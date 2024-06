La natural luminosidad del despacho de Julián Garde, rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, con esos preciosos ventanales desde los que se puede otear la vida, son la sencilla metáfora de lo que representa el maravilloso edificio de San Pedro Mártir en Toledo. Es uno de los núcleos universitarios de la región -el Rectorado está en Ciudad Real- y aquí nos encontramos: la UCLM significa el faro de Castilla-La Mancha y esa luz es el destello que se proyecta sobre todos nosotros y nos muestra un camino claro y un horizonte muy bien definido: el futuro. El conocimiento como eje de todas las cosas.

Julián Garde, el rector al frente de esta institución imprescindible, tiene la responsabilidad de mantener limpio el sendero y llevar bien encendida esa candela, y esa misión fácil no parece. Nadie se imagina ya a Castilla-La Mancha sin la Universidad, la UCLM es el anclaje y la solidez, y por eso su compromiso con la tierra está tan labrado y es tan importante. El rector está al mando y es plenamente consciente de que dirige una nave que es "el agente más importante de cambio y transformación de Castilla-La Mancha". Habla pausadamente, con reflexión e inteligencia, pero con entusiasmo torrencial y los datos bien armados.

Garde comenzó su mandato en diciembre de 2020, en plena pandemia del covid, y en los próximos dos meses tendrá que decidir si se presenta a la reelección en las elecciones que se convocarán antes de finalizar 2024 y que, debido a un cambio normativo, elegirán al nuevo equipo para un periodo que se amplía a seis años, es decir, con el objetivo en 2030. Ambicioso y desafiante reto sobre el que Julián Garde todavía no tiene decidido si dará el paso de volver a presentarse, aunque a la vista salta que ilusión y ganas no le están faltando.

- Pregunta. ¿Qué necesita Julián Garde para tomar la decisión definitiva sobre si optará o no a la reelección y cuándo lo hará?

- Respuesta. Aún no lo tengo decidido, pero la decisión la tengo que tomar claramente este verano. Estamos cumpliendo ampliamente con el plan que nos planteamos al llegar y eso es importantísimo. A fecha de diciembre del año pasado llevábamos ejecutado el 77,6 por ciento de todo el programa, pero a partir de ahora, con un periodo de seis años por delante, hay que hacer un abordaje distinto. Van a incidir muchos elementos en el sistema universitario español y yo tengo que valorar dos cuestiones. Una, si doy el paso, y dos, si lo doy tiene que ser con un programa totalmente distinto porque el entorno y los condicionantes van a ser muy diferentes. En sentido, estoy contento, estoy satisfecho, tengo energía, tengo ideas y, de hecho, yo sigo trabajando en esas ideas, pero no voy a improvisar. A la vuelta de vacaciones, en septiembre, comunicaré la decisión que tome.

- P. ¿Hay fecha ya para estas elecciones?

- R. No, la fecha exacta no está fijada. Nosotros finalizamos el mandato el 23 de diciembre de este año, ahí cumplimos cuatro años. Y tenemos la previsón de que la convocatoria electoral sea en torno a esa fecha con el objetivo de que, al cumplirse los cuatro años, haya un nuevo equipo. Mi idea es que las elecciones sean antes de acabar el año y lo ideal, salvo que ocurra algo externo, es convocarlas para que el 23 de diciembre ya estén resueltas.

- P. ¿Qué balance hace el rector ahora que estamos llegando al final de su mandato?

- R. Yo hago un balance positivo. A fecha de diciembre de 2023, que es el último informe anual con el que rendimos cuentas al Claustro, hemos cumplido el 77,6 por ciento del plan de trabajo y eso es un porcentaje altísimo para tres años. Y creo que vamos a incrementar ese porcentaje cuando lleguemos a diciembre. Pero más allá de los números, creo que hemos cambiado cosas que era importante cambiar en la universidad y lo hemos hecho, además, en un periodo que no ha sido fácil. Hemos tenido que superar muchos factores externos que han condicionado nuestra gestión y, en algunos casos, la han hecho más lenta.

- P. ¿A qué factores se refiere?

- R. Por ejemplo, la pandemia y la pospandemia, la borrasca Filomena, el ciberataque, la guerra de Ucrania y toda la crisis energética... Nosotros pasamos de pagar 300.000 a 900.000 euros de energía eléctrica al mes. Y a todo eso hay que añadir un desarrollo normativo que probablemente no habíamos tenido nunca y que nos ha afectado directamente, como la reforma laboral, que está bien pero nos ha afectado en una actividad tan especial como la investigación, y la nueva Ley de la Ciencia, además de la Ley de Ordenación del Sistema Universitario (LOSU), que a lo mejor requiere un capítulo especial... Es decir, el cambio normativo nos ha afectado mucho y ahora, cuando las chicas y chicos hacen sus prácticas regladas en empresas o instituciones, hay que cotizar por ellos a la Seguridad Social y eso lo estamos pagando las universidades. Nos hemos adaptado bien a estos cambios, pero nos han afectado. Y luego hay otros elementos como el desarrollo de la propia LOSU, el nuevo estatuto del personal docente investigador (PDI), etc. En resumen, hacemos un balance positivo, aunque llegar al 100 por 100 de cumplimiento del programa va a ser imposible, si bien hay que tener en cuenta que también hemos hecho muchas cosas que no estaban previstas inicialmente.

"Con afán de mejora, pero el Gobierno central nos ha puesto las cosas más difíciles"

- P. ¿Significa esto que el Gobierno central le ha puesto las cosas más difíciles a las universidades en general y a la Universidad de Castilla-La Mancha en particular?

- R. Este no es un problema nuestro, sino del sistema universitario público español. El sistema privado tiene otra problemática. Pero sí, nos lo han puesto más difícil, claramente, con un afán de mejora. Pero ha habido cambios que han llegado de una manera impredecible o precipitada y a los que las universidades nos hemos tenido que adaptar rapidísimo, como lo que comenté antes de la reforma laboral o la Ley de la Ciencia. Yo creo que hubiera sido deseable un poco más de interacción con las universidades, ¿no? Y que esto hubiera tenido menos impacto en nuestro día a día y que no hubiera en algún momento generado tensiones que luego se han resuelto con el pasar del tiempo, pero a posteriori.

La UCLM en cifras La Universidad de Castilla-La Mancha es uno de los grandes ejes de transformación y avance de la región y también el factor más potente de lucha contra la despoblación. Así lo cree el rector Garde y las cifras le acompañan. En el curso 2023-2024, el que ahora acaba, la UCLM cuenta con 28.114 estudiantes, 1.500 más que hace tres cursos, al inicio del mandato del actual equipo de gobierno. Además la UCLM cuenta con un total de 1.884 profesores equivalentes a tiempo completo, 7 por ciento más que hace tres años, y 1.248 empleados de personal técnico y de gestión, 8 por ciento más que en diciembre de 2020. La tasa de cobertura de las plazas ofertadas a los alumnos se sitúa en los últimos años entre el 95 y el 97 por ciento, con un índice de empleabilidad del 82,5 por ciento, sólo por detrás de las universidades públicas del País Vasco y Baleares. Este último dato llena especialmente de orgullo al rector. La UCLM se sitúa en el puesto 641 del ranking mundial de Shangai, que mide los índices de calidad universitaria en todo el planeta. Julián Garde, rector.

- P. Pero, superados los momentos difíciles, ¿el resultado de todos estos cambios ha terminado siendo bueno?

- R. Eso está por ver, yo todavía no lo tengo claro. Cotizar por los estudiantes a la Seguridad Social, estudiantes que están desarrollando una asignatura, eso a una universidad como la nuestra le supone este año unos 700.000 euros de coste adicional. Y tampoco se tuvo en cuenta, cuando se puso en marcha esta medida, que aproximadamente el 70 por ciento de ellos hacen las prácticas en centros públicos, y eso nos complica mucho, aunque la mayor complicacion no es pagar, sino la gestión de las altas y las bajas, que las estamos haciendo las universidades. En lo que va de año, nosotros hemos dado de alta a más de 7.200 estudiantes en la Seguridad Social. Y luego, otras normativas que... a ver, la LOSU, ¿no?

- P. Sí, la LOSU. Usted siempre ha sido un rector muy crítico con esta ley... ¿sigue pensando igual?

- R. Supongo que al final tendrá un impacto positivo en el sistema universitario español, pero hay que irlo viendo poco a poco. No he sido el único que ha criticado esta ley, la crítica ha sido generalizada en el sistema universitario.

- P. ¿Y cuál es su mayor crítica a esta ley?

- R. Hay críticas puntuales que podemos debatir. Pero mi mayor crítica a la ley era y es que no venía acompañada de financiación. Eso para mí ha sido lo más llamativo y creo que al final el tiempo me ha dado la razón. La semana pasada en el Consejo de Ministros y luego en la Conferencia General de Política Universitaria se llegó a un acuerdo para que entre el Gobierno de España, fundamentalmente, y las comunidades autónomas pongan en marcha una medida, una de las que hacen falta, que hacen falta más, para dotar a todo el sistema universitario español de una serie de plazas de profesor o profesor ayudante doctor para compensar las descargas en nuestra dedicación. Eso supone una aportación por parte del Gobierno de España de 900 millones de euros. Las comunidades autónomas tendrán que aportar lo suyo y cada una lo que le corresponda. En el fondo, claramente, la ley venía sin financiación, y ahora se ha puesto en marcha la primera medida y creo que se ha acertado. Si esto hubiera venido de inicio, nos habríamos ahorrado algún disgusto, porque para poner en marcha esa medida, que está bien, que es positiva, también ha habido una modificación de la ley. Esa es la mayor crítica.

"La UCLM es una fuente de riqueza y empleo de calidad para Castilla-La Mancha"

- P. ¿Y con esta modificación legal queda todo resuelto?

- R. No, con este aporte no se cumple todo lo que necesitamos. La LOSU habla del compromiso común de llegar en 2030 al 1 por ciento del PIB de inversión en universidades. Y para llegar a eso, habría que inyectarle al sistema unos 3.200 millones de euros más, aunque para mí el año 2030 ya es tarde. Lo ideal sería llegar antes. Pero, si en lugar de llegar al 1 por ciento del PIB, que es razonable, en 2030 queremos llegar al porcentaje del PIB medio que dedican los países de la Unión Europea, estaríamos hablando no de 3.200, sino de inyectarle al sistema universitario, además de lo que ya tenemos, un total de 4.400 millones. El sistema universitario español está claramente infrafinanciado.

- P. ¿Y es posible llegar a eso en estos seis años?

- R. Es una cuestión de compromiso del Gobierno de España y las comunidades autónomas. Creo que sería deseable, de verdad. Pero no porque lo diga la ley, sino porque es lo que necesitamos. Y, es más, sería deseable que se pudiese llegar antes del 2030.

- P. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado una Ley de Universidades de Castilla-La Mancha. ¿Qué debe aportar esa ley autonómica desde su punto de vista?

- R. Yo creo que esta ley debería fundamentalmente complementar la LOSU donde se ha quedado corta. Y yo creo que ahí hay dos elementos importantísimos que debería contemplar la ley regional. Por lo menos dos. Uno, dejar muy claro qué requisitos hay que cumplir para ser una universidad en Castilla-La Mancha. Requisitos de plantillas, titulaciones, porcentaje del presupuesto que se dedica a investigación... y hablo de requisitos muy claros para todas las universidades que quieran estar aquí, tanto públicas como privadas. Y en segundo lugar, creo que la ley regional debe también desarrollar lo que es la carrera laboral docente investigadora en la región, porque la LOSU desarrolla bien la carrera funcionarial pero no la laboral, que debe desarrollarse en cada comunidad. Eso es importante. Y luego, yo creo que el tercer elemento de la ley autonómica sería un compromiso de financiación haciendo una extrapolación de la LOSU. Resumiendo: requisitos, carrera laboral del profesor docente investigador y financiación.

- P. ¿Y todo esto ya está hablado con el presidente Page y el consejero de Educación?

- R. Estas ideas se han hablado con el consejero y entiendo que pronto nos pondremos a trabajar conjuntamente en la Ley de Universidades, pero estas ideas ya se han enumerado.

- P. ¿Hay buena disposición por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha?

- R. Sí, la disposición es buena. Y también es muy buena por nuestra parte, en el sentido de trasladarles lo que consideremos que es lo mejor para tener una buena Ley de Universidades que pueda durar unos años.

- P. ¿Puede suponer esta ley autonómica un veto para la llegada de universidades privadas a Castilla-La Mancha?

- R. Nosotros no tenemos esa intención ni esa preocupación. Lo que sí es importante es que los requisitos que se exijan para abrir una universidad aquí, sea pública o privada, sean unos mínimos y que queden muy claros, y que los cumplamos todos. Porque si no, claramente se produce una asimetría que no debe existir. Yo he insistido en algo muy importante, y es que se regule en la ley qué porcentaje de presupuesto propio se dedica a investigación, porque ese es un buen indicador de lo que son universidades y lo que no son universidades.

- P. Volviendo a su gestión en este mandato, ¿se deja algo importante por hacer que le hubiera gustado y no ha podido?

- R. En principio no, porque nuestra intención es acabar lo importante que está muy avanzado. Pero bueno, hay cuestiones... por ejemplo, estamos trabajando en la nueva RPT del personal técnico y de gestión y administración y servicios, que esperemos tener acabada en lo que queda de mandato, y luego también es verdad que hay otro elemento importante en el que hemos trabajado, pero que ahora mismo, sinceramente, creo que no hay que seguir avanzando en él, que es el nuevo plan de ordenación académica del PDI. En menos de un año va a haber un nuevo estatuto del PDI aprobado como Real Decreto Ley, que va a regular todo eso, y entonces, creo que es mejor tener ese primer elemento y después concluir todo lo que ya se ha avanzado con las organizaciones sindicales en el nuevo plan de ordenación académica. Y por tanto, estimo que nada importante va a quedar sin resolver.

- P. Rector, ¿qué medida o proyecto le hace sentirse especialmente orgulloso?

- R. Bueno, hay muchos, pero una de las cuestiones de las que yo creo que nos podemos sentir más orgullosos es que, en tres cursos académicos, hemos incrementado el número de estudiantes en titulaciones oficiales en 1.500. Eso es importante. Hemos pasado de tener en el curso 20-21 un total de 26.400 estudiantes a tener ahora 28.114. Yo creo que eso es fundamental. Y hay otro dato también importante del que nos sentimos orgullosos, y es que en el curso 22-23, nuestro segundo curso de mandato completo, se cubrió el 96 por ciento de las plazas de grado que ofertamos. De todo lo que ofertamos de grado, de cada 100 plazas ofertadas, solo quedaban cuatro vacías. Este año, que estamos acabando, va a estar en torno al 95 por ciento, y esto es importantísimo. Y luego, en el nivel del personal, hemos incrementado significativamente las plantillas tanto del personal docente e investigador como del personal técnico de gestión y administración y servicios. Y hemos desarrollado los procesos de estabilización hacia el personal indefinido, y lo hemos hecho de una manera bastante natural, sin grandes trastornos. Creo que es algo también que merece la pena mencionar.

"Nuestra tasa de cobertura de las plazas de grado es del 96 por ciento, esto es importantísimo"

- P. Si lo abordamos con perspectiva histórica, ¿cuál cree que es la gran aportación de la UCLM al desarrollo de Castilla-La Mancha?

- R. Claramente, hay grandes aportaciones. Una es que ha servido para democratizar el acceso a la educación superior en nuestra comunidad autónoma. Hasta que no hubo universidad en Castilla-La Mancha, la gente que podía se iba a estudiar fuera y eso cambió con la llegada de nuestra Universidad. Ese es uno de los elementos más importantes. La segunda gran aportación es que la UCLM está siendo muy útil para la gente joven, con ese 96% de tasa de cobertura que actualmente tenemos. Tenemos un 9 por ciento menos de la media nacional en abandono escolar y somos la tercera universidad en afiliación a la Seguridad Social, creo que son datos reveladores. La empleabilidad de los egresados universitarios es del 82,5%. Solo hay dos universidades por delante de nosotros. Si partimos de la idea de que esto ha democratizado el acceso a la educación superior, creo que estos datos son para estar satisfechos. Y luego, también es importante otra cosa, y es que generamos riqueza. Hay un informe externo a nosotros, del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, que demuestra que por cada euro público que recibimos lo multiplicamos por cinco. Somos una fuente de riqueza y empleo de calidad en Castilla-La Mancha.

- P. En la hipótesis de que se presente a la reelección y repita mandato, ¿qué puntos fundamentales incluirá su programa de gobierno para los seis años siguientes? ¿qué estatus debe alcanzar la UCLM desde su punto de vista?

- R. Hay que hacer una reflexión importantísima. Nuestra tasa de cobertura, como he explicado, se sitúa entre el 95 y el 97 por ciento. Eso quiere decir que por ahí no vamos a crecer más. No sé si me explico. Y en segundo lugar, hay que tener en cuenta que ahora mismo la población que llega al sistema universitario, no solo el nuestro, sino el español, procede de un momento en el cual la natalidad era muy alta. A partir de 2008, la natalidad empieza a bajar y eso quiere decir que a partir de 2025-2026 va a haber menos estudiantes en edad de ir a la universidad. Y además, creo que la bajada va a ser acelerada. Y esto requiere una reflexión muy importante de qué hueco queremos cubrir, porque los estudiantes en edad de entrar en la universidad van a descender de una manera vertiginosa. A partir de ahí, en mi programa hipotético tenemos que dedicar una parte fundamental a lo que es formación permanente a lo largo de toda la vida. Ya lo estamos haciendo, pero tenemos que incrementarlo. O sea, formación permanente desde la Universidad para empleados públicos, pero también para empleados de empresas. Esto es fundamental. En segundo lugar, tendremos que valorar si somos capaces de que las titulaciones que ofertamos, especialmente los grados, se acerquen más al mundo de la empresa, y creo que ahí la apuesta debe ser, ya lo estamos haciendo con los másteres, la puesta en marcha de grados duales, es decir, grados donde una parte de la formación se desarrolle en las empresas. Tal cual. Y luego, como tercer punto importante y teniendo en cuenta este contexto, hay que desarrollar también el asunto de las microcredenciales.

- P. ¿A qué se refiere con las microcredenciales?

- R. La microcredencial es una formación destinada a cubrir necesidades fundamentalmente del mercado laboral. Es formación muy corta, de menos de 150 horas, que además puede ser certificada. Este es otro punto interesante. Y luego tenemos que seguir potenciando la investigación de excelencia. Hemos empezado a tener resultados buenos el año pasado, pero tenemos que seguir potenciándola porque nuestros grupos son capaces y lo único que necesitan es un apoyo extra para poder conseguir proyectos de las convocatorias más competitivas a nivel europeo. Y finalmente es importante otra cuestión que hemos iniciado en este mandato, y son las alianzas europeas universitarias. Desde julio del año pasado formamos parte de un consorcio y vamos a valorar en algunas disciplinas poner en marcha titulaciones conjuntas en varios países.

El rector, Julián Garde. El convenio de los más de mil millones de Page ¿Financia el Gobierno de Page suficientemente a la Universidad de Castilla-La Mancha? La respuesta del rector es positiva. La UCLM y la Junta de Comunidades tienen firmado un contrato programa para cinco años, entre 2022 y 2026, dotado con algo más de mil millones de euros "ajustables" a las necesidades y actualizaciones que sean necesarias y que previsiblemente alcancen al final del periodo los 1.400 millones. A esta cifra, hay que sumar otros dos convenios, uno para infraestructuras y otro para investigación, que suman 127 millones más financiados con fondos Feder, a los que hay que sumar el llamado Fondo Social para contrataciones y ayudas de emergencia para estudiantes con problemas. El presupuesto anual de la UCLM para este año es de 316 millones, 15 más que el pasado ejercicio. "Con estas cuatro herramientas financieras que tenemos, es decir, el contrato programa, los dos Feder y el Fondo Social, podemos decir que los recursos son adecuados hasta 2026", afirma Garde.

- P. ¿Llega dinero de la Unión Europea a la Universidad de Castilla-La Mancha?

- R. Llega por dos vías. La vía competitiva, fundamentalmente a través de las convocatorias del Consejo Europeo de Ciencia, que es a la que me refería. Y otra vía, de gestión mucho más difícil, que viene del mecanismo de recuperación, pero que nos complica mucho la gestión.

- P. ¿Los alumnos de la Universidad de Castilla-La Mancha terminan sus estudios con la formación que demandan las empresas y el mercado laboral?

- R. Sí, sí, estoy convencido. Estamos en un 82,5 por ciento de empleabilidad y este dato, que procede de la propia Seguridad Social, lo refrenda. Y es un dato de empleabilidad calculado cuatro años después de acabar el grado, que es cuando hay que calcularlo. Es un dato bueno, pero sobre todo, es importante decir que se ha incrementado mucho en los últimos años. En 2009 ese dato era del 59 por ciento. O sea, la respuesta es sí, estamos formando para el mercado laboral. Si el dato del 82,5 por ciento de empleabilidad lo combinamos con el hecho de que tenemos una tasa de cobertura del 96 por ciento de las plazas, el resultado es muy bueno. Somos la tercera universidad del país en esto, sólo por detrás del País Vasco y Baleares, la primera con mayor presupuesto que nosotros.

"Formamos para el mercado laboral, nuestra tasa de empleabilidad es del 82,5 por ciento"

- P. Estos datos son para sentirse orgullosos...

- R. Estos datos dicen dos cosas. Una, que ajustamos bien la oferta y la demanda de plazas y titulaciones. Y dos, que se ajustan los planes formativos a las necesidades de las empresas. Que damos una formación de calidad.

- P. ¿Los alumnos de la UCLM, al terminar sus estudios, trabajan más en empresas de la región o fuera de ella?

- R. Lo hemos intentado, pero no conocemos el dato. Se lo hemos pedido al ministro José Luis Escrivá, porque nos parece interesante y nos gustaría tenerlo, pero de momento no lo tenemos.

- P. ¿Algún reto o previsión importante para el próximo curso? ¿va a haber novedades en los campus de la región?

- R. El próximo curso vamos a poner en marcha tres másteres oficiales nuevos. Son el máster universitario en investigación musical, el máster en transformación del trabajo y gestión de las personas en la era digital y el máster en dirección estratégica en tecnologías de la información. Son másteres muy adaptados a los cambios que está habiendo. Y luego se ha hecho, entre la Escuela de Ciudad Real y la Escuela de Albacete, una modificación del máster en ingeniería informática, modificando el plan de estudios, pero yo creo que la novedad más importante que merece la pena resaltar de ese máster es que ha puesto en marcha un itinerario dual, es decir, los estudiantes que quieran van a poder hacer el segundo semestre formativo en empresas. Por otro lado, creo que también es importante que el curso que viene van a venir al Hospital Universitario de Toledo estudiantes en cuarto y, además, vamos a admitir también estudiantes de nuevo ingreso en tercero y cuarto que vengan de otros entornos universitarios. También como novedad empiezan los segundos cursos de Física, Matemáticas, Ingeniería Biológica y Psicología que han sido un éxito el año pasado.

- P. ¿Y en cuánto a los campus?

- R. Queda pendiente algo que para mí es muy importante y es dar la condición de campus a Talavera de la Reina. La UCLM tiene cuatro campus que serán cinco con Talavera, que contará además con el nuevo edificio para la Facultad de Ciencias de la Salud. Luego, ya sabéis que tenemos la Escuela de Minería e Industrial en Almadén.

- P. ¿Qué supondrá para Talavera tener estatus de campus?

- R. Talavera tendrá una gestión que no va a depender de Toledo, como ocurre ahora. Tendrá una estructura como tienen los demás campus, con un vicerrector, que ya tiene y en eso nos adelantamos, pero también con una vicegerencia, una estructura orgánica, como tiene cualquier otro campus. También es verdad que lo hacemos porque Talavera está creciendo mucho, de hecho hace unos días anunciamos la puesta en marcha para el curso que viene del primer máster oficial. Nunca había habido un máster oficial en Talavera y será el máster en dirección estratégica en tecnologías de la información. Además, si todo va bien, antes de que acabe este mes o principios del mes que viene, vamos a sacar a licitación el proyecto y la redacción técnica de la Facultad de Ciencias de la Salud en Talavera para trasladar todos los estudios de salud al nuevo edificio que estará pegado al hospital.

- P. Señor Garde, ¿ha dado la UCLM el salto tecnológico que requiere el siglo XXI tanto en docencia como en su estructura burocrática y administrativa?

- R. En la parte de gestión y administración, claramente lo hemos dado. Somos, sin duda, una de las universidades más adelantadas en lo que es la gestión electrónica se refiere. Estamosb a años luz de la media en el sistema universitario español, también probablemente por nuestra condición de multisede o multicampus. Pero en eso no hay duda. De hecho, hay muchas universidades que se sorprenden de la agilidad en nuestros trámites. En cuanto a la docencia y la investigación hemos avanzado mucho, entre otras razones inducidos por la pandemia. Eso nos hizo adaptarnos en muy poco tiempo a un nuevo formato y aprovechar mejor los recursos. Este es otro de los grandes cambios que debemos impulsar para los próximos seis años y el que no lo haya visto todavía, tiene un problema, pero todo el tema de la inteligencia artificial hay que verlo como una oportunidad, y más en nuestro entorno, y no como algo negativo. Lo tenemos que interiorizar e incluirlo en todas nuestras actividades, docentes, de administración y gestión.

- P. ¿En qué sentido se está introduciendo en la UCLM la inteligencia artificial?

- R. En principio, lo que hemos hecho es informar a la comunidad universitaria para que no lo vean como una amenaza. Que no es poco. Sobre todo, una amenaza en la parte más de evaluación. Sobre todo cuando se piden trabajos.

- P. Le voy muy partidario...

- R. Sí, soy partidario de utilizar la inteligencia artificial en positivo. Pero es que no nos va a quedar otro remedio. Hay que valorar esta herramienta como una oportunidad y para eso tenemos que cambiar alguno de nuestros hábitos en algunas facetas. Pero sí, sí, yo veo la inteligencia artificial como una oportunidad. Y ese va a ser un cambio rápido de los próximos seis años o incluso menos. Habría que incorporarlo, no ponerse a la defensiva.

"La Universidad tiene que ver la inteligencia artificial como una oportunidad y no como una amenaza"

- P. ¿Qué hace la UCLM desde el punto de vista social? ¿cómo integra a los más desfavorecidos?

- R. Nuestro avance aquí es incontestable. Además de convocar todas las becas que te puedas imaginar, con un presupuesto que ha crecido muchísimo, tenemos también una convocatoria, que es algo así como una convocatoria de ayudas al estudio para situaciones de emergencia. Una convocatoria que es compatible con todas lo demás, con las becas propias de colaboración, con las del ministerio... Esta convocatoria concreta contaba con un presupuesto de unos 100.000 euros al año y ahora repartirmos unos 250.000 euros al año. Y luego están todas las demás.

- P. ¿Cuánto dinero se dedica a becas cada año?

- R. En torno a cinco o seis millones de euros. Otro avance social que hemos hecho es la convocatoria de becas de colaboración en nuestros servicios, donde los chicos y las chicas se forman y tienen un plan formativo. Es decir, se tienen que formar en servicios cercanos a su grado, a su titulación. Es una especie de trabajo-beca que permite a los alumnos estudiar y colaborar en un servicio. Todo esto, obviamente, ayuda mucho, y creo que es un esfuerzo importante. Hemos más que duplicado el dinero de becas que va a situaciones especiales, que son dramáticas a veces. Y una cosa más: desde 2015 las matrículas están congeladas, no han subido ni el IPC. Las tasas las pone el Gobierno regional en total coordinación con nosotros. Somos un sistema universitario exigente, pero con unos resultados muy buenos y una tasa de abandono escolar del 9 por ciento, por debajo de la media nacional.

- P. En esta línea social, también hay un reciente acuerdo con la Junta...

- R. Sí, también. Hemos firmado un acuerdo con la Junta para que estudiantes que salen de pisos tutelados, que además llegan a la mayoría de edad y si nadie les ayuda pueden tener problemas... un acuerdo para que puedan estudiar en la universidad y se les exime de matrícula. Además, la Junta les busca residencia y aquí tienen un tutor para que les ayude. Esto entrará en vigor el curso que viene.

- P. En alguna ocasión usted ha dicho que la UCLM es el agente de cambio más importante de Castilla-La Mancha. ¿Por qué?

- R. Sin duda. Para empezar, nosotros formamos a la gente joven. Si no hubiese universidad aquí, se formarían en otro sitio. Solo se formaría el que tuviese recursos económicos. Y en un 90 por ciento de los casos no volverían aquí nunca. ¿Por qué no? Porque tú te sueles quedar donde estudias. Porque donde estudias el grado, no el máster, es donde generas toda tu vida. Y eso permite que se queden aquí los que son de aquí y tal vez los que no. Tenemos bastantes estudiantes de otras comunidades, deben rondar los 2.000. Entonces, claro que somos el mayor agente de cambio que tiene la región, porque formamos el futuro, que son los chicos y las chicas de aquí, y eso genera arraigo para que se queden aquí a trabajar. Yo creo que somos el agente de cambio más importante y también el agente probablemente de lucha más potente contra la despoblación. Es verdad. ¿Nos imaginamos a Castilla-La Mancha sin la universidad?

- P. Ya no...

- R. Sería todo muy diferente. Ahora todo el mundo quiere asociarse a la Universidad de Castilla-La Mancha, todo el mundo. Hemos incrementado las cátedras, las hemos multiplicado y las cátedras son una forma de vincularnos con empresas y con instituciones. En los tres años y pico que llevamos las hemos incrementado en un 280 por ciento y eso es muy importante. Y el impacto en el medio rural es fundamental y lo hacemos mucho más de lo que parece, con proyectos colaborativos, innovación en el medio rural, cultura en el medio rural... Vivimos con orgullo ser la universidad de esta tierra y no nos da vergüenza. Somos la universidad de esta tierra, formamos a la gente y la formamos bien. Y otro dato importante, cuando viene una multinacional lo primero que hace es ir a ver al Gobierno de Castilla-La Mancha para instalarse aquí, pero lo segundo que pregunta es si hay universidad y dónde está. Yo creo que es evidente, ¿no?

- P. Tengo el dato de que la UCLM está entre las 700 universidades con mayor calidad del mundo...

- Concretamente, estamos en el puesto 641 en el ranking de Shanghai. Pero es que, además, si lo ponderamos por presupuesto era para que nos hiciesen un monumento en Zocodover. Pero un monumento de verdad. La universidad que está en el puesto número 70, que es canadiense, creo recordar que tenía un presupuesto anual de 7.000 millones de presupuesto. Y nosotros tenemos 316 millones anuales de presupuesto. Vamos a intentar mantener nuestro nivel. Somos una universidad equilibrada que ofrece una formacion de calidad y una investigación muy digna gracias a nuestros grupos. Y con una transferencia social que cada vez tiene más impacto en el territorio.

- P. ¿Qué le diría el rector a un estudiante que quiere hacer una carrera y duda si matricularse o no en la UCLM?

- R. Primero, que tenga en cuenta que de 100 plazas, sólo cuatro se quedan vacías. Y después que se quede aquí porque la docencia es de calidad. Y lo es por el profesores y por los grupos reducidos que tenemos y porque las instalaciones son buenas y el abandono escolar es muy bajo. Y porque al acabar los estudios universitarios la empleabilidad, ya lo he dicho, es del 82,5 por ciento, y este dato es oficial de la Seguridad Social.

"Si ponderamos calidad y presupuesto es para que nos hagan un monumento en Zocodover"

- P. Casi terminando ya esta entrevista, si tuviera que apostar, yo personalmente apostaría por su candidatura a la reelección.

- R. Insisto: estoy satisfecho del trabajo realizado. Se podrían haber hecho más cosas, pero el contexto ha sido muy difícil, mucho de verdad. Pero estoy contento. Si no hubiera sido por el equipo que tengo, equipo extendido, esto hubiera sido imposible. Por mi forma de ser, aunque parezca que no, llevo a todos a un ritmo acelerado y el día a día es complicado. Pero no tengo la decisión tomada y antes de tomarla debo tener dos cosas claras. Una, que tengo energía, fuerza e ilusión, que todo eso lo tengo. Y dos, que debo ser capaz de diseñar un programa para esos seis años tan cambiantes que vienen por delante. Lo contrario, sería engañar a la universidad, aunque ganase las elecciones, que ese es otro asunto.

- P. La UCLM tiene una clara apuesta por la internacionalización, ¿no?

- R. En mi hipotético programa la parte de internacionalización tendría que estar muy desarrollada. Somos universidad europea desde hace un año, ha costado, pero ya lo somos. Cuando acabe todo el proceso de las alianzas europeas, solo el 2 por ciento de las universidades europeas van a estar en estos consorcios. Es muy competitivo, pero hay que dar un paso más. Esto es de futuro y hay que diseñar grados conjuntos internacionales. Hay que hacerlo. Y hacerlo para que los estudiantes de otro sitio también acaben siendo nuestros. Y creo que eso puede ser interesante, va a ser el futuro, es vital. Y hay que pensarlo todo y pensarlo bien.

- P. Por último, en el ámbito deportivo también destaca la UCLM. Usted, como deportista, estará orgulloso...

- R. Hacemos muchísimas cosas en materia deportiva. Este año hemos sido sede de 14 modalidades masculino y femenino de los campeonatos de España Universitarios. Está muy bien. De 14. Además de volcarnos con ello, ha servido para otra cosa, que es para dar a conocer la Universidad de Castilla-La Mancha a casi 4.000 deportistas y estudiantes que han venido de todas las universidades. La organización ha sido exquisita, el servicio de deportes ha sido exquisito y todos se han ido muy contentos. Y coincidencias de la vida. Coincidencias de la vida pero que es importante para mí. Al final nos hemos llevado, bueno los chicos, yo no hago nada, los chicos y las chicas se han llevado 22 medallas. 22 medallas. Eso está muy bien. Son las mismas que España se llevó en Barcelona 92. Eso supuso un punto de inflexión para el deporte español y esto va a ser un punto de inflexión para el deporte en la Universidad de Castilla-La Mancha. Y la cifra, aunque no hubiera sido 22, que haya coincido me gusta todavía más.