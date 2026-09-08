PP y sindicatos pinchan el suflé de PISA al Gobierno de Castilla-La Mancha: "Más bajo no podíamos caer"

Los resultados del informe PISA 2025, que sitúan a los alumnos de 15 y 16 años de Castilla-La Mancha por encima de la media nacional en Ciencias, Lectura y Matemáticas han despertado reacciones contrapuestas entre Gobierno regional, PP y sindicatos.

Desde la Junta, el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, ha destacado que la región se haya situado entre las cinco comunidades autónomas con mejores resultados globales en el estudio.

Durante su intervención en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, ha desgranado que en Ciencias, Castilla-La Mancha ha pasado del puesto 15 en 2022 al sexto en 2025, situándose por encima del promedio de la OCDE, de la Unión Europea y de España situándose como la única comunidad autónoma que mejora sus resultados en esta competencia respecto a 2022.

En Lectura, el avance se produce desde el puesto 13 al quinto, alcanzando el promedio de la OCDE y situándose por encima de la Unión Europea y de la media española. Por su parte, en Matemáticas, Castilla-La Mancha pasa del puesto 14 al sexto, también por encima de la media nacional.

"Estos datos reflejan la apuesta del Gobierno regional por la mejora de la calidad educativa, pero también el enorme trabajo que se desarrolla diariamente en nuestros centros y el compromiso del profesorado, los equipos directivos y toda la comunidad educativa", ha señalado.

Reacción del PP

Una lectura diametralmente diferente a la que ha hecho la número dos del PP de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, quien ha asegurado que si en 2022 la región obtuvo unos resultados "por los suelos", evidentemente más bajo no podíamos caer".

Durante una visita a Talavera de la Reina, ha señalado que "cuando uno comienza con unos datos nefastos, pues al final el empeoramiento será mucho menos que en el resto de España".

"El resto de comunidades autónomas siempre han tenido mejores datos que Castilla-La Mancha", ha agregado.

La secretaria regional del PP ha aprovechado para hacer una reflexión sobre el inicio de un curso escolar que "cuesta más que nunca" con un coste medio de "más de 500 euros por alumno nos cuesta a las familias y además con más de un 43% de pobreza infantil en nuestra región".

"Hay niños que hoy vuelven a aulas en colegios que están apuntalados y a aulas que están ocupando otras aulas como bibliotecas, porque el gobierno de Emiliano García-Page no está llevando a cabo una política de inversión", ha sentenciado.

Sindicatos

De parte de los sindicatos, CSIF Castilla-La Mancha ha planteado que el informe PISA "no oculta los graves problemas" de la educación pública de la región más allá de una "mejora puntual" en Ciencias y ha subrayado que el objetivo es "garantizar que todos nuestros alumnos adquieran las competencias necesarias para afrontar su futuro".

"Estábamos muy mal en el informe de 2022 y seguimos estando muy mal en el informe de 2025, lo que ocurre es que el descalabro ha sido tan grande en el conjunto de España que, mediáticamente, parece que Castilla-La Mancha ha salido bien parada, como si la región aguantara mejor que muchas otras cuando la realidad es que estábamos tan hundidos en 2022 que cualquier avance hay que tomarlo como positivo", ha dicho el presidente de CSIF Educación Castilla-La Mancha, Juan Luis Martínez, en un comunicado.

Para la central sindical, el informe "no oculta los graves problemas que sigue sufriendo la educación pública de la región con recortes que acumulan más de una década sin ser resueltos" y considera que se trata de una mejoría "relativa", ya que se han perdido 2 puntos en la competencia de Matemáticas y 7 en Lectura, mientras sube 10 puntos en Ciencias, pero en 2022 se perdieron 15 puntos en Matemáticas, 10 puntos en Lectura y 9 en Ciencias por lo que, en su opinión, la región "continúa bajando en este informe PISA".

Por último, el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza de Castilla-La Mancha (STE-CLM) ha valorado la mejora de los alumnos castellanomanchegos, pero ha pedido no dejarse llevar por el conformismo.

Su representante, Fernando Villalba, ha apelado a que el informe PISA sirva para analizar "qué está funcionando, pero también para detectar las dificultades que siguen presentes y garantizar a los centros los recursos necesarios para atenderlas".

"Estar por encima de la media española no significa que no haya margen de mejora. Los resultados de PISA deben servir para reforzar la educación pública de Castilla-La Mancha y garantizar que los centros dispongan de los profesionales y los recursos necesarios para atender a un alumnado cada vez más diverso", ha concluido.