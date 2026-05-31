Un total de 46 colectivos protestan en Cuenca contra las macrogranjas y las plantas de biogás: "Son contaminantes"

Un total de 46 colectivos vecinales de Castilla-La Mancha han protestado en el Casco Antiguo de Cuenca contra los proyectos de macrogranjas y plantas de biogás y biometano. Una concentración que se ha convocado coincidiendo con la celebración del acto institucional del Día de la Región en la ciudad.

La marcha ha partido a las 11.30 horas de la mañana del aparcamiento del Castillo hasta la Plaza Mayor. Los colectivos convocantes han rechazado un modelo de ganadería industrial "con graves efectos contaminantes sobre el agua, la tierra y el aire".

Las plataformas denuncian que actualmente en Castilla-La Mancha hay 68 proyectos de plantas de biometano que están en tramitación, con cuatro ya en funcionamiento, "que han recibido múltiples quejas de los habitantes cercanos".

Asimismo, han cargado contra el Plan Regional de Biometanización que pondrá en marcha la Junta de Castilla-La Mancha.

Una "ley más restrictiva"

Preguntado por esta manifestación antes del acto del Día de Castilla-La Mancha, el secretario de Organización del PSOE, Sergio Gutiérrez, ha asegurado que la comunidad "tendrá antes de verano una ley que será la más restrictiva y la que más seguridad dé a los ciudadanos".

Asimismo, ha recordado que el pasado jueves el parlamento autonómico aprobó una resolución del grupo socialista para sacar adelante una ley en las próximas semanas que sea "un referente en el conjunto del país".

"La normativa va a garantizar la distancia, que no haya olores o contaminación a los suelos y que haya biogás. Pero que sean unas plantas que den calidad de aire y garantías a los vecinos", ha sentenciado.