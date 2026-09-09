Colegios apuntalados y clases en los pasillos: la realidad que denuncia el PP en los colegios de Castilla-La Mancha

La secretaria general y portavoz parlamentaria del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha lamentado que haya alumnos en Castilla-La Mancha que han comenzado el curso en colegios apuntalados y dando clase en pasillos.

Así lo ha apuntado a las puertas del CEIP Nuestra Señora de la Paz de Santa Cruz de Retamar (Toledo) en compañía del alcalde de la localidad, Ángel Martín Montoro.

Agudo ha desgranado la "situación impropia del siglo XXI" que están sufriendo los alumnos con aulas apuntaladas, a doble altura o que los chicos tengan que salir a los pasillos para poder dar clase.

"Mientras, la solución que ofrece la Junta ante la falta de espacio y de aulas es meter más barracones", ha puntualizado en una nota de prensa remitida por el PP.

La número dos de los 'populares' en la región ha aseverado que "este colegio es la imagen de la calidad educativa de la que presume Emiliano García-Page y su Gobierno”.

Agudo ha recordado que hace un año, la comunidad educativa del municipio se movilizó ante el Palacio de Fuensalida para reclamar "un colegio justo y digno", mientras que su partido elevó una iniciativa a las Cortes para que la Junta dejara de "paralizar un proyecto necesario para este municipio".

"Sin embargo, un año después, estamos en el mismo lugar y en una situación aún peor porque ante la falta de espacio hay más barracones”, ha agregado.

"¿Dónde está el dinero que Emiliano García-Page dice que ha consignado en los presupuestos para el nuevo colegio de Santa Cruz del Retamar? ¿Por qué el Gobierno regional se empeña en paralizar un proyecto tan importante para el municipio y en poner más trabas burocráticas y más trabas administrativas al trabajo y a la reivindicación que está realizando el Ayuntamiento?", se ha preguntado Agudo.

Ante esta situación, ha invitado al presidente regional a "venir aquí, reunirse con las familias, con los padres y las madres de los alumnos, y que les diga a la cara por qué condena a sus hijos a estudiar en una situación tercermundista”.

"¿Emiliano García-Page hubiera traído a sus hijos aquí? ¿Emiliano García-Page hubiera consentido que sus hijos hubieran estudiado en este colegio en esta situación?", se ha preguntado.

Predisposición del alcalde

Por su parte, el alcalde de Santa Cruz del Retamar, Ángel Martín Montoro, ha explicado que el Ayuntamiento lleva años trabajando para hacer posible el nuevo centro, consiguiendo los terrenos, poniéndolos a disposición de la Junta y respondiendo a todos los requerimientos realizados por la Administración regional.

“Más de 400 documentos hemos enviado a la Junta para poder poner los terrenos a disposición y seguimos en la misma situación. Nuestros niños y nuestras niñas se merecen un colegio digno y unas instalaciones acordes al siglo XXI. Estamos sin biblioteca, los niños en apoyo tienen que estar dando vueltas al colegio buscando pasillos para poder dar clases. La situación es límite, los baños siguen apuntalados. El colegio que se construyó en el año 32 pues no reúne las mínimas condiciones", ha lamentado.

A ello se suma que la Junta ha sustituido la Casa de la Cultura por dos barracones que, según ha denunciado, son “totalmente insuficientes y restan espacio para que los niños puedan hacer gimnasia y recreo.