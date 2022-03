Tita García Élez, alcaldesa de Talavera, este lunes en el acto institución del Día de las Mujeres. Óscar Huertas

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha celebrado este lunes el Día de las Mujeres con un acto institucional en Talavera de la Reina en el que se ha premiado a seis mujeres que han contribuido a la igualdad en la región desde diferentes ámbitos.

Además del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, han intervenido el presidente de la Diputación de Toledo, Álvaro Gutiérrez; la consejera de Igualdad y Portavoz, Blanca Fernández, y la diputada del PSOE y exvicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo.

Y también lo ha hecho la anfitriona del acto conmemorativo, la alcaldesa talaverana Agustina García Élez, quien ha exigido que hombres y mujeres tengan las mismas oportunidades, los mismos derechos y las mismas responsabilidades y ha recordado el último crimen machista ocurrido en Castilla-La Mancha, en el que una mujer fue asesinada por su pareja, con el que estaba en trámites de separación, en la localidad vecina de Maqueda (Toledo).

"Tita" García Élez ha estado emotiva y reivindicativa y ha llamado la atención de los asistentes la camiseta que lucía bajo una chaqueta larga de color morado y estampado pata de gallo. La camiseta pertenece a una colección de Mango hecha "por y para las mujeres", con ilustraciones de la pintora afroamericana Torin Ashtun junto a una frase de la escritora Leticia Sala: "My strength today comes from yesterday´s woman and already belonges to the one who will exist tomorrow" (Mi fuerza hoy viene de la mujer de ayer y ya es de la que existirá mañana).

El 100% de los beneficios de la venta de estas camisetas se destina a la ONGD española Mundo Cooperante y su iniciativa “Ser niña es un derecho”, que impulsa la educación y escolarización de niñas en países vulnerables.

La chaqueta, también de Mango, está etiquetada como Committed, productos que han sido confeccionadas con fibras y/o procesos de producción sostenible, reduciendo así su impacto ambiental, para respaldar la implementación de prácticas más comprometidas con el medio ambiente, aumentando así el número de prendas sostenibles en su colección.

Ha sido todo una declaración de intenciones de la alcaldesa talaverana en un día de tanta importancia para las mujeres.

