El momentazo del alcalde de Toledo del que todo el mundo habla y una ministra le pide a Page que se calle

La España de Pedro Sánchez está llena de paradojas. No es menor una que ha subrayado el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, a saber: que Carles Puigdemont, el puntal de Sánchez en el poder, es la “extrema derecha”. Así, textual. Todo el día el inquilino presidencial de la Moncloa con la ultraderecha en la boca y ahora resulta, vaya hombre, que el sanchismo gobierna gracias a ella. “Los independentistas son muy fachas”, ha deslizado Page a mayor abundamiento y por si había alguna duda.

Demos gracias por iluminarnos tanto el camino al presidente socialista de los castellano-manchegos, que además ha recordado otras cosas de los separatistas gracias a los cuales vive y se sostiene el sanchismo: que son de un “egoísmo lamentable”, que sólo quieren “tener privilegios” y que, gracias al demonio de las aritméticas parlamentarias, se han instalado en el “chantaje permanente”. ¿Y a quién chantajean? Obviamente, a quien se deja, que bien clarito está: empieza por Pedro y termina por Sánchez.

O sea, que nuestro hombre en la Moncloa se lo debe todo a una panda de ultras narcisistas y arteros que viven del boleteo, que es lo que dice Page con otras palabras. Lo paradójico, tal vez lo disparatado, se ha quedado a vivir en el ruedo nacional. Vean, si no, esta segunda paradoja con la que el propio Emiliano, verso suelto de Ferraz, nos enseña los senderos de la bondad y el horizonte celestial: que romper el principio de igualdad, amparar los privilegios y alimentar la confrontación permanente nunca fueron los valores de la izquierda. Se entiende mejor el contrasentido si comprobamos el lado del muro en el que milita Sánchez y vemos luego cómo se desenvuelve. ¿El PSOE sigue, entonces, en la izquierda?

Así que por esa verita de enredos y misterios vamos pasando la vida, que al bueno de Page algunos se la quieren amargar: “A mí esto me hace sufrir mucho”, ha dicho también el presidente de Castilla-La Mancha, que anda enrachado sacando los colores a los de su equipo, aunque ya no lo sea tanto. Page dice y hace lo que le da la gana y algún día tal vez el sanchismo se la devolverá. Si puede. La inigualable ministra de lo que sea, María Jesús Montero, mandó ayer acuse de recibo al Palacio de Fuensalida para reprocharle a Page que habla sin saber de lo que habla y, por tanto, se precipita. O sea, Montero le dice a Page que cierre el pico: "Me gusta cuando callas” y etcétera, vino a atizarle al presidente de la Junta.

Pero el tiempo dulce de su vida política lo está viviendo el alcalde de Toledo, el popular Carlos Velázquez, que está encandilando a mucha gente. Mucha. Y no es un farol. En sólo un año en la Alcaldía la popularidad de Velázquez se ha disparado y hasta el propio Page está viendo su potencial con una conexión que no entiende de aceras ni colores. Es la gran sorpresa de la temporada en la política de Castilla-La Mancha y ya veremos lo que viene por delante. El caso es que, hoy por hoy, ahí tenemos una realidad que no alcanza a todo el mundo.

El último momentazo con Velázquez culminante tuvo lugar este miércoles durante la asamblea general de Asaja Toledo, con Pedro Barato, Conchi Cedillo, Blanca Corroto, Álvaro Gutiérrez y otros muchos de testigos. Transcurría la jornada con normalidad, entre el runrún asambleario, la comida y las presentaciones, cuando sonó el nombre del alcalde y toda la concurrencia estalló en un largo y sonoro aplauso que aún resuena en las balconadas de Zocodover. Fue un estruendo llamativo y lleno de significado y hoy todo el mundo está hablando de ello por los rincones toledanos, y aún un poco más allá. Carlos Velázquez agradeció un gesto que no pasó desapercibido para nadie y del que se ha tomado buena nota. Esto tiene mucha miga.