STIHL España factura 141,8 millones en 2025 y refuerza su transición hacia soluciones energéticas de batería

La empresa STIHL, referente mundial en maquinaria forestal, agrícola y de jardinería, ha cerrado el ejercicio 2025 en España con una facturación de 141,8 millones de euros, consolidando su crecimiento en el mercado nacional y reforzando su posición en el segmento de soluciones a batería para uso profesional.

A nivel global, el Grupo STIHL ha alcanzado una facturación de 5.480 millones de euros, lo que confirma la estabilidad de la compañía en un contexto de transformación tecnológica del sector. La empresa mantiene además un alto nivel de inversión en innovación, especialmente orientado al desarrollo de nuevas soluciones de batería que respondan a las necesidades cambiantes de los usuarios profesionales.

El desempeño en el mercado español pone de relieve la fortaleza de STIHL tanto en el segmento profesional tradicional como en las máquinas de gasolina, al tiempo que impulsa de forma progresiva su apuesta por soluciones eléctricas más eficientes. Este crecimiento se apoya en una red de distribución especializada, que sigue siendo un elemento clave en la relación directa con los clientes y en la adaptación de las soluciones a las necesidades reales del trabajo diario.

"2025 ha sido un año especialmente positivo para STIHL España, con una facturación de 141,8 millones de euros que confirma la confianza del mercado nacional en nuestra estrategia", ha señalado Bernd Hullerum en un comunicado de prensa.

Hitos más relevantes

"Estos resultados reflejan el compromiso de nuestro equipo y el papel fundamental de una red de distribuidores altamente especializada, clave para acercar al cliente soluciones cada vez más eficientes, sostenibles y adaptadas a sus necesidades reales".

En este contexto, uno de los hitos más relevantes del año ha sido el lanzamiento del sistema de batería profesional STIHL ALLPRO, concebido como una evolución del ecosistema eléctrico de la marca y orientado a aplicaciones de máxima exigencia. Este nuevo sistema, compatible con la gama previa STIHL AP, amplía las posibilidades de uso en el entorno profesional al incorporar mayor potencia, eficiencia y resistencia.

Michael Traub. STIHL

Entre sus principales avances destaca su capacidad de alcanzar hasta 4 kW de potencia, una relación peso-potencia optimizada para el trabajo intensivo y un sistema de carga ultrarrápida que permite llegar al 80% en apenas nueve minutos gracias a su tecnología de celdas y perfiles de carga inteligentes.

A ello se suman más de 3.000 ciclos de carga, que garantizan una vida útil prolongada incluso en condiciones de uso intensivo, así como una certificación IPX5 que permite su utilización en entornos de humedad y lluvia con total fiabilidad.

Año del centenario

Durante el año de su centenario, STIHL ha reforzado su compromiso con la innovación orientada a facilitar el trabajo de los profesionales en entornos naturales, combinando su experiencia histórica en maquinaria de gasolina con el desarrollo de soluciones de batería cada vez más potentes y sostenibles.

Esta evolución se complementa con una oferta creciente de accesorios y con el respaldo de una red de distribuidores especializados, que continúan siendo un pilar fundamental en la estrategia de la compañía.

Con estos resultados, STIHL España consolida su posición en el mercado y avanza en una transición tecnológica que combina tradición, innovación y desarrollo industrial al servicio del profesional.