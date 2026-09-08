Un total de 30 compañías aspiran a la III edición de 'Laboratorio de Talentos'

El comité de selección de 'Laboratorio de Talentos' se ha reunido para decidir las compañías admitidas en la tercera edición del programa, que comenzará con la representación de sus espectáculos y actuaciones en abierto durante este mes de septiembre.

Globalcaja y su Fundación Globalcaja HXXII, el Consorcio de la Ciudad de Toledo, la Consejería de Educación, Cultura y Deportes; y el Ayuntamiento de Toledo, fruto de la colaboración público-privada, aúnan esfuerzos en un programa que tiene por objetivo apoyar las artes escénicas y la música de Castilla-La Mancha, sean compañías profesionales o estén trabajando para serlo, dar a conocer la labor que realizan y promover la cultura en el territorio.

Integrado por expertos en artes escénicas y musicales y representantes de las entidades organizadoras, el comité ha subrayado el interés que ha despertado la tercera edición del programa, a la que han concurrido una treintena de compañías, así como lo difícil que ha resultado seleccionar a los artistas que representarán sus obras en el toledano Corral de Don Diego y su Salón Rico dada la calidad de los proyectos presentados.

Las compañías y artistas seleccionadas son: Jana Producciones, Nerea Bartolomé, Ellen Lange, Julio Ponce (Farra Cultural), Lucía Fernández (Born to Dance), José Ramón Marcos, Sergio Albir (Espect. de la Orsa), Clara Ballesteros, Pablo Ríos (Bestiario Teatro), María Rey (ArteBaRia), Edu Salgado, Ana Serzo y Fernando Mosquera.

El 11 de septiembre se alza el telón

En la primera fase del programa, las compañías actuarán en los citados espacios, con asistencia de público gratuita hasta completar aforo, del 11 al 13, del 19 al 20 y del 25 al 27 de septiembre en los citados espacios.

El próximo viernes, 11 de septiembre, abre las actuaciones Jana Producciones con su actuación de canto "Broadway directo" a las 22 horas, en el Salón Rico del Corral de Don Diego. Para el sábado 12 está programada la representación de teatro clásico "El Lazarillo", a cargo de Nerea Bartolomé. Ambas representaciones están también incluidas en las toledanas Noches del Patrimonio que organiza el Ayuntamiento de la capital. El domingo 13, Ellen Lange y su performance "Todo lo que cuidamos" y Julio Ponce- Cía Farra con el teatro musical "Refrán", a las 12 h y 19 h. respectivamente, completan la programación del primer fin de semana.

El programa está concebido como un espacio para crear y experimentar, a la vez que poner en valor las artes escénicas y la música, promover la cultura local y dar a conocer al gran público el talento que existe en Castilla-La Mancha. Su duración se extiende desde este mes de septiembre hasta abril del próximo año y ofrece a las compañías y artistas la posibilidad de poner sobre las tablas sus espectáculos en espacios únicos, brinda formación especializada de la mano de experimentados profesionales en activo y promueve la creación y difusión de nuevos espectáculos.

Las ediciones previas de Laboratorio de Talentos fueron un éxito de participación, tanto desde el punto de vista de la implicación de artistas como por la acogida del público, con más de 5.000 personas disfrutando de las actuaciones.

Laboratorio de Talentos continúa tras el período de representaciones con la fase formativa del programa. El comité volverá a reunirse para seleccionar a un máximo de 24 artistas, becados íntegramente por la Fundación Globalcaja HXXII para recibir 80 horas de formación, sin coste alguno para ellos, impartida por expertos profesionales en activo.

Sesiones formativas

Las 10 sesiones formativas tendrán lugar los fines de semana de diciembre de 2026 a febrero de 2027 en formato master-class y talleres, que se completarán con tutorías personalizadas para que los participantes puedan llevar a cabo la creación de un nuevo proyecto escénico.

Toda la formación se llevará a cabo en el toledano Castillo de San Servando, donde los participantes se alojarán en régimen de pensión completa gracias a la Consejería de Educación, Cultura y Deportes.

Con el fin de que los nuevos espectáculos no queden en un ejercicio teórico, las compañías podrán tener una experiencia real de montaje y representación en el toledano Teatro de Rojas.

Por último, la compañía que el comité considere ganadora de esta edición representará su obra en la feria de Artes Escénicas y Música de Castilla-La Mancha, el catálogo que elabora la Consejería para que los programadores conozcan y realicen contrataciones.