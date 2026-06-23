Javier de Antonio Arribas, reelegido como presidente de Fedeto: "Pido respeto para el trabajo empresarial"

Javier de Antonio Arribas ha sido reelegido este martes como presidente de la Federación Empresarial Toledana (Fedeto) durante otros cuatro años en la Asamblea General de la organización.

El talaverano ha reivindicado el trabajo empresarial, una labor para la que ha pedido "respeto", ya que "no es fácil, pero es una de las formas más nobles de compromiso con la sociedad".

Asimismo, se ha comprometido a reivindicar una agenda clara de colaboración con ayuntamientos, Diputación, Junta, Gobierno de España, sindicatos, universidades, centros de formación, entidades financieras y organizaciones sociales.

"La colaboración no es sumisión. Fedeto reclamará menos burocracia y más seguridad jurídica, licencias más ágiles y plazos administrativos razonables, una fiscalidad que no castigue el crecimiento, y cotizaciones asumibles, especialmente para autónomos y pequeñas empresas", ha expresado.

"Durante demasiado tiempo se ha instalado un discurso que mira a la empresa con sospecha. Sin empresarios no hay empleo, ni público ni privado. Sin empresarios no hay actividad económica. Sin actividad económica no hay impuestos. Sin pymes no hay territorio. Y sin inversión no hay futuro", ha criticado.

Asimismo, se ha comprometido a escuchar a los autónomos "que se sienten solos", a los comerciantes "que ven caer sus márgenes", a los industriales "que sufren costes crecientes", a los constructores "que esperan licencias", a los hosteleros "que no encuentran personal", a los transportistas "que afrontan gastos cada vez mayores", a los jóvenes empresarios que quieren empezar y "a quienes llevan décadas sosteniendo empleo en nuestra provincia".

"Hemos superado crisis sanitarias, incrementos de costes, inflación, tensiones energéticas con apagón nacional incluido, cambios normativos constantes, dificultades para contratar, subidas de cotizaciones, mayor presión fiscal y una burocracia que se ha convertido en una carrera de obstáculos", ha destacado.

Absentismo

El renovado presidente de Fedeto también ha abogado por desarrollar medidas eficaces contra el "absentismo injustificado", además de una mejor gestión de la incapacidad temporal.

No obstante, ha dejado claro "desde el principio" que no hablan de "cuestionar derechos legítimos ni de poner en duda la protección de quien realmente está enfermo, pues eso sería injusto y no representa al empresariado responsable".

Por ello, ha pedido "soluciones serias" en este ámbito como que se dupliquen los efectivos de la inspección sanitaria, mejor coordinación con las mutuas y mecanismos eficaces de control.

Por otro lado, ha señalado otros problemas como el de la burocracia, que "no puede seguir frenando la actividad empresarial, ya que cuando se acumulan decenas de trámites, formularios, registros, plataformas digitales, declaraciones, autorizaciones, certificados y cambios normativos el resultado es asfixiante".

Y también se ha referido al problema de la falta de profesionales en construcción, hostelería, industria, transporte, agricultura, cuidados, oficios técnicos o servicios especializados, por lo que ha exigido una Formación Profesional "más conectada a la empresa".

Presión fiscal

Otro de los asuntos tratados ha sido el de la presión fiscal y las cotizaciones que "rozan lo confiscatorio", destacando que los empresarios facturan hoy "sin saber con certeza cuánto ingresaremos mañana".

"No se puede pedir emprendimiento y, al mismo tiempo, penalizar al que emprende. No se puede hablar de reto demográfico y luego hacer inviable abrir un negocio en un pueblo. No se puede defender la creación de empleo y aumentar constantemente los costes de contratar", ha expresado.

Y ha abogado por no ver el margen empresarial como "una sospecha o algo censurable, sino como la señal para saber que una actividad crea valor y como el incentivo que mueve a alguien a arriesgar, invertir, contratar e innovar".

Por último, ha afirmado que el mundo empresarial también está lleno de "energía, de ideas y de compromiso". "Fedeto es la casa de todos los empresarios, una organización independiente, reivindicativa, cercana, constructiva y útil que no se conformará con diagnosticar problemas, sino que propondrá soluciones", ha sentenciado.