pese al mutis parcial de Page, la nómina política fue muy grande en la gala empresarial: Paco Núñez, presidente del PP de Castilla-La Mancha, con el brillo especial como de jugar en casa; Carlos Velázquez, alcalde de Toledo; Conchi Cedillo, presidenta de la Diputación; José Julián Gregorio, alcalde de Talavera, y su antecesora, Tita García; el presidente regional de Vox, David Moreno, y, en fin, otros muchos como Álvaro Gutiérrez, Alejandra Hernández, y una larga nómina de altos cargos de uno y otro lado. No se lo perdió Ana Isabel Fernández Samper, la inteligentísima y eficaz directora general de Turismo de la Junta, que en lo suyo apunta siempre alto. Paconúñez, por cierto, comió el otro día con Alberto Núñez Feijóo y otros barones en el restaurante De María de Madrid y parece que pintan bastos y el pronóstico es que la legislatura de Sánchez va a durar todavía otros dos o tres años más, así que la consigna está clara en Génova: toca resistencia.

En fin, una gala que dio para mucho, y allí destacaban, obviamente, nombres propios como los de Julián Garde, rector de la Universidad de Castilla-La Mancha; Javier López, presidente de Eurocaja Rural, y Blanca Corroto, presidenta de Asaja Toledo y líder nacional de las mujeres del campo, además de empresarios, periodistas y todo tipo de representantes sociales. Me llamó la atención la ausencia de la gran Patricia Franco, consejera de Empleo, Economía y Empresas de la Junta, ya que la noche era muy apropiada para ella y se la perdió, aunque los más guapos de la fiesta, entre los periodistas, eran mis chicos de EL ESPAÑOL-EL DIGITAL CLM, con un amplio despliegue: Esther Esteban, César García, Alberto Morlanes y nuestro gran columnista Javier Ruiz, estrella de Onda Cero. Todos juntitos, qué felicidad. Las cien fotos de esta gala de Javier Longobardo son de lo mejor y no hay que perdérselas.

El caso es que, por otra parte y después de anunciar el otro día su candidatura a la reelección en las elecciones de diciembre, el rector Julián Garde recibió felicitación y parabienes a izquierda, derecha y medio centro, como si ya hubiera ganado la renovación en la Universidad sin bajarse del autobús. El hombre, muy prudente pero entusiasta y lleno de ilusión (eso se nota), pidió paciencia y esperar a ver si hay candidatos alternativos (que va a ser que no) para saber lo que termina ocurriendo. Pero, vamos, todo el mundo en la fiesta daba por hecho que Garde seguirá siendo rector otros seis años más. Y que todos lo veamos.

Aunque, en realidad, el tío más feliz de la noche, y se notaba, era Javier de Antonio, el presidente de la cosa, incluso a pesar de que el aire acondicionado no funcionaba y el calor hizo estragos a ratos. Aparte de eso, la movida de Fedeto fue genial y hasta Milagros Tolón, viendo a Los Secretos, ya dejó encargada su preferencia musical para el año que viene, que ahí lo dejo: Hombres G y el gran David Summers, que viene a ser algo así como el hombre (G) de mis sueños. Yo a ese bombardeo me apunto. El presidente de Fedeto, que hace poco se reunió con el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, y está en un gran momento, fue, en definitiva, el hombre de la noche. La fiesta fue un éxitazo y todo el mundo quedó tan contento, algunos alargando, incluso, la madrugada bailona. Enhorabuena y felicidades a todos, especialmente a los premiados. Uff, qué lujo.