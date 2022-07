Patricia Franco.

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha sido la encargada este jueves de desvelar que el parque temático que un grupo inversor está interesado en radicar en Cuenca "tiene que ver con el ecoturismo y el turismo activo", a la vez que ha adelantado que no hay otro de similares características en Europa.

No es casual que sea ella la encargada de ir lanzando estas píldoras informativas en relación con una iniciativa de inversión millonaria sobre la que la propia Junta ha creado gran expectación. De hecho, y tal como también ha informado la consejera, el presidente regional, Emiliano García-Page, se reunirá en breve con el grupo inversor con perspectivas "muy positivas".

Dicen que el parque temático conquense será un referente en Europa porque no hay nada igual en el continente. En eso se diferencia de Puy du Fou, cuyo éxito en Francia estaba contrastado desde hace años. Que sea una experiencia nueva no es por sí mismo garantía de éxito, pero no nos cabe duda de que el equipo de Patricia Franco habrá analizado el proyecto en todos sus extremos antes de empeñar el apoyo del Gobierno regional de la forma en que lo está haciendo.

No es ningún secreto que Patricia Franco es uno de los mejores activos con los que cuenta García-Page en su Consejo de Gobierno. Tan solo dos grandes proyectos, uno ya a pleno rendimiento y el otro en ciernes, son suficientes para justificar la presencia en el Ejecutivo regional de la política ciudadrealeña. Durante su mandato se ha puesto en marcha Puy du Fou y se ha avanzado en la instalación de la empresa líder tecnológica mundial Meta en Talavera, en la que ha jugado un papel fundamental y muy directo. Si ahora sale adelante el parque temático de Cuenca, unido a los numerosos proyectos empresariales que se han puesto en marcha en la región en los últimos años, la consejera de Economía, Empresas y Empleo presentará un balance de gestión difícilmente superable.

Y lo que es más importante, sin perder nunca la sonrisa.

