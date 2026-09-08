Castilla-La Mancha se afianza como territorio clave para Lactalis: 944 empleos, 197 proveedores y 7 M de inversión

Castilla-La Mancha se ha convertido en uno de los principales pilares industriales de Lactalis en España. La compañía láctea cerró 2025 con más de 14 millones de euros en compras a proveedores castellanomanchegos y una inversión superior a los siete millones de euros para mejorar la eficiencia, competitividad y sostenibilidad en sus centros de Villarrobledo (Albacete) y Marchamalo (Guadalajara).

El impacto de Lactalis, según consta en su Informe de Responsabilidad Social Corporativa, se extiende por buena parte del territorio regional. La compañía trabaja con 197 proveedores locales, entre ganaderías, empresas recogedoras de leche y suministradores de materias primas, envases y otros recursos industriales.

Lactalis recogió en 2025 más de 28 millones de litros de leche de oveja y vaca procedentes de 156 explotaciones ganaderas repartidas por 78 municipios castellanomanchegos.

A este movimiento económico se suma el empleo. La multinacional cuenta con 944 trabajadores en la región, lo que convierte a Castilla-La Mancha en la comunidad autónoma española con mayor número de profesionales de Lactalis.

A nivel nacional, el 90 % de los contratos de la compañía son indefinidos y la empresa sitúa su rotación no deseada en el 2,02 %.

En la región, además, el 87 % de la plantilla asegura que quiere continuar trabajando en la compañía durante los próximos cinco años, según el Informe de Responsabilidad Social Corporativa.

Dos plantas clave

En Villarrobledo se encuentra una de las principales plantas queseras de Lactalis en España, junto a la instalación de corte Prenvapack. Allí se elaboran productos como El Ventero y Gran Capitán, además de Don Bernardo, queso manchego con Denominación de Origen Protegida elaborado en pleno corazón de La Mancha.

En Marchamalo se encuentra el centro de elaboración de yogures, leches fermentadas y postres lácteos de Lactalis Nestlé, considerado el mayor de la joint venture en el sur de Europa. Allí se fabrican productos como La Lechera, Yaos y Nestlé Kéfir.

Junto a la fábrica se encuentra además el Centro Logístico del Frío, de 10.000 metros cuadrados, que presta servicio al conjunto de las unidades de negocio de Lactalis España. Desde allí se gestionaron en 2025, además, más de 68.000 kilos de productos lácteos destinados a bancos de alimentos y entidades sociales de Castilla-La Mancha.

La compañía mantiene asimismo su apoyo al deporte local en Villarrobledo a través de El Ventero, que ha renovado su colaboración con el Club Baloncesto Villarrobledo y patrocina a sus equipos, desde el conjunto senior de 3ª FEB hasta las categorías inferiores.

Castilla-La Mancha es "clave"

"Castilla-La Mancha es clave para Lactalis España y particularmente para Lactalis Nestlé", afirma Vincent De Salins, director de la planta de Lactalis Nestlé en Marchamalo, quien destaca las inversiones destinadas a mejorar la eficiencia energética y la competitividad, entre ellas las nuevas instalaciones fotovoltaicas de la planta guadalajareña.

En Villarrobledo, además, avanza uno de sus principales proyectos de descarbonización. La nueva planta de biomasa supone una inversión de más de seis millones de euros y permitirá sustituir el gas natural por energía térmica renovable.

La instalación tendrá capacidad para generar 37.000 MWh anuales mediante biomasa agroforestal certificada procedente de Albacete y provincias limítrofes. El proyecto generará, según Lactalis, 20 empleos directos e indirectos.