Julián Garde anuncia que se presenta a la reelección como rector de la Universidad de Castilla-La Mancha

Ya es oficial. El rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, Julián Garde, ha anunciado este miércoles en Ciudad Real, en el acto solemne de apertura del curso universitario 2024-2025, que finalmente va a presentar su candidatura a la reelección al frente de la gran instituciòn académica regional.

La decisión, muy esperada en todo el ámbito universitario de la región, supone la puesta en marcha de toda la maquinaria electoral de la Universidad de Castilla-La Mancha. "Me encantan los retos tanto como la Universidad", ha dicho al confirmar su presentación.

Al hacer este anuncio, Julián Garde ha aprovechado para hacer balance de sus casi cuatro años al frente del Gobierno de la institución educativa, habiendo conseguido cumplir el 82% del programa con el que se presentó en diciembre de 2020 a las elecciones a rector.

Transformar la Universidad

Un porcentaje, según ha destacado Garde, que "se incrementaría exponencialmente si se pudieran reflejar todas aquellas actuaciones que estaban fuera de ese programa y que se han llevado a cabo", tal como también explicó en la entrevista concedida a EL ESPAÑOL-EL DIGITAL CLM el pasado mes de junio.

A la hora de anunciar esta decisión, Garde ha agradecido a su familia, en especial a su mujer y a su hijo, su complicidad, así como al equipo que le dijo "sí" hace cuatro años y que le ha acompañado en este tiempo "para transformar la universidad". "Me encantan los retos, casi tanto como me enamora esta universidad, por eso he tomado la decisión de volverme a presentar", ha concluido Garde.

José Julián Garde, catedrático de Producción Animal, fue elegido rector de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) en diciembre de 2020 tras haber obtenido el 71,15% de los votos, frente al 28,84% que obtuvo el otro candidato, el catedrático de Derecho Financiero y Tributario, Miguel Ángel Collado Yurrita.

La UCLM en cifras La Universidad de Castilla-La Mancha es uno de los grandes ejes de transformación y avance de la región y también el factor más potente de lucha contra la despoblación. Así lo cree el rector Garde y las cifras le acompañan, tal como dejó claro en junio en una entrevista con EL ESPAÑOL-EL DIGITAL CLM. En el curso 2023-2024, el que acabó en junio, la UCLM contaba con 28.114 estudiantes, 1.500 más que hace tres cursos, al inicio del mandato del actual equipo de gobierno. Además la UCLM cuenta con un total de 1.884 profesores equivalentes a tiempo completo, 7 por ciento más que hace tres años, y 1.248 empleados de personal técnico y de gestión, 8 por ciento más que en diciembre de 2020. La tasa de cobertura de las plazas ofertadas a los alumnos se sitúa en los últimos años entre el 95 y el 97 por ciento, con un índice de empleabilidad del 82,5 por ciento, sólo por detrás de las universidades públicas del País Vasco y Baleares. Este último dato llena especialmente de orgullo al rector. La UCLM se sitúa en el puesto 641 del ranking mundial de Shangai, que mide los índices de calidad universitaria en todo el planeta.

23 de diciembre

El mandato de Garde y su equipo al frente de la Universidad de Castilla-La Mancha finaliza el próximo 23 de diciembre, que es justo el momento en el que se cumplen cuatro años de su mandato.

La previsón, por tanto, del rector es la convocatoria electoral sea en torno a esa fecha con el objetivo de que, al cumplirse los cuatro años, haya un nuevo equipo.

"Mi idea es que las elecciones sean antes de acabar el año y lo ideal, salvo que ocurra algo externo, es convocarlas para que el 23 de diciembre ya estén resueltas", dijo en junio a nuestro periódico. Garde ya anunció en ese momento su "ilusión y ganas" por seguir al frente de la UCLM.